Un mes de marchas, peticiones, mil empleos perdidos y sobrecostos

MIGUEL O. ALGUERO - JUAN C. LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

¿Cómo administra el Gobierno nacional los recursos públicos? ¿Por qué los jóvenes buscan empleo y no encuentran? ¿Por qué no fueron efectivas las ayudas del presidente para las empresas en la pandemia?

Estas preguntas se las hizo ayer Juan Pablo Ammar, un joven que estudia Automatización Industrial para luego montar su empresa de reciclaje. Participó en la movilización, que partió del sector de las universidades por el estadio para llegar a la Plaza de Bolívar. Un mes completaron ayer las manifestaciones en Colombia.

En este mismo lapso ya son mil empleos que se han perdido en Caldas, casi 33 diarios; además de unas 10 empresas entre cerradas o trabajando solo al 10% y al 20%, como grandes industrias como Mabe, Arme, Toptec y Etex Group.

"Es muy complicado el empleo juvenil porque el Gobierno no está dando las garantías suficientes para que se abran nuevos puestos de trabajo. Para eso es necesario que el estudio sea gratuito y de calidad, porque si no se está preparando a las personas, entonces no tienen cómo trabajar y cómo obtener un escalonamiento dentro de su experiencia laboral", expresó Juan Pablo.

Para este joven, las peticiones son hoy más válidas que nunca, debido a que por la mala administración del Gobierno las fuentes de riqueza se están acabando. "No tenemos un Gobierno responsable, está empobreciendo al pueblo y beneficiando a unos pocos. Por las malas ejecuciones de este presidente se está dañando el tejido empresarial".

Petición

La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) insistió que respetan el derecho a la protesta social, pero le volvieron a pedir al Gobierno la necesidad de desbloquear las vías nacional y recuperar el orden público de Colombia. Hasta ayer no hubo vías bloqueadas en el departamento.

De acuerdo con la gerente de la Andi en Caldas, Natalia Yepes Jaramillo, el reporte nacional ya estima que en alimentos, bebidas y balanceados se han dejado de producir, comercializar, importar y exportar 427 mil 676 toneladas.

Eso además de unas 4 mil 855 en medicamentos, gases, dispositivos e insumos, 43 mil en cosméticos, artículos de aseo e insumos y 471 mil 374 en productos industriales para construcción, hierro, acero, plásticos y autopartes.

El derecho el empleo

El reclamo de los jóvenes en las calles es por sus derechos a una buena educación, trabajo y salud, ya que ven la falta de oportunidades como obstáculos para avanzar en su proyecto de vida, lo que ayer se validó en la protesta.

Sandra Lorena Loaiza se autodenominó mamá de la primera línea y acompañó a su hija en la marcha. "Seguimos marchando luego de un mes porque son muchas injusticias. Soy madre cabeza de hogar y con el mínimo que gano me toca sostener a mis hijas y eso no alcanza. Marcho porque me parece injusto que los jóvenes no tengan oportunidades para ingresar a una universidad o conseguir un empleo", sostuvo Sandra Lorena.

Mientras alzaba una pancarta, señaló que acompañan a los jóvenes porque son el futuro del país, "nosotras ya no, no alcanzamos nada. Esto es una causa justa y una de las tantas peticiones es el empleo juvenil. Es injusto que una persona estudie, salga y no encuentre trabajo porque no tiene experiencia".

Freno

Paradójicamente, en este mismo mes de peticiones, gremios como la construcción, de los mayores generadores de empleo, ha frenado el 85% de sus obras en Caldas, comprometiendo 8 mil 300 puestos, de los 9 mil 800 que tiene en el departamento.

En la Licorera de Caldas el freno fue completo y solo hasta la próxima semana podrían volver a arrancar con algunos insumos y materias primas que han llegado. "La única esperanza es que pronto podamos volver a reactivar el segundo turno. Preocupa que estemos parados por insumos, justo cuando estábamos tomando las riendas del país en ventas de licores", sostuvo Víctor Bustacara, secretario nacional del Sindicato de Bebidas Alcohólicas (Sintrabecólicas).

Agregó que les preocupa que se empiece a reducir la mano de obra y se tengan que despedir parte de las 125 personas que hoy están en producción, sin contar las que iban a ingresar a término fijo.

