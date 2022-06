Tribunal ordena a Petro y Hernández a organizar debate

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Tribunal Superior de Bogotá aceptó una acción de tutela presentada por un grupo de ciudadanos y ordenó a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro que programen de manera conjunta, a más tardar hoy, un debate presidencial.

El fallo ordena que "dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, soliciten y programen la realización de un debate presidencial (...) atendiendo los principios de igualdad e imparcialidad que rigen la actividad electoral".

Este domingo se celebrará la segunda vuelta presidencial a la que Petro y Hernández llegan en empate técnico, según encuestas de intención de voto, lo que anticipa una disputa muy reñida en las urnas.

Tras la primera vuelta, Hernández, el candidato independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, anunció que no participaría en debates con su rival debido a motivos de seguridad y amenazas contra su vida.

La tutela fue presentada buscando que "se requiera a los candidatos a comparecer, organizar y planificar el o los debates (en un canal nacional televisivo o radial), se cumpla con la función de información acerca de su programa de gobierno", y que "el Consejo Nacional Electoral exhorte a los candidatos presidenciales para la presentación en los debates".

La petición agrega que se hace bajo los argumentos del derecho de los ciudadanos a "recibir información veraz e imparcial y a la dignidad humana", y pide "como mínimo dos debates previos a las elecciones del 19 de junio de 2022 en horario no laboral".

Asunto trascendental

El Tribunal consideró que "la trascendencia nacional que implica la elección del presidente de la República en nuestro Estado, el derecho de acceder a los medios de comunicación de los partidos, movimientos sociales, políticos y grupos significativos de ciudadanos, lleva implícito un deber frente al ciudadano de permitirle conocer a sus candidatos".

El propio Hernández se pronunció en el trámite de esta acción oponiéndose a la tutela al asegurar que la asistencia a los debates no es una obligación para los candidatos a la Presidencia, sino una facultad potestativa en donde el legislador previó unos mecanismos que garanticen su realización en caso de que los mismos quisieran acceder a ellos.

Agregó que su programa de gobierno lo ha explicado por otros medios que considera idóneos, exponiéndolo con un lenguaje claro y de fácil acceso a través de sus redes sociales.

El fallo también recoge la negativa de Petro de participar en debates durante la primera vuelta, resaltando que ambos aspirantes se han negado a estos encuentros en alguna ocasión a lo largo del periodo electoral en el que concurren.

Según un abogado que presentó la tutela, Mauricio Urquijo, "el fallo es de ejecución inmediata y los recursos no tienen la posibilidad de suspender la orden", indicó en sus redes sociales.

Jorge Hernán Aguirre, diputado de Caldas por el Partido Liberal

Acompaño la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Desde el deber ser, la comunidad, el constituyente primario bajo ese artículo 40 constitucional debería darse no un debate, sino varios de ellos para saber las diferentes propuestas de los candidatos. En cuanto a esa decisión de tutela tengo diferencias, porque si se mira desde el punto de vista de lo que es la tutela (que es un organismos excepcional) en lo que tiene que ver con la plataforma política en Colombia no creo que puedan obligar judicialmente a ningún candidato eso debe ser algo que le nazca al candidato, que el ciudadano mire cómo se defendió y argumentó las diferentes preguntas.

Julián Osorio, concejal de Manizales por el Centro Democrático

Lo que argumentan los demandantes es que el país debe tener la posibilidad de conocer las propuestas de los candidatos y según entiendo porque no he podido leer bien el fallo el debate deber ser antes de las elecciones presidenciales, pero estas comenzaron hace mucho incluso Gustavo Petro faltó a tres o cuatro debates antes de la primera vuelta. Ahora Rodolfo Hernández tendrá sus motivos para no asistir y uno respeta las decisiones judiciales, pero definitivamente no las comparto, porque los candidatos está última semana están trabajando en terminar de fortalecer sus grupos focales y políticos de la manera que cada uno estime conveniente.

Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales

Desde su cuenta de Twitter manifestó: Por Colombia, candidatos deben hacerlo. No al voto ciego, ya la justicia lo ordenó y no hay excusas para no debatir, este país no lo podemos seguir arreglando a coscorrones y a cachetadas. Se construye diálogando, suerte a los dos candidatos y al país.