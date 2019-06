"Coviandes necesitaba un culpable para la vía al Llano"

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

De lado a lado ha sido lanzada la pelota sobre quién tiene la responsabilidad de las afectaciones a la vía al Llano, y de su posterior cierre por tres meses. Quienes encierran esa discusión son el Concesionario Vial de los Andes (Coviandes) y la compañía Pollo Olympico.

En cuanto a quién colonizó primero la zona del kilómetro 58, los registros datan que Pollo Olympico instaló una granja avícola en 2009. Mientras que Coviandes llegó cuatro años después para construir un túnel vial al ganar la concesión de la vía.

En 2016 comenzaron a registrarse derrumbes en la montaña donde ambas empresas operan y hoy se señalan mutuamente por la responsabilidad del cierre de la vía. Los directivos de la avícola señalan que Coviandes es quien debe dar la cara ya que usaron explosivos en las excavaciones subterráneas, siendo esto al parecer la causa directa de los deslizamientos. A lo que Coviandes respondió que es consecuencia de la proliferación de cultivos en las laderas.

Luego de 20 días del derrumbe, Pollo Olympico no solo ha visto afectada su operación e imagen, pues tarda 24 horas en llevar los pollos a Bogotá usando vías alternas, sino que está a la espera de soluciones reales. En diálogo con Colprensa, el gerente de la empresa, Nicolás Vásquez, habló sobre la situación actual y de cómo se ha visto afectado.

Pollo Olympico ha sido acusado por Coviandes de la contingencia del kilómetro 58 en la vía al Llano. ¿Qué responden?

Estamos abrumados con esa conclusión porque no tiene fundamento. Pollo Olympico es una empresa agropecuaria de 40 años en el sector avícola. Para el 2008 llegamos a Guayabetal, buscando establecer esta granja de pollos, y para ello solicitamos toda la información y permisos a las entidades territoriales encargadas de otorgar licencias. Arrancamos con nuestros galpones en 2009, de esa fecha hasta el 2013 no ocurrió ningún deslizamiento. Para el 2013 llegó Coviandes con sus excavaciones dinamitadas y, justo después de eso, iniciaron las emergencias en la vía.

¿Coviandes los acusa de derramar líquido sobre la ladera?

La operación de nuestra granja es seca. Es decir, nosotros utilizamos agua únicamente para darle de beber a las aves por lo que no se desperdicia el liquido como afirmaron ni cae esto en la ladera. Incluso, el lavado de las instalaciones se hacen en seco completamente. Entonces, la operación avícola que nosotros tenemos no genera ningún tipo de vertimiento que afecte a la montaña.

¿Qué es lo que está afectando a la montaña que cada vez más se viene abajo?

Lo único que puede estar afectando a la montaña es el alto nivel de pluviosidad que tiene ese sector. Nosotros de hecho colaboramos con retirar parte de esa agua que cae sobre la meseta, el agua que se acumula en nuestros galpones es canalizada a través de unas zanjas que van a dar a la ladera completamente opuesta a la de los derrumbes.

¿Por qué Coviandes los responsabiliza?

Coviandes necesitaba un culpable para vial al Llano y dio con nosotros. Es claro que el concesionario no va a asumir una responsabilidad de ellos mismos, no se va a autoculpar, pero si miran a quién culpan y eso es lo que está sucediendo. Nosotros no somos geólogos, no somos expertos en el tema, pero tampoco somos los culpables de ello y eso lo tendrá que dictaminar algún tipo de estudio que debería realizar el Gobierno. Es fundamental que el análisis se realice lo más pronto posible de forma neutral, transparente y sólido con instituciones calificadas que permitan tomar las mejores decisiones con respecto a que tipo de situación se esta presentando o se presentó en la montaña. Quien es realmente el responsable y cuál es la mejor solución a ese tema.

-¿Cómo les ha impactado los señalamientos?

Para nosotros esta situación ha sido muy difícil porque se está poniendo en tela de juicio nuestra idoneidad en materia agropecuaria y a nosotros eso no nos beneficia para nada. Afortunadamente tenemos 40 años de tradición y nuestros clientes confían en nosotros, pero indudablemente se esta poniendo en tela de juicio a la empresa lo cual no nos parece correcto.

¿Ya se les solicitó remover el galpón de esa zona?

Formalmente no nos han dicho nada, ha habido sugerencias en reuniones que se han hecho en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero creemos que eso no tiene ningún hacedero, eso no va a ser necesario. Estamos completamente seguros que nuestra operación no esta impactando a la montaña y cuando se hagan los estudios correspondientes de eso seguramente saldrá a la luz lo que nosotros decimos y, por lo tanto, consideramos que no debemos irnos de allí. No somos los responsables de lo que allí ocurre, si lo fuéramos seríamos los principales interesados en resolverlo, no hay estudios que comprueben lo que Coviandes afirma.

Alivio

La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) en una circular informa a sus vigilados que no podrán impartir reportes negativos a centrales de riesgo de las personas con créditos en mora, si las mismas acreditan que son afectadas por la situación de la vía Bogotá - Villavicencio, esto hasta que se normalice la situación. Sin embargo los créditos deberán conservar la calificación que tenían antes de la afectación, es decir que si las personas ya contaban con un reporte negativo antes de la emergencia seguirán con ese mismo.