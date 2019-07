MARTHA LUCÍA GÓMEZ Y MIGUEL ORLANDO ALGUERO

Sebastián llegó de Italia a pasar vacaciones con su mamá en el conjunto residencial Portal de la Villa -en Pereira-, tres días antes del deslizamiento del 11 de junio que cayó desde la parte trasera a la variante La Romelia-El Pollo.

"Fue un sonido horrible. Se vivieron momentos de angustia y desesperación. Fue un despertar amargo porque fue hacia las 6:00 de la mañana. Mis vacaciones cambiaron, pero ayudó a la unión familiar", comentó.

Antes de este derrumbe hubo otros en la zona. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) registró deslizamientos en el 2007, el 2009 y el 2010.

En dificultades

Portal de la Villa está compuesto por 234 Viviendas de Interés Social estrato 3, en 9 casas permanecían familias a los 23 días de ocurrida esta tragedia que dejó cuatro muertos sepultados sobre la vía y la orden de evacuación para todo el conjunto, expedida por la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (Diger). Su situación era grave, ya que no hay conexiones a servicios públicos, porque la ladera se sigue moviendo. De hecho la orden el día del derrumbe fue evacuar en 15 minutos, y algunos tuvieron que dejar todo en las casas.

"Quedaron la sala, el comedor y las camas. Nos fuimos para el barrio Cuba. Esto es difícil. El día del deslizamiento mi papá acababa de entrar a la casa, luego de pasear al perro. La tierra se movió y se escuchó un estruendo. Todavía nos preguntamos qué pasó", relató un joven, mientras el jueves 4 de julio montaba unas bolsas y muebles a una camioneta.

Familias como la de Sebastián, que soportaron allí hasta hace un par de semanas, se abastecían de agua de un carro tanque. "Apenas pasó el deslizamiento, entre varios jóvenes salimos a ayudar a los más afectados, que vivían al pie del talud. Lo perdieron todo", se lamentó.

Su mamá se paraba a diario frente al carro tanque a que les suministrara agua. "Es triste que estos proyectos se acaben por falta de control. Unos vecinos denunciaron hace un par de años por grietas e inestabilidad del terreno", dijo.

Se extendió

Desde la manzana 3, de las 11 que constituyen el conjunto, hay unas vallas que evitan el paso hacia otras cinco que quedaron más afectadas por el derrumbe y en el filo (5, 6, 7, 8 y 9). Están casi en el aire. Las 6 restantes las custodian las 24 horas Policía y personal de la Diger.

Las primeras manzanas están completamente agrietadas y presentan hundimientos, por las otras ya hay grietas en el piso. El conjunto quedó atravesado por una falla, que es una zanja tan ancha que podría caber una moto. Las puertas de las casas no cierran, es imposible entrar.

Las de arriba parecería que no están afectadas, pero se han evidenciado movimientos del terreno. Además de las casas del Portal de la Villa, también fueron evacuadas 59 del barrio Matecaña, una zona de ocupación que está a un costado del conjunto y frente a la pista del Aeropuerto Internacional Matecaña. El portero del Colegio Francisco Pereira dijo que la zona desalojada puede ser de unos 300 metros de longitud. Nadie puede ingresar a ella y también está delimitada con vallas. Las casas las marcaron con la letra E para señalar que fueron evacuadas.

"También se afectaron los 85 niños del centro educativo. Fueron trasladados a la sede La Libertad del barrio Nacederos. A la gente le tocó salir de urgencia", agregó el portero.

Dolor

Carlos Duque, presidente del Consejo de Administración y administrador encargado del conjunto, sostuvo que no puede hablar de los antecedentes de este hecho, mientras no tengan respuesta de la Aseguradora La Previsora, a la que le reclamaron por una póliza que adquirieron.

Agradece la atención humanitaria que les ha brindado la Alcaldía de Pereira y el esfuerzo para pagarles subsidios de arrendamiento -por $480 mil-, pero sienten que el Estado no está preparado para enfrentar una situación de estas.

