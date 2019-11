Ni tan santo el embajador de Colombia en EE.UU.

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, criticó el funcionamiento del Departamento de Estado, del que dijo que "está destruido", en una conversación con la ministra de Relaciones Exteriores designada, Claudia Blum, que fue filtrada a la prensa.

En la conversación, que tuvo lugar en Washington, Santos también hizo críticas al trabajo del excanciller Carlos Holmes Trujillo, actual ministro de Defensa, y al extitular de esa cartera Guillermo Botero, quien renunció este mes.

El escándalo, sin duda, ha puesto en jaque a Pacho Santos, quien ya fue citado por el presidente, Iván Duque, de manera urgente a la Casa de Nariño, para que dé las explicaciones del caso. La cita será el próximo lunes.

"Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe, no existe. (El presidente Donald) Trump puso a (Rex) Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas (causó una gran decepción)", dice en referencia al exsecretario de Estado de EE.UU., en la grabación que fue divulgada por el periódico Publimetro.

Según el rotativo, la conversación fue "grabada por un tercero, en un lugar público en Washington", cerca de la embajada de Colombia en Estados Unidos.

Cambios negativos

En los audios, Santos, que fue vicepresidente de Colombia, le dice a Blum, nombrada la semana pasada por el presidente Duque como nueva canciller, y que aún no ha asumido el cargo, que el Departamento de Estado ha cambiado para peor.

"Hace diez años venía acá. Venía mucho a Estados Unidos porque era el que manejaba Derechos Humanos (...) Entonces llegaba al Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso", y añade: "hoy en día eso se acabó".

El embajador relató a Blum un supuesto encuentro con el embajador de Singapur en Estados Unidos en el que este le expresó que no le interesaba asistir al Departamento de Estado por los cambios que ese organismo había tenido.

"Llegué al puro principio y me senté con el embajador de Singapur (...) y le pregunté cómo funciona el poder acá. Me dijo: 'mire, en la Administración pasada', o sea en la de (Barack) Obama, 'iba al Departamento de Estado una vez por semana. Aquí llevo ocho meses y no me importa ir, porque no cuenta'".

Para Santos, "eso no quiere decir" que el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, "no tenga peso, pero el resto, nada (...) De ahí para abajo parece una ONG".

Fuego enemigo

Las críticas del embajador Santos también alcanzan al gabinete colombiano, como el exministro de Defensa Botero, de quien dijo que "no hacía nada" en la relación con EE.UU., muy importante para el país por la asistencia militar que Colombia recibe de Washington.

Según Santos, Botero no iba a Estados Unidos porque no habla inglés y lo criticó por no reunirse con personajes clave de la Administración de Trump, en especial para manejar lo relacionado con estrategias contra el narcotráfico.

"Tengo un problema, no tengo interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía, entonces espero que Carlos (Holmes Trujillo, nuevo titular de esa cartera) sea interlocutor", se escucha decir a Santos en el audio que dura cerca de media hora.

Con respecto a la gestión de Trujillo como canciller, Santos le dice a Blum que quiere que la conozcan en los círculos de Washington y le ayudará a armar "una agenda estratégica porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia".

"Nos ponía a correr, a sacar citas y luego las cancelaba (...) Entonces aquí hay que armar una agenda estratégica que depende de ti más que de mí", le dice.

Pese a que aún se desconocen los reparos que le hará el presidente a Santos, es claro que lo que suceda en las marchas de hoy jugará un papel importante en las decisiones que tome al respeto, así como un eventual pronunciamiento de Estados Unidos. Así las cosas, no se descarta que el mandatario tome la decisión de apartar del cargo al embajador, según los expertos.

Análisis

Para el experto en política internacional Sebastián Bitar, es posible que Duque le pida la renuncia a Santos, porque el Gobierno tiene una gobernabilidad muy baja y no tiene espacio para más escándalos, en especial porque la conversación deja ver las fisuras internas del equipo de trabajo más importante del mandatario.

Bitar agrega que es mucho más probable que Pacho Santos termine saliendo de su cargo, más por haber puesto sobre la mesa la relación interna del Gobierno que por lo que dijo sobre Estados Unidos, como han mencionado algunos.

Sin embargo, otros consideran que si bien la relación de Colombia con Estados Unidos no es la mejor de la historia diplomática, hay encuentros en la agenda binacional que pueden verse afectados por las declaraciones de Santos, teniendo en cuenta que para el Gobierno de Duque es fundamental el apoyo de ese país en temas como la lucha contra el narcotráfico.

“Lo que dice de la relación con los Estados Unidos no es tan sorprendente, aunque sí es un síntoma de una relación que estaba bastante enfriada. El Departamento de Estado no tiene la capacidad y el orden que tenía antes para estar pendiente de Colombia, que nunca ha sido la prioridad de Estados Unidos, pero antes había mucho más contacto con el Gobierno. Es muy desafortunado para el embajador que los hayan grabado, pero no veo nada explosivo, nada determinante que no estuviéramos viendo desde antes”, añade Bitar.

Otro de los temas importantes para el Gobierno, y sobre los que Pacho Santos expone debilidad estratégica, es Venezuela. Señala que Estados Unidos ha perdido interés sobre el tema y asegura que le toca inventarse cosas para intentar mantener la vigencia de la situación, sin embargo, aquí Blum también queda mal parada, debido a que asegura que lo de la ayuda humanitaria fue un fiasco.

Carlos Patiño, experto en relaciones internacionales, señala que lo más probable es que se produzca la caída de Santos, porque no solo expone la situación del Gobierno a nivel interno, al criticar a Carlos Holmes Trujillo y al exministro de Defensa Guillermo Botero, sino que deja en evidencia su falta de criterio como embajador de una ciudad como Washington, que está llena de espías y de grabaciones secretas por todas partes. Agrega que fue ingenuo al hablar estos temas en un hotel.

“Lo que muestra de fondo es que Santos tiene serios problemas de comunicación con el ministro Trujillo, pero también tenía complicaciones con Botero, y eso es algo que no está funcionando en el Gobierno. Este episodio demuestra que hay una crisis de fondo, una desconexión y falta de control, por un lado del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sobre todo del presidente frente a la embajada más importante de Colombia”, dice Patiño.

En relación a Blum, el analista señala que su entrada será marcada por el hecho de que no hay claridad de la política de Colombia frente a Venezuela, que ha sido de las banderas del presidente Duque. La nueva ministra deja claro que el cerco diplomático no ha servido, y por el contrario, Nicolás Maduro se mantiene en el poder.

De esta manera, la nueva funcionaria, pese a que no ha tomado posesión en el cargo, entra a la entidad con la certeza de que a Colombia no le ha funcionado la estrategia contra Nicolás Maduro, pese a que fue de los temas que dijo iba a continuar liderando en su administración.

Un caso similar

En julio de este año, el embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Kim Darroch, presentó su renuncia luego de que se conocieron unos cables diplomáticos en los que criticaba al Gobierno de Donald Trump, pues decía que este era inepto y disfuncional.

Los cables fueron filtrados por el diario Mail on Sunday y eran comunicaciones confidenciales del embajador con integrantes del Gobierno británico.

Ante esa situación Trump le respondió al embajador a través de Twitter diciéndole que era loco y estúpido.

Después de este episodio Darroch renunció asegurando que desde la filtración de los documentos se generó mucha especulación que hizo imposible su labor en Washington.