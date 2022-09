"Yo no soy un enemigo, por el contrario soy un amigo": alcalde de Manizales sobre Aerocafé

LA PATRIA | Manizales

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, habló este miércoles en LA PATRIA Radio sobre su conversación el sábado en una cabina del cable aéreo con el presidente, Gustavo Petro, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre Aerocafé.

Tanto el alcalde de esta ciudad como el presidente dicen que el aeropuerto es un proyecto de las élites y que hay cosas más importantes por hacer en esta región.

Sobre esta conversación el alcalde Marín dijo en LA PATRIA Radio que se trató de una transmisión en vivo y que el video fue editado, según él, con mala intención.

"Yo no soy un enemigo, sino por el contrario soy un amigo porque hablar de Aerocafé y abrir la caja de Pandora de la corrupción este proyecto no puede ser para que a uno lo pongan en la otra esquina como si no fuera un promotor de del proyecto", expresó.

El alcalde de Manizales reiteró que siempre ha respaldado a Aerocafé. "No por eso tengo que guardar silencio por los problemas que tiene".

Marín dice que él le dijo al presidente que le quitó 20 mil millones de pesos al cable para metérselos a Aerocafé. "De manera que ya con las cosas claras cuenten conmigo, yo hoy puedo ser una puerta muy importante porque como lo ha podido ver Manizales y Caldas estamos en el corazón del Gobierno nacional. Somos parte del nervio que va a definir la política de la nación de los próximos 4 años", dijo.

Sostuvo que no la embarró en esa conversación con el presidente Petro. "Primero lo dijo el presidente de la República, no lo dije yo. Aquí han tratado de acorralarme, donde no tiene sentido que esa frase la haya dicho yo. El presidente me preguntó quiénes son los promotores que hacen loby en Bogotá por ese proyecto, unas élites. Le respondí que sí, porque son una élites las que han tenido este proyecto guardado en una caja de Pandora que no han permitido que se abra, y que todos los ciudadanos, manizaleños, caldenses y colombianos queremos preguntar por él", agregó.

Marín pidió que se abra el diálogo, que se incluyan las comunidades para que el Gobierno se replantee cómo ven el Aerocafé. "No es por mí que el proyecto tiene mal prestigio es por su mala dirigencia durante 40 años".

Reconoció que hasta que Aerocafé no dé resultados y comience su construcción, hay que trabajar en otros proyectos. Señaló que en este momento es el aliado más importante que tiene Manizales y Caldas. "Vamos a pasar la página a mirar hacia adelante, a construir en equipo. Solo escucha a un sector de la sociedad que ha tenido el poder... Soy un amante del progreso del departamento de Caldas".

Sobre su silencio durante tres años en la Alcaldía sobre Aerocafé, indicó que confiaba que el proyecto iba a tomar otro rumbo, por eso invirtió $20 mil millones. "Tuvo que llegar el presidente Petro para que Aerocafé definitivamente coja otro rumbo, porque lleva 20 años con una dirigencia que allí ha tenido intereses en el movimiento de tierra, eso es algo que genera mucha riqueza, y no está pensando en el propósito superior".

Recordó: "Lo que dijo el presidente es que este proyecto no es de élites, es construido y defendido por unas élites, para que un proyecto tome forma y fondo tiene que ser defendido por la sociedad.. Creo completamente en este proyecto, hay que hacerlo, pero bien hecho. Si se siguen invirtiendo los recursos de la forma que se está haciendo se nos van a perder".

El alcalde recordó que en campaña hizo un compromiso con el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez. "Que él respaldaba mis cables y yo respaldaba Aerocafé. Yo cumplí con mi compromiso de cazar los 20 mil millones de pesos y hasta hoy estoy esperando que apoyen mis cables".

Marín afirmó: "Yo siendo la voz de la otra mitad del departamento que no se atrevía hablar, a contar lo que está sucediendo. Si el proyecto sigue así, el proyecto lo van a seguir enterrando los intereses oscuros".

El alcalde de Manizales aprovechó para recordar el anuncio del presidente Petro de invertir $1 billón en Manizales.

Escuche la entrevista completa aquí, donde el mandatario aborda otros temas como las obras del bulevar de la 48 y Los Cedros, además del Macroproyecto San José.