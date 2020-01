Coronavirus, enfermedad desconocida y peligrosa, pero se puede combatir

Colprensa | LAPATRIA | Bogotá

Los casos de coronavirus en el mundo van en aumento. El viernes ya se habían confirmado tres en Europa, mientras que en Estados Unidos una mujer de 60 años dio positivo, y se convirtió en el tercer paciente de este país. China, Japón, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos y México están en alerta máxima, pese a que la Organización Mundial de la Salud descartó declarar emergencia internacional.

En Colombia, el ministro encargado de Salud, Iván Darío González, declaró que no hay casos confirmados por el momento y que el riesgo de que la enfermedad impacte en el país es bajo.

Sin embargo, dijo que se estará alerta ante una sospecha que hay. “Cuando hacemos la prueba cruzamos una matriz de la condición clínica del paciente con sus antecedentes de viaje y hacemos las evaluaciones que se hacen en Colombia”, recalcó González.

Nuevo

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Salud, INS, Martha Ospina, explicó que parte del problema es que es un virus nuevo, pero resaltó que pese a ello no es tan desconocido para la comunidad científica. “El virus tiene ya un genoma completo identificado en tiempo récord, sin embargo, necesitamos una fotografía o una imagen para que sea reconocido por los médicos. Como no ha llegado, nos basamos en virus similares y pruebas bacterianas. De esta manera encontramos una causa que explique los síntomas que tenga el paciente”.

Precisamente, la incertidumbre sobre la patología, y la velocidad de sus efectos (56 muertes en tres semanas, aproximadamente) desataron el pánico mundial. Lo cierto es que aunque es un virus muy reciente, sí hay pistas sobre su naturaleza cómo se transmite y cuáles son las medidas de prevención.

Ataques

Carlos Álvarez, infectólogo de la Clínica Colsanitas, explica que el cuerpo humano suele ser atacado por hongos, parásitos y bacterias, y cada uno de estos tiene ciertas particularidades. En el caso del coronavirus, hay uno que produce el resfriado común o gripa que se conoce comúnmente.

Sin embargo, hay otros que tienen un daño más potente, y si no es tratado a tiempo puede ocasionar la muerte en cuestión de semanas. Entre las particularidades de este nuevo virus es que es producto de una mutación, por lo que no se había desarrollado nunca antes.

“Debido a algunas mutaciones se desarrolla un tipo de coronavirus proveniente de camellos, murciélagos y serpientes que afecta al ser humano y presenta síntomas que pueden ser de gravedad. Eso fue lo que ocurrió en epidemias como la del coronavirus SARS o la de MERS”, explica el infectólogo.

Casos pasivos

Álvarez manifestó que en algunas ocasiones el virus puede llegar una persona y no presentar los síntomas. Pero, está el otro caso en el cual la enfermedad logra mutar y atacar de forma inminente, matando a quien lo tenga, porque su cuerpo no estaba preparado para ese virus y no se trató de manera adecuada y a tiempo.

“Como el sistema de defensa no está preparado por no haber tenido nunca contacto con él, puede presentar desde síntomas leves como resfriado común hasta patologías más avanzadas como infecciones en los pulmones o neumonía”, explicó el experto, quien añade que por eso no se deben descuidar este tipo de síntomas.

Con respecto a las etapas de la enfermedad, Álvarez indicó que los síntomas se tornan más graves si se presenta faringitis o laringitis, pues estas afecciones introducen a la neumonía y las probabilidades de morir son muy altas.

“Si miramos el coronavirus SARS, tuvo una mortalidad del 10%, es decir 10 de cada 100 personas que se infectaron, murieron. Por su parte el MERS tuvo una mortalidad del 30%, 30 de cada 100 contagiados fallecieron por la enfermedad”.

Las afecciones

Cristina Navas, presidenta de la Asociación Colombiana de Virología, afirmó que lo extraño que tiene este coronavirus es que no solo afecta el tracto respiratorio superior sino también el inferior, pues los alvéolos presentes dentro de los pulmones, sufren una necrosis, causando un daño irreversible en los pulmones.

Consideró que la propagación de esta afección respiratoria se debió a los animales salvajes, pues las condiciones en las que eran comercializados en la ciudad de Wuhan, en China, eran dudosas y poco higiénicas. Aunque la forma en la que se puede dar el contagio entre un animal y un humano se desconocen, la hipótesis manejada hasta el momento es que se debe al consumo de la carne de estas especies.

¿En qué momento se debe acudir al médico?

El coronavirus puede fortalecerse en ambientes fríos, por eso, en continentes como Europa y parte de Asia, en los que están en época de invierno, los síntomas pueden manifestarse rápidamente. “En el caso de Colombia, la temporada de lluvias podría complicar los casos de coronavirus, si se llegaran a presentar. Por eso, si se tiene fiebre que no baja por más de tres días, dificultad para respirar, ahogo o dolor en el pecho, son claros síntomas de neumonía y se debe ir de inmediato al médico”, advirtió Carlos Álvarez, infectólogo de la Clínica Colsanitas.

¿Puede el virus sobrevivir en el ambiente por tiempo prolongado?

No, por lo que, en el caso de las mercancías provenientes de China, el virus no podría sobrevivir en el recorrido hasta el país de destino de estas. Pero, en el caso de que una persona estornude o tosa sobre un objeto y otra lo toca inmediatamente, el contagio se da, como ocurre con la gripa, por ejemplo. “Gran parte de los virus y bacterias son transmitidas a través de las manos porque no todas las personas tienen la cultura de estornudar en la parte interior del codo, sino que lo hacen sobre la mano. Acto seguido la extienden para saludar a alguien o la ponen en la varilla del transporte público. Lo mismo pasa cuando una persona habla y libera gotas de saliva”, explicaron los expertos.

¿Cómo se puede prevenir?

Los virus no se pueden tratar de la misma forma que las bacterias, puesto que contra estas últimas se puede suministrar un antibiótico, mientras que el combate de los virus depende del sistema inmune de cada paciente. Si bien no existe una vacuna ni un tratamiento específico, el lavado de manos constante y el uso del tapabocas son vitales.

Los expertos resaltan que es importante que se tenga un control de los viajeros que llegan al país con problemas respiratorios o fiebre, usar el tapabocas, en especial si hay personas con problemas respiratorios, evitar el contacto con animales y lavar las manos con jabón, sobre todo después de usar el servicio de transporte público.

Director de la OMS viaja a Pekín

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que su viaje a Pekín para estudiar la respuesta al coronavirus originado en Wuhan, China, y que se ha cobrado ya la vida de 56 personas y se extiende por otras regiones y países.

"Estoy de viaje a Pekín, China, para reunirme con el Gobierno y los expertos sanitarios y apoyar la respuesta al coronavirus. Mis compañeros de la OMS y yo queremos comprender las últimas novedades y fortalecer nuestra colaboración con China para dar mayor protección frente al brote", dijo en su cuenta oficial en Twitter.

Sostuvo que trabajan 24 horas al día, siete días a la semana, para apoyar a China y a su pueblo ante este difícil momento y mantienen un estrecho contacto con los países afectados y se están implicando las oficinas regionales y de país de la OMS.

Además de los 56 muertos ya hay 2.070 casos confirmados de contagio con el nuevo virus, originado en la Ciudad China de Wuhan. Este domingo han saltado todas las alarmas al conocerse que el coronavirus tiene un periodo de incubación de 14 días y que es contagioso antes de que se manifiesten síntomas.