Santos sigue como embajador en EE.UU.

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El presidente de la República, Iván Duque, ratificó anoche en su cargo al embajador de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos, Francisco Santos.

La permanencia de Santos en esa delegación diplomática se puso en entre dicho luego de que hace una semana se conociera una conversación de Santos con la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, en la cual habló mal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y del exministro Guillermo Botero.

Santos, quien fue llamado desde la semana pasada por el presidente Duque a una reunión, estuvo ayer en la Casa de Nariño desde las 4:00 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Sin embargo, el mandatario atendió a Santos por espacio de 45 minutos.

Al salir de la Casa de Nariño, el embajador no dio declaraciones y tan solo se limitó a decir que continuará en el cargo, pero no dio mayores detalles de la reunión. Al parecer, el jefe del Estado le hizo un llamado de atención al diplomático.

Polémica conversación

En la charla, que tuvo lugar en Washington, Santos hizo críticas al gabinete de Duque, como el exministro de Defensa Botero, de quien dijo que "no hacía nada" en la relación con EE.UU., según Santos, Botero no iba porque no habla inglés y lo criticó por no reunirse con personajes clave de la administración de Trump.

"Tengo un problema, no tengo interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía, entonces espero que Carlos (Holmes Trujillo, nuevo titular de esa cartera) sea interlocutor", se escucha decir a Santos en el audio que dura cerca de media hora.

Con respecto a la gestión de Trujillo como canciller, Santos le dice a Blum que quiere que la conozcan en los círculos de Washington y le ayudará a armar "una agenda estratégica porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia".

También criticó el funcionamiento del Departamento de Estado, del que dijo que "está destruido".

Posesión

Esta semana el presidente, Iván Duque, posesionará a Claudia Blum como ministra de Relaciones Exteriores, de quien también se había dudado que aceptara el cargo o que Duque no la fuera a designar, esto por la cuestionada grabación.