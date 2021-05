Una multitudinaria movilización a cuatro voces, ayer en Manizales

MIGUEL O. ALGUERO Y JUAN C. LAYTON

"Seguimos marchando porque no estamos conformes con las decisiones del Gobierno nacional, con la militarización de las ciudades, los atentados contra la minga indígena. Queremos ser escuchados, unir las voces y no salir a las calles por salir, que sea un encuentro de pensamiento y manifestar las exigencias entre todos. Quieren meternos miedos, pero tenemos que seguir en las calles. El llamado es desde el arte, la cultura y la no violencia".

Ángela Arroyave, de las asambleas tejidas del Bioterritorio del Kumanday.

"Estamos en resistencia por los hechos de violencia que sucedieron en Cali el fin de semana. También marchamos porque son paños de agua de tibia del Gobierno para solucionar los problemas del país, pero al final no cumplen. No vemos resultados, que de verdad demuestre qué hará por nosotros los jóvenes. Hoy estamos indignados por la represión de la Policía y la forma terrible cómo el Gobierno nos roba de frente. Me gradué en el 2014, intenté estudiar tres veces en la universidad y no pude, trabajo en construcción porque me toca y no hay otras oportunidades laborales".

Mateo Gutiérrez, joven de la vereda Alto Corinto.

"Salgo a las calles a protestar porque mi cuerpo y los cuerpos feministas han sido maltratados, violentados y asesinados. Salimos porque necesitamos visibilizar las necesidades y peticiones de los ciudadanos que el Estado quiere ocultar. No estamos de acuerdo con una arenga que nombra la palabra 'maricón', no podemos seguir permitiendo que nuestras formas de expresión sean violencia y burla. Los jóvenes son los que más resisten y alzan su voz".

Martín Pigmeo, persona no binaria, género fluido y de identidad dinámica.

"Llevamos 15 días en la calle por la injusticia social que aún el Gobierno no ha podido solucionar. Hay necesidades en salud, educación y el campo, por eso seguimos marchando hasta que se consiga una negociación efectiva entre el Gobierno y el paro. Estas situaciones nos aquejan a todos. En el 2017 y 2019 participé en las movilizaciones, de ahí se lograron algunas cosas, pero hay unos puntos que no se resolvieron y estamos buscando que se cumplan".

Sandra Patricia Idárraga, ciudadana.

