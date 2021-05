Tensa instalación de mesa de diálogo con manifestantes, convocada por el alcalde de Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Más quejas que soluciones se escucharon ayer en la instalación de la mesa de diálogo por la defensa de los derechos humanos, que convocó el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, apoyado por la Personería Municipal.

Estudiantes y ciudadanos que asisten a las movilizaciones sociales expresaron desde las 2:30 de la tarde denuncias sobre excesos de la fuerza pública en Manizales y críticas a medidas oficiales (ver recuadro Frