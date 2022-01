The Economist no nombró a Iván Duque "presidente mundial del año"

Bogotá | EFE | LA PATRIA

The Economist no nombró al jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, presidente mundial del año. Ese premio no existe, según explica a EFE el periódico británico. El país tampoco ha llegado a ocupar el primer puesto del índice de normalidad de la covid-19 de esta publicación.

Colombia apareció virtualmente en dicha posición durante unos días, pero ese hecho se debió a que el análisis de los datos con los que se elabora la citada clasificación no había concluido. Tras la revisión de todos los baremos, pasó a la segunda plaza, superada por Egipto.

Publicaciones en Facebook y Twitter comparten en las últimas semanas una fotografía del mandatario con el pulgar hacia arriba. La imagen viene con el título: "The Economist 'Colombian President & THE ECONOMY" y "DUQUE PRESIDENTE MUNDIAL DEL AÑO,!!! (sic)" .

Los mensajes virales, con más de 3.000 "me gustas" añaden que "la prestigiosa revista inglesa The Economist que le da seguimiento a la reactivación económica social de los países en su informe de esta semana pone a Colombia en el primer lugar de reactivación EN EL MUNDO con resultados que superan aún lo niveles prepandemia".

HECHOS: The Economist no nombró al presidente de Colombia, Iván Duque, presidente mundial del año. El periódico no otorga ese premio, como confirma el periodista de datos de The Economist James Fransham a EFE Verifica.

EL PERIÓDICO LO DESMIENTE

"The Economist no tiene un premio al 'presidente mundial del año'", asevera Fransham en un correo electrónico.

Lo que sí tiene es "un artículo informal del 'país del año' y en 2021 fue Italia", añade el periodista.

Una búsqueda avanzada en la página de The Economist con las palabras clave "Iván Duque" no arroja ninguna referencia de un premio al presidente mundial del año.

SACAN DE CONTEXTO EL ÍNDICE DE NORMALIDAD

Además, se han descontextualizado los datos del índice de normalidad global de The Economist, al dar a entender que es un tipo de informe anual sobre la recuperación económica de los países y que Colombia se sitúa en la primera posición, hecho que celebró el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y que resaltó Presidencia en un comunicado de prensa.

Pero el índice de normalidad no "sigue de cerca" la recuperación económica, como se explica en la propia página web del periódico, y Colombia apareció virtualmente en la primera posición durante unos días, pero, tras una revisión de los datos, fue superada por Egipto.

El índice de normalidad estudia la vuelta a la normalidad prepandémica en 50 de las mayores economías del mundo. Tiene ocho indicadores que estudian desde la congestión del tráfico en las ciudades hasta el tiempo que se pasa fuera de casa. Se actualiza en la web cada semana.

EFE buscó qué países tenían la máxima puntuación en el índice por día, desde 2020, en la base de datos que los autores de la clasificación publican y actualizan periódicamente en Github.com.

Los resultados muestran que Colombia nunca ha estado en la primera posición. Pero sí China, República Checa, Dinamarca, Egipto, Israel, Japón, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Rumanía, Rusia, Taiwán y Vietnam.

Con un "zoom" del gráfico, se observa que en el rango de fechas en que se viralizó la imagen, en la segunda quincena de diciembre de 2021, el primer país en el índice global de normalidad fue Egipto. Posteriormente Perú ocupó esa posición de liderazgo.

SÍ EXISTIÓ LA CAPTURA DE PANTALLA

Estos datos no concuerdan con la captura de pantalla que se viralizó en diciembre, donde se mostraba a Colombia como primera en la lista de la página web de The Economist.

Una búsqueda en Archive Today muestra cómo se veía la página cuando el ministro Restrepo anunció el primer puesto de Colombia, el 17 de diciembre de 2021. Efectivamente el país sale en la primera posición.

La respuesta de Fransham, autor del índice, a EFE fue que las "revisiones de los datos desde entonces significan que, en retrospectiva, Colombia era la segunda el 12 de diciembre (que aproximadamente fue cuando se añadieron los datos)".

Es decir, que un análisis posterior terminó situando a Colombia en segunda posición detrás de Egipto, lo que concuerda con la base de datos analizada.

EFE Verifica consultó al Ministerio de Hacienda de Colombia sin haber recibido todavía una contestación. También preguntó a Presidencia y su respuesta fue: "Actualizaron el artículo, así que no verás a Colombia de primero como en su momento salió".

En resumen, The Economist no nombró al jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, presidente mundial del año, un premio que no existe.

Además, se han descontextualizado los datos del índice de normalidad covid-19, pues no sigue de cerca la recuperación económica, como ha dado a entender el Gobierno colombiano, y el país solo fue primero virtualmente unos días en diciembre.