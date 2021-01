Exjefes de las Farc, a responder por secuestro

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Los secuestros cometidos durante décadas por las Farc fueron el punto de partida de otros crímenes de guerra y lesa humanidad por los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) decidió imputar a 8 líderes, basada en investigaciones y testimonios de víctimas que revelan los vejámenes a los que fueron sometidas.

En un documento de 564 páginas publicado ayer, la JEP recopila relatos no solo sobre el secuestro en sí, sino sobre los tratos degradantes, como encadenamientos, violaciones, humillaciones, torturas y otras agresiones físicas y psicológicas cometidas por la antigua guerrilla en distintas regiones, pero especialmente en los departamentos del este del país donde operaba el Bloque Oriental.

Con estas formas de violencia se ensañaron especialmente con las mujeres, utilizando sus cuerpos como botín de guerra.

Por ello, La JEP acusó a Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del Partido Comunes, surgido de la desmovilización de las Farc; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como a los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Relatos:

Violaciones sexuales

"Estaba en pijama y me dieron ganas de orinar. En ese momento abusaron sexualmente de mí, al otro día me sacaron de ahí, me senté en una piedra y al observar el lugar me di cuenta que estaba cerca de mi finca (...) yo me sentía destrozada, no me dejaron bañar", relató a la JEP una mujer secuestrada con su esposo en 1997 en Granada (Meta).

Según ella, el secuestro fue cometido por guerrilleros del Frente 27 que después de que la violaron la dejaron libre para que reuniera $500 millones (unos 140.000 dólares de hoy) que exigían por la liberación de su esposo.

A una enfermera del hospital de San José del Guaviare, secuestrada el 12 de mayo del 1997, la sacaron a la fuerza de la casa en la que habitaba el personal sanitario de esa localidad. Estuvo secuestrada tres años, sufriendo todo tipo de abusos, hasta que escapó el 17 de junio del 2000.

"Me violentaron sexualmente. Me empalaron", declaró la mujer y agregó que luego la llevaron al llamado Estado Mayor del Bloque Oriental. "Al parecer me operaron, me sacaron los ovarios, la matriz el útero, la verdad no sé qué me hicieron".

Reclutamiento frorzados y abusos

Otra mujer dijo que la secuestraron cuando averiguaba en Vichada por su hijo desaparecido en noviembre del 2002. "Fui abusada sexualmente del (sic) 'Negro Acacio', alias 'Caballo', 'Cepillito' y otros. Fui secuestrada en Vichada el 13 de marzo del 2003, por la guerrilla Frente 16 de las Farc, al mando de alias 'Cachete'". Los guerrilleros la acusaban de usar la búsqueda de su hijo para "sacar información para los paramilitares", por lo cual la tuvieron secuestrada cuatro años, hasta que la dejaron en libertad el 8 de diciembre del 2007.

Los abusos sexuales eran algo habitual en las Farc no solo con los secuestrados, también con las propias guerrilleras, muchas de ellas niñas reclutadas a la fuerza y obligadas a convertirse en pareja de los guerrilleros.

Muertes en cautiverio

Muchos de los secuestrados entre 1993 y 2012, periodo priorizado por la investigación de la JEP porque fue el del auge de ese delito de las Farc, no regresaron a sus hogares. Es el caso relatado por una persona a cuyo padre se llevó la guerrilla de su finca en Granada (Meta) el 8 de septiembre del 1991 porque se negó a seguir pagando las extorsiones que cobraban en la zona, llamadas coloquialmente "vacunas".

"Ese día llegaron unos hombres a la finca vestidos de civil con botas pantaneras, ropa oscura, y con fusiles preguntando por mi papá y se lo llevaron; en la casa estábamos mis hermanas y mi mamá, recuerdo que esa noche nos encerraron en una habitación de la finca y le pusieron una cadena para que no pudiéramos salir. Como a los dos días en la vereda Dos Quebradas de Granada encontraron el cuerpo de mi padre a la orilla del río con un disparo en el cabeza. El capataz quedo administrando la finca, pero a los tres meses lo mataron, a nosotros nos amenazaron y por eso abandonamos la finca y nos desplazamos para Bogotá", concluyó.

*La JEP determinó que los secuestros no fueron errores de los excombatientes en la guerra o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las Farc, "sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".

*Aunque las víctimas recibieron con beneplácito esa decisión, ahora esperan recibir justicia restaurativa, que la antigua guerrilla acepte las imposiciones del tribunal y que los firmantes del acuerdo de paz digan dónde quedaron los restos de sus seres queridos muertos o asesinados en cautiverio.

*Los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados. En el primer caso se les impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, no tras las rejas, pero en el caso contrario se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.

*Los líderes de las Farc están llamados además a aceptar el sufrimiento infligido a las víctimas, la barbarie con la que las sometieron y las afectaciones morales causadas cuando intentaron justificar estos crímenes.

*El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las Farc pidieron perdón en público a sus víctimas de secuestro y a sus familias, en el que reconocieron que ese delito "solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad".

*"Durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas; esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable", reconocieron seis de ellos ayer.