Recordó que en una casa del conjunto vivía una pareja de ancianos de 90 años. El 10 de junio, un día antes del derrumbe, los habitantes llamaron a las autoridades muy asustados, el terreno había bajado un metro y medio. “Acudieron esa y otras muchas veces que se les llamo por lo que presentaba el terreno, pero el esposo de esta pareja se asustó tanto con la conmoción que entró en un paro cardiorrespiratorio. Hubo que llevarlo a la clínica, y murió allí el martes, a las 10:00 a.m. cuando estábamos evacuando. La esposa la tuvimos que sacar supremamente afectada. De su casa no se pudo sacar nada. Allí quedaron ropa, cocina, muebles, elementos de aseo, electrodomésticos, recuerdos... de lo que estoy hablando es que es un drama que implica que la normalidad de vida de las personas se pierde. Y cuando se otorga un subsidio de tres meses, aunque sean prorrogables, con eso no se vuelve a la normalidad”, argumentó.

Variables

Carlos expresó que hay sensores en el conjunto que indican que la montaña se mueve. Agregó que Portón de la Villa lo empezó a construir la firma Gerenciar desde el 2003, y lo entregaron en el 2007.

¿Qué pasó entonces? Jaime Guzmán Giraldo, geólogo de la Carder, señaló que toda tragedia tiene su historia y esta empezó hace 70 años cuando se construyó el paso del ferrocarril por un costado del Aeropuerto Matecaña y se intervino el talud sin especificaciones técnicas, y luego se construyó la variante La Romelia-El Pollo.

"A primera vista podemos hablar de las precipitaciones acumuladas entre mayo y junio de este año, que alcanzaron los 735 milímetros, 88% superior al promedio. También se suma el asentamiento ilegal de las casas de Matecaña, que empezó como un barrio de invasión, sin control de canalización de aguas. Luego están los movimientos de tierra por la construcción del aeropuerto y del conjunto residencial. Los llenos fueron a parar al talud que da sobre la variante".

Guzmán sostuvo que en el 2010 la Carder emitió un informe con observaciones. Indicó que se debían hacer unas obras de mitigación, y que hace un par de años también conocieron las quejas por grietas en el Portal de la Villa.

Informes y conceptos

El concepto técnico se generó porque el 21 de mayo del 2010 hubo un deslizamiento hacia la parte baja de la vía principal del conjunto residencial, frente a las manzanas 2 y 3. El origen es la presencia de llenos de ladera por los movimientos de tierra del proyecto, y "que no contaron con un adecuado control en lo que respecta a su estabilidad", menciona el informe.

Concluyó que las afectaciones, por el deslizamiento del 2010 como por los asentamientos en la ladera contigua a la manzana 8, evidencian "deficiencias en la estabilidad del terreno por la inadecuada conformación de llenos de ladera, que cuando están saturados generan movimientos de masa, y pueden continuar".

La Carder recomendó:

* Retirar los escombros del deslizamiento y reconfigurar el perfil de la ladera. Construir un muro en concreto reforzado con cimentaciones en la parte baja del sector afectado.

* Para la ladera contigua a la manzana 8, efectuar una exploración y diagnóstico geotécnico para establecer parámetros de estabilidad, espesor de llenos y acciones correctivas como sistemas de contención de materiales, canales para manejos de aguas superficiales, y drenes para evacuación de aguas subsuperficiales.

* Para los titulares de la licencia urbanística, es obligatorio ejecutar obras que garanticen la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilización del terreno.

La Subdirección de Gestión Ambiental Territorial de la Carder emitió otros conceptos técnicos en julio del 2012; enero del 2013; junio y diciembre del 2014; octubre del 2015; abril, septiembre y noviembre del 2017. Coinciden en intervenir la ladera con obras de mitigación y reforestarla.

En cuanto a las grietas de las casas, un informe de junio del 2017 indicó que se debían a la inestabilidad de la ladera por su conformación, "probablemente con llenos antrópicos -aquel que produce el hombre cuando deposita tierra, roca, materiales de obra o escombros en un lugar para llenarlo y nivelar el terreno- mal compactados que han permitido infiltración de aguas lluvias y de escorrentía, flujos de aguas subterráneas, saturación de suelos y pérdida del sustrato".

La póliza

Carlos explicó que tienen una póliza que cubre áreas comunes y áreas privadas (las casas sin pertenencias y sin el terreno), que les costó $19 millones y les cubre hasta $20 mil 500 millones, además de $2 mil 500 millones por gastos administrativos durante seis meses, lo que les puede servir hasta diciembre, en especial para el pago de vigilancia.

“El reclamo es que esto fue un hecho de la naturaleza, fortuito, fue por el invierno que detonó lo que sucedió. Nuestra gran carrera es el seguro. Parecería ser que va muy bien, por lo menos tenemos el compromiso de las directivas de la aseguradora que van a pagar rápido y sin muchos problemas. La respuesta esperamos tenerla en un mes”.

Del conjunto salieron el lunes las últimas dos familias. Las tuberías están colapsadas, el acueducto interrumpido, no se puede depositar agua porque va a dar al terreno y acaba de dañarlo. Carlos dijo que se están entrando vándalos por la vía La Romelia-El Pollo a pesar de que hay vigilancia. “Es una complejidad”.

En criterio de la Diger

Alexánder Galindo López, director de la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger) de Pereira, afirmó que también emitieron oficios sobre la situación que presentaba el talud. "Manifestamos la necesidad de hacer unas obras y las administraciones anteriores también lo informaron. Conozco que Gerenciar (constructora del conjunto) intervino la ladera con drenes y canales para aguas lluvias, y otras obras, pero no sé con qué criterios técnicos las ejecutó".

El derrumbe se estructura en tres pulsos: el primero, lo que se llevó el derrumbe, la cancha de tierra del conjunto y buena parte de la ladera que va a dar a la variante; el segundo, las 5 manzanas más comprometidas, que en criterio de Galindo están en pérdida total porque se encuentran sobre la línea de falla, y el tercero, las 6 manzanas restantes que también están sometidas al movimiento del terreno, incluyendo la cabecera 08 de aeropuerto, que está a unos 200 metros de la entrada al conjunto.

“Debe quedar claro que no estamos en una inminencia de perder la pista del aeropuerto. Por eso el aeropuerto y el Municipio harán un muro en pilotes que aísle el fenómeno y lo más probable es que el conjunto no pueda continuar allí por las obras que se deberán hacer. Serán los estudios de suelos contratados por la Alcaldía con la firma Dos Ríos, del geotecnista Álvaro Ríos, los que definan si se puede habitar la zona, qué situaciones generaron el fenómeno por la cantidad de variables que se conjugaron al momento de la emergencia”.

El director explicó que la vía La Romelia-El Pollo se mantiene con paso restringido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., siempre y cuando no llueva fuerte o determinen que con la actividad de la ladera, de la que está brotando agua, deben suspender el paso. “Hay que tener en cuenta que la emergencia no ha cesado, la dinámica de la montaña es activa, quiere decir que hay leves movimientos del terreno y baja material”.

Sobre los informes previos, expresó que son situaciones que vienen de administraciones anteriores, y que desde la construcción del conjunto venían con dificultades de diferentes tipos. “Desde el 2017 el proceso estuvo estático hasta la semana antes del derrumbe, que la comunidad reportó a la Diger un movimiento. Lo que sucedió, según lo que podemos observar, es que el movimiento era de un nivel de profundidad -casi 30 metros- complicado de determinar en una visita técnica, además de la confluencia de diferentes tipos de aguas, que caen incluso por chorros cuando llueve fuerte”.

Expresó que no le compete determinar si para la construcción del conjunto se otorgaron licencias sin el lleno de requisitos.

El presidente, Iván Duque, visitó la zona y le prometió a la Alcaldía $10 mil millones, que de hacerse realidad los destinarán en la compra de viviendas del barrio Matecaña, en el muro del aeropuerto y en la estabilización del talud de Portal de la Villa; aunque hay voces de la comunidad que indican que el solo muro del aeropuerto cuesta $13 mil millones.

Con el aeropuerto

Mauro Correa Osorio, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, aseguró que esta terminal aérea no tiene restricción de operaciones por el deslizamiento. "Nuestro sistema de canalización de agua llega a un tubo madre que desemboca hacia el sector de Unicentro y no hacia la ladera, como han dicho".

Indicó que se construirá una cortina de pilotes subterráneos. "La obra medirá 150 metros de longitud, a una profundidad entre 7 y 15 metros, pero los estudios que se ejecutan indicarán con precisión las cifras. Los recursos saldrán de la Alcaldía de Pereira y de la Concesión del Aeropuerto".

La constructora

Gerenciar SAS no quiso conceder la entrevista personal que solicitó LA PATRIA para contrastar esta información. Primero envió un comunicado por su cuenta de Whatsapp, del día posterior a la tragedia, y el martes en la noche envió otro que resumimos. Está dirigido al Consejo de Administración y propietarios del conjunto:

“Hemos estado atentos y diligentes para que la Administración Municipal y su equipo de expertos si piensa necesario y conveniente nuestra disposición y apoyo, saben que estamos listos y estaremos. Somos respetuosos de la institucionalidad y a sabiendas que se ha conformado un grupo de profesionales especialistas, geólogos e ingenieros entre otros encargados de los estudios necesarios para determinar tanto las acciones de mitigación como las relativas a la causalidad, atribuidas en principio a fuerza mayor, ola invernal sin precedentes, acumulación de agua, etc, etc. estamos a la espera de los estudios y conclusiones que dichos análisis arrojen, a fin de como dijimos anteriormente, actuar en consecuencia”.

“Conocedores de que la prioridad ha sido desde el suceso el tema de estructurar por parte de ustedes el proceso de reclamación ante las aseguradoras, les queremos decir que estamos disponibles cuando a bien lo tengan para conversar e intercambiar inquietudes absolutamente válidas por parte de la comunidad de Portal”. Firman miembros de la junta de socios Gerenciar SAS: Luis Fernando Ossa Arbeláez, gerente general; Jairo Mejía Giraldo, gerente técnico; Martha Lucía Ossa Arbeláez, gerente administrativo y financiera.

Los exalcaldes

Israel Londoño 2008-2011

Portal lo entregaron en el 2007, no recuerdo que en nuestra administración hayamos tenido alguna queja. Me tocó la ola invernal del 2011 e identificamos una cantidad de zonas de riesgo y taludes que tenían emergencia para tratar, hicimos un diagnóstico y lo dejamos planteado, pero no podría decir si estaba Portal de la Villa.

Enrique Vásquez 2012-2015

Como alcalde nunca conocí requerimientos de esta urbanización, incluso he criticado que la curaduría haya expedido licencia de construcción en esta ladera, de alta pendiente y con un gran problema de manejo de aguas servidas y lluvias, tuvo además una responsabilidad enorme la oficina de Planeación.

Falta de control

Luz María Franco Ramírez, arquitecta especialista en gestión del riesgo, señaló que en este caso hubo falta de control de autoridades ambientales y territoriales. Insistió en que todas las obras de infraestructura vial, como la de la variante La Romelia-El Pollo, deben tener estudios de suelo y geotécnicos que estipulan cómo mitigar el riesgo por donde pasa la vía y qué tratamiento se le debe hacer a la ladera. "En este sector no se sabe cómo fueron los contratos ni cómo fue la propuesta de mitigación".

