Unidad de Víctimas se baja de las tablas del Festival de Teatro

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

De ignorante calificó el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, al director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, tras una reunión en la que el funcionario le informó oficialmente que en esta ocasión el Festival Internacional de Teatro de Manizales no contará con el apoyo económico de esa entidad.

Al salir, molesto, el gobernador publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que manifestó:

Echeverri afirmó después, en entrevista con Colprensa, que la sensación que tuvo en la reunión que se realizó el miércoles fue que el director de la Unidad trivializó la importancia de la cultura en la reparación de las víctimas. Aseguró que lo que le dijo Rodríguez fue que con la plata que gasta la entidad en el Festival se podía resarcir a varias víctimas.

"Me pareció muy enojosa la respuesta de este señor que prácticamente me dijo que la Unidad de Víctimas únicamente iba a dedicar esa plata a resarcir económicamente a las víctimas, como si el resarcimiento fuera únicamente económico, y no hubiera un elemento afectivo, emocional, que tiene que ver con la cultura. Me molestó mucho y ahí fue donde escribí el trino un poco al ritmo de la emoción", dijo.

Reconoció que se dejó llevar por su molestia al escribir el tuit, insistió en que le pareció una muestra de ignorancia.

"Me reafirmo en eso porque no hay razón para que una persona que uno supone que tiene una visión integral del tratamiento de las víctimas no entienda que la cultura es un gran vehículo de pacificación y fundamentalmente de sanación emocional y espiritual de las víctimas".

Respuesta

El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, respondió a las críticas hechas por el gobernador. “Es indiscutible que el arte hace parte de la reparación colectiva, pero no como espacios sueltos, sino que hagan parte de los procesos que llevamos en la Unidad que son de reparación colectiva de las víctimas, que hagan parte de la reparación emocional tanto individual como grupal”, dijo Rodríguez.

El director de la Unidad de Víctimas agregó que desde esa entidad sí se adelantan acciones en favor de la reparación a través del arte y la cultura.

“Nosotros venimos patrocinando y acompañando a las comunidades en estos planes con muchos procesos que tienen que ver con el tema cultural, entre eso la dotación y entrega de instrumentos musicales y fortaleciendo las casas de cultura en los territorios”, añadió.

Rodríguez explicó que los planes de reparación e indemnización están basados en los recursos de la Unidad y que el compromiso del Gobierno es usar ese dinero para esos fines y agregó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se tienen contempladas 510 mil indemnizaciones a víctimas, buscando la austeridad en otras áreas.

“Nos han pedido el esfuerzo de hacer un uso muy racional, con austeridad de los recursos que se invierten en otras áreas, lo que buscamos es fortalecer procesos de planes de retorno, de reubicación, de reparación colectiva e indemnización”.

El director descartó que desde la entidad se haya minimizado la importancia del Festival, pero insistió en que desde el Gobierno se está atendiendo el llamado de las víctimas a que haya reparación. “Nosotros en este momento estamos en un propósito que es de la reparación tanto individual como colectiva, que es lo que nos reclaman las víctimas en todo el territorio, es una necesidad en las mesas municipales, departamentales nacionales, que nos están pidiendo que paguemos las indemnizaciones y que avancemos en los procesos de reparación colectiva”.

Finalmente, destacó los eventos artísticos y culturales de los que ha participado la Unidad, como la Feria del Libro o Expoartesanías, y dijo que nunca han estado en contra de esas expresiones, solo que “en este momento tenemos otras prioridades”.

Desconcierto en el Festival

Octavio Arbeláez, director artístico del Festival Internacional de Teatro de Manizales, expresó que el gobernador de Caldas generosamente acompañó al Festival en la gestión y se incomodó por la respuesta del funcionario debido a que

la entidad artística tiene una relación de hace cinco años con la Unidad de Víctimas.

"Hemos hecho un trabajo serio de acompañamiento de los procesos que se viven en la Unidad de Víctimas. Nosotros quisimos renovar este año ese proyecto, la nueva administración no cree que la cultura contribuya y tenga un papel que jugar en los temas que tienen ver con las víctimas y nosotros creemos firmemente que sí, la cultura para nosotros es transversal a todos los procesos que significan reconciliación, reparación y reconstrucción de tejido social, nuestra reacción es de desconcierto, no entendemos ese cambio tan radical en la política que se limite únicamente en pensar que la reparación es dar dinero o generar recursos limitados para las víctimas y no pensar que también hay que sanar los espíritus".

El Festival deja de percibir 80 millones de pesos que se utilizaban para traer a agrupaciones teatrales que se presentaban en Manizales y también se hacían seminarios nacionales e internacionales que significa traer conferencistas de África, Europa, Asia y Latinoamérica que vivieron conflictos y cómo asumieron esos procesos después de los acuerdos a los que se llegaron en esos países.