Primera línea

En la primera línea de la protesta está Julián*, quien regresó a las calles luego de ser liberado tras ser retenido por la Policía esta semana, con un grupo de 24 jóvenes.

"Seguimos marchando porque hemos intentado dialogar con el alcalde Marín, entrar a las mesas de negociación y nos las han negado. Le pedimos que así como a los sindicatos y centrales les han dado lugar, a los jóvenes también", indicó Julián.

Aseveró que mientras estos jóvenes estuvieron retenidos, la Policía los trató como un premio de guerra y los estigmatizó. "Nos culparon de ser vándalos y de promocionar los desmanes en la ciudad. Pero la protesta social nos ampara para manifestarnos en las calles".

Sentado en una baranda de la glorieta del estadio dijo que luchan por sus derechos a una buena educación, trabajo y salud, y pedir la reducción de la burocracia del Gobierno y del Congreso.

"Queremos tener un empleo, una pensión, un futuro. A muchos que nos ha tocado abandonar la universidad para buscar trabajo para sobrevivir. Seguiremos hasta lo último, incluso hasta la muerte".

*Se cambió el nombre por petición de la fuente.

Cafeteros

Marco Tuyilio Hoyos, director del Comité de Cafeteros de Caldas, explicó que la situación es crítica, ya que la vía al Valle es crucial, pues Buenaventura se convierte en el principal destino de exportación, con cerca del 65% de las exportaciones de café que produce Colombia.

Es decir, que de los cerca de 13 millones de sacos que se exportan, 8,4 millones de sacos salen por este destino. Eso significa, que en promedio, este mes se han dejado de mover 704 mil sacos.

Para Caldas, la situación también es compleja. De 1.500 toneladas de fertilizantes que se esperan para abonar los cafetales, solo han llegado unas 35 y los almacenes del café ya están desabastecidos. Se teme que si se prolonga este paro, se afecte la cosecha del segundo semestre, que representa el 70% de la producción de Caldas.

¿Y el consumo?

El costo de los alimentos también se impactó por el paro. De acuerdo con un sondeo realizado por Confa entre 149 trabajadores afiliados a esta Caja, de estratos 2, 3 y 4, el 95% se quejó por el aumento en los alimentos con relación a las compras pasadas, ya que estimaron un incremento cercano al 30% en los precios de sus compras, principalmente en verduras y hortalizas, además de las carnes de pollo, res y cerdo, según el 80% de los compradores. Eso además del aumento en productos lácteos, en granos, panes y aseo.

Disturbios

Tras la calma de la marcha, se presentaron altercados entre la fuerza pública y los manifestantes, alrededor de las 11:00 p.m., en la carrera 23 con calle 19 a una cuadra de la Alcaldía. Según los manifestantes, se encontraban tranquilos en el lugar, comiendo en un puesto de chuzos, y pasó la Policía y los atacó, como lo relatan a través de las redes sociales. En San Jorge también hubo inconvenientes.

Manizales, 28 de mayo de 2021

ESMAD TIRA GAS LACRIMÓGENO A PUESTO DE CHUZOS EN LA CARRERA 23 CON CALLE 19 ¿y quien responde?@Alcalde_Verde deje de encubrir los abusos que está propiciando Vera en Manizales. ¿Por qué a los comerciantes? ¿Por qué a nuestra gente?#SOSColombia pic.twitter.com/ReJLvxTuTm — Orlás (@Julian_Orlas98) May 29, 2021

Hace unos minutos cogieron a 3 muchachos y los golpearon en el barrio san Jorge en manizales, @Alcalde_Verde ¿ahora hace detenciones sistemáticas a todo el que vaya caminando?. Esos muchachos venían de protestar pacíficamente. ¿Nos abrazamos o quien responde? #ParoNacional28M pic.twitter.com/KYStjVO6vi — Elim Bécil (@ElimBcil2) May 29, 2021

La marcha partió del arco de la U. Nacional.

En la Plaza de Bolívar se realizó un homenaje a las víctimas de las movilizaciones en este mes.

En El Cable hubo un momento de tensión, pero miembros del Colectivo de Derechos Humanos calmaron a los manifestantes y llamaron al diálogo a los policías.

Los jóvenes de la primera línea se ubicaron frente a la Gobernación.