Sostuvo que para la parte superior del talud donde se ejecutó la urbanización hay dudas. "¿Cómo se canalizan las aguas cuando llueve? El conjunto residencial representa un peso para la ladera, ¿cuál fue el tratamiento que hizo la constructora para mitigar ese efecto? ¿Cómo es el tratamiento del sistema de aguas? Como no lo hicieron, las aguas empezaron a zanjar la tierra de forma vertical, y como llovió mucho se saturó y vino el deslizamiento".

Otras voces de la Alcaldía de Pereira

* El alcalde

LA PATRIA llamó esta semana en varias oportunidades al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, pero no respondió.

* Secretaría de Planeación

Se solicitó personalmente en este despacho la información relacionada con las normas de ordenamiento territorial que se aplicaron al proyecto urbanístico Portal de la Villa, y respondieron, pero por escrito que según los planes de Ordenamiento Territorial la zona es de uso residencial, según las Zonas de Riesgo Hidrológico y Geotécnico no se observaron restricciones, y la zonificación de amenaza no se intercepta con el conjunto. Sin embargo, revisarán la licencia urbanística y de construcción.

* Secretaría de Vivienda

Carlos Andrés Hernández, secretario de Vivienda, indicó que con el Fondo Nacional de Vivienda revisarán si existe la forma de expedir un decreto del Ministerio que contemple una bolsa especial en materia de subsidios para familias damnificadas, que tienen su vivienda, pero no la pueden habitar y quizá hayan recibido subsidios del Estado, y que se integraría al posible reconocimiento que haga la Aseguradora La Previsora.

Para los arrendatarios -por lo menos 80- mirarán si pueden ser sujetos de subsidios Nacional y Municipal para vivienda en la etapa cinco del proyecto Santa Clara, vía a Cuba.

Afirmó que las condiciones en las que se hizo la intervención, sobre todo la que es cercana a la ladera era competencia de la Carder, pues el Municipio hizo lo propio en materia de control físico, es decir que se hicieran las obras de acuerdo a como se había radicado en los planos, según las licencias de construcción y urbanística.

Del barrio Matecaña, expresó que son unas 100 viviendas de estrato uno, cuyas mejoras comprará el Municipio.

Testimonios

Blanca Lucy Morales, arrendataria

Vivía en la manzana 9, fue un amanecer difícil. Sentimos que la tierra se movió, y luego ya fueron sirenas y gente entrando, y para abajo hubo muertos. Nos hicieron evacuar y eso está muy bien, uno tiene que huirle al peligro. Tengo las cosas regadas en dos partes. Las autoridades se han manejado muy bien con nosotros, pero los arrendamientos están muy caros en Pereira.

Carlos Castaño, propietario

Mi casa estaba en la manzana 3, la tenía arrendada. Los habitantes hablaron de que antes había ciertos movimientos y grietas. Esto es una incertidumbre grande porque ya tocaría pelear con Gerenciar, que construyó. Todos se pueden tirar la pelota: Gerenciar y la Alcaldía, esto es un limbo total. La casa la compré en unos $70 millones, estaban en cerca de $120 millones, pero ya no quedaron valiendo nada, nadie va a querer algo en Portal de la Villa.

Datos

* 60 toneladas de ayudas recaudadas en Pereira y con colaboración de otras ciudades como Manizales. Ya hicieron la segunda entrega, después de la emergencia, y consisten en ayuda humanitaria (kit de alimentación y kit de aseo al que lo requiriera). Consideran que esto les alcanzará para entregar ayudas durante unos seis meses cada 20 días a propietarios que residían y vivían en el conjunto y en el barrio Matecaña, y para arrendatarios durante tres meses.

* Emitieron certificado de afectación, con el que los propietarios pueden ir a los bancos a suspender los pagos de obligaciones por vivienda, en caso de que no se les atienda, la Personería les ayuda.