Mintic, sin señal de renunciar

LA PATRIA | MANIZALES

Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, fue señalada ayer durante un debate de moción de censura en su contra en la Cámara de Representantes de las irregularidades de un polémico contrato para instalar 7.277 Centros Digitales, es decir para proveer internet a escuelas rurales de Colombia, pero que siguen sin conexión a pesar que esa cartera otorgó un anticipo de $70.000 millones.

Durante el debate, los representantes opositores, que piden la renuncia de la ministra, argumentaron que si Abudinen no hizo parte del "entramado" de corrupción, pecó por negligencia porque no fue capaz de cumplir con una de las tareas que tiene a su cargo, que es "cuidar los recursos públicos".

El contrato, cuyo monto total supera el billón de pesos, fue dividido en dos, una parte la ejecutaría Centros Poblados. La emisora W Radio denunció antes de la adjudicación que ese contratista no tenía experiencia ni capacidad para cumplir con lo acordado, además presentó tres pólizas de garantías falsas en la licitación.

Señalamientos

La representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que convocó la moción de censura, expresó: "Usted le hace un daño inmenso al país manteniéndose en la cartera. Ministra, usted tiene una responsabilidad política enorme que no puede trasladarle al Congreso". En esa misma línea, León Freddy Muñoz, compañero de bancada de Miranda, aseguró que por las desatenciones de la ministra hay 70.000 millones de pesos "perdidos".

Voceros de algunos partidos que apoyan al Gobierno defendieron la gestión de la ministra y valoraron que Abudinen -quien ha dicho que en este caso el Estado fue engañado- haya denunciado la corrupción de las empresas que participaron en el entramado.

"Sé con certeza que el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para que los recursos vuelvan otra vez al Ministerio TIC, para que los responsables cumplan con sus responsabilidades", dijo la representante Margarita Restrepo, del oficialista Centro Democrático.

Defensa

Abudinen se defendió calificando de chismes las advertencias sobre que el contratista no tenía experiencia ni capacidad para cumplir con lo acordado. "No se puede sustentar por chismes, ni porque me llegó una carta. Denuncias sin pruebas es un chisme" y agregó que la evidencia fueron las garantías falsas y que fue ella quien denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría las irregularidades del contrato con Centros Poblados para llevar internet a las zonas rurales del país.

También dijo que la sanción debe ser para los corruptos y “no para los funcionarios que han denunciado las irregularidades”.

Frente a las peticiones de que renuncie aseguró que su responsabilidad política consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del Ministerio. "Lo más difícil es que me quede. No me resigno, país, no me resigno", agregó y anunció que irá a estrados judiciales para reivindicar su nombre.

Rechazan tutela de Centros Poblados

El Juzgado Octavo Civil de Barranquilla rechazó la tutela que interpuso Centros Poblados contra la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen, con el argumento de que el contratista cuenta con otros medios judiciales como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para impedir la caducidad del contrato para llevar internet a 7.277 Centros Digitales.