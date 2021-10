El secretario de Estado de EE.UU. visitará mañana Colombia

EFE | LA PATRIA | Bogotá

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, llega este miércoles a Bogotá para su primera visita al país en la que abordará la relación bilateral y participará en la Conferencia Ministerial sobre Migración que debatirá la situación de miles de haitianos y venezolanos en tránsito por todo el continente.

Blinken, que está de visita en Ecuador, se trasladará mañana a Bogotá, donde será recibido en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) por el presidente Iván Duque para tratar "temas estratégicos para Colombia y la región, como la creciente ola migratoria", según el Gobierno colombiano.



Wheels up for my first visit to Ecuador and Colombia as Secretary of State. I’m pleased to be meeting with our partners to advance democratic values, security, and prosperity in the region. #EstamosUnidosEC #UnidosConColombia pic.twitter.com/pys13sVkAi

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 19, 2021