Las pequeñas voces del conflicto armado

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se subió al bus 412 a las 1:12 de la tarde del viernes. Se sentó en la silla 21, al lado de un hombre que cargaba a un niño.

Permaneció en silencio. Saludaba con su cabeza a hombres y mujeres que abordaban el mismo automotor y miraba por su ventana a personas de su esquema de seguridad, que luego lo seguirían en lujosos carros.

El cupo del transporte se copó con el ingreso de un grupo de cinco jóvenes, entre ellos dos mujeres, quienes se sentaron atrás en la llamada "silla de los músicos".

Una, sin saber de la presencia del desmovilizado, dijo: ¿Y quién es ese Timochenko?

Otro respondió: Un exguerrillero. Creo que es timo por Timoleón. Otra tomó su celular y luego afirmó: Acá dice que político y exguerrillero.

La que indagó añadió: Es para saber si es importante y pedirle la foto.

Camino a la verdad

El bus arrancó desde un hotel de Medellín. 15 minutos después sus ocupantes estaban en las bodegas de Confama para entrar al Tercer Encuentro por la Verdad. Allí se narrarían historias de cómo los niños, niñas y adolescentes fueron afectados por los grupos armados durante el conflicto.

¿Por qué este evento en la capital antioqueña?: Antioquia encabeza las estadísticas de hechos victimizantes.

En familia

600 personas llegaron de todo el país, la mayoría familias que acudieron a contar lo vivido. También exguerrilleros, exparas, líderes, entre otros.

"Vamos a asumir esta responsabilidad colectiva. Vamos a escuchar a los niños", expresó el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, organizadora del evento.

Acto seguido, en una pantalla gigante se anunció, entre otras cifras: De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, de las 8 millones 874 mil 110 personas catalogadas como tal en Colombia, 2 millones 312 mil son niños, niñas y adolescentes. Eso representa aproximadamente el 30%. Antioquia, Bolívar y Nariño encabezan la estadística.

En la imagen salió un largo listado de menores de edad asesinados en desarrollo del conflicto armado, además del grupo victimario.

Subió al escenario el niño Juan. "Este no es el país que queremos vivir, ni el que merecemos". Invitó al estrado a una vocera de Unicef, quien recordó que el jueves se cumplieron 30 años de la Convención de los derechos de los niños.

A las 3:08 de la tarde ascendieron a tarima víctimas del conflicto. "Gracias por su coraje", les expresaron. Unos son menores y otros, aunque adultos, vivieron de niños el horror del conflicto.

Dos hermanitos

Un hombre, de 26 años, de Pueblo Rico (Antioquia), contó cómo el Ejército mató a seis niños de esa vereda el 15 de agosto del 2000, cuando los infantes paseaban. Dos eran sus hermanitos. La voz se le quebró. Pidió limpiar sus nombres y que no haya impunidad.

Terminó de hablar y una integrante de la Comisión manifestó: Hoy nos levantamos con una buena noticia. El Consejo de Estado condenó al Ejército por esa masacre. Avanzamos".

Urras y aplausos inundaron el lugar del evento. El joven que contó los hechos sonrió y repitió la acción.

Luego un hombre narró cómo entró a un grupo ilegal por necesidad y cómo le negaron salir cuando pidió tener una niñez como todos. Otro relató que ingresó a los 12 años a un bloque guerrillero y lo inauguraron ordenándole dispararle a un helicóptero. Casi lo tumban.

"Muchos compañeros murieron en combate (34 menores) y otros se entregaban, el Ejército los mataba y los mostraba como dados de baja", confesó.

Anotó que muchos sobrevivientes hoy tienen secuelas: Tristeza, miedo y abandono.

"Las Farc nos privó de educación, vida y familia. Nuestros seres queridos nos buscaban. Les preguntaban por nosotros a niños guerrilleros y la respuesta era que ya habíamos muerto. Hoy hay muchas madres que no saben aún nada de sus niños reclutados. Por favor señores, aporten datos para saber de esas personas", insistió.

Añadió que hoy quieren una vida nueva, pero que el Estado los abandonó. Y criticó el bombardeo reciente con menores de edad muertos, y el que se siga dando reclutamiento de adolescentes.

Aseguró que con este relato quiere ser parte de la verdad.

La mano

Un joven habló de la muerte de sus padres, Mario y Elsa, a manos de paras, "ordenada por el Estado".

"Ojalá que el ciclo no se repita. Que haya justicia. Tuve una vida en medio de la guerra, pero fue difícil ir por mis sueños. Ser una víctima es volverse más potente para hablar del conflicto. Podemos enseñar cómo llevar encima esta carga".

Terminó, bajó del escenario y mientras la gente aplaudía, Fredy Rendón, alias el Alemán, de las Auc, se le acercó y le dio la mano. Al parecer, le pidió perdón.

Despedida

Una mujer víctima de secuestro prefirió enviar su relato en una carta, pues aún teme volver al país.

Sufrió este flagelo a los 12 años, durante siete meses. "La guerrilla dijo que pasó por mi familia ser de la oligarquía. Yo prefiero llamarla trabajadora. No me decían secuestrada, sino retenida. Viví con la soledad, fue mi única compañera. Nadie me abrazó ni me animó diciéndome que que iba a estar bien".

Sufrió mucho, pero con la consigna de que los guerrilleros no recuperarían la libertad y que ella al menos tenía una leve esperanza.

"No la perdí y estoy libre, pero el miedo quedó ahí en la familia por mucho tiempo. Hoy, 20 años después, solo digo que esto no puede volver a pasar. Los niños no pueden ser parte de aquello que no entienden. A la guerrilla, gracias por estar en la legalidad, pero acepten que fallaron al meter a los menores en la guerra".

Los líderes

El mayor Daladier Rivera Jácome, del Ejército; el Alemán y alias Timochenko pasaron al escenario.

El primero dijo que está en JEP y que ha reconocido ejecuciones. "Cumplo con mis obligaciones de esclarecimiento. Arrepentimiento total por mis errores y malas decisiones. Perdón".

El Alemán expresó que quiere contribuir a las verdades. "Fue un episodio sombrío de mi vida. No es fácil reconocer esto. Estábamos encegüecidos. No me enorgullece el daño que les hicimos a los menores y sus familias. Ofrezco disculpas públicas. Llevar niños a la guerra no es protegerlos".

Y Timochenko, quien desde hace cinco meses es padre por segunda ocasión, remató el evento indicando que la paz que pretenden construir es la victoria de la vida sobre la muerte.

"Con sinceridad reivindicar y dignificar a los menores afectados por nosotros. No fue premeditado causarles daños. El acuerdo abre la posibilidad del reencuentro de quienes padecieron la guerra. Nos permite pedir perdón. No se repara lo irreparable. Solo lucharemos mediante la política. Nuestra única arma será la palabra".

Los aplausos de agradecimiento retumbaron por el auditorio y cesó la lluvia que una hora antes había arrancado. Así, como se quiere que pare la violencia.

A testificar

Timochenko, exjefe de las Farc, fue citado por la Justicia Especial para La Paz (JEP) para que el 9 de diciembre testifique por los casos de menores víctimas de desplazamiento forzado y violencia sexual entre 1978 y 2016.

La JEP expresó que se identificaron 55 hechos de violencia sexual contra menores entre 7 y 17 años, 48 niñas y adolescentes víctimas de abortos forzados y 60 fusilados mientras hacían parte de las Farc. 8 se suicidaron.

Al parecer, en un computador del Bloque Oriental había datos de hojas de vida de 286 personas llevadas al grupo armado siendo menores de edad.

"Niños y niñas, en vez de coger un arma, tomen un cuaderno y un lápiz. El futuro no está allá, el futuro es estudiando", menor, de 14 años, reclutada forzadamente.

"Siendo menor llegué a ser comandante de mil 200 hombres. Vi la billetera de un guerrillero dado de bajo y tenía la foto con su familia. Eso me tocó. Afortunadamente para mí llegó la desmovilización. Supe enfrentar a los jueces, pero no sabía cómo hacerlo con mi hijo. Me dijo que afortunadamente conoció al papá de ahora, no al de antes". Óscar, de las Auc.

Cifras mayores

* 148 hijos de excombatientes crecen ahora en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de las Farc.

* Según la Comisión de la Verdad, el hecho victimizante que más ha afectado a los menores es el desplazamiento forzado, con al menos dos millones de registros. Les siguen la amenaza y el homicidio (100 mil entre ambos).

7 mil 583 casos de reclutamiento ilícito se reportaron entre 1985 y 2019.

* 100 mil personas, el registro de víctimas del conflicto en Caldas. Los municipios más afectados fueron Samaná, Pensilvania y La Dorada, que suman 43 mil víctimas.

460 menores de edad se desvincularon de las Auc del Bloque Central Bolívar.

Homenaje al estudiante caído. 27 alumnos asesinados entre 2002 y 2017 en el conflicto urbano armado en Medellín en la Comuna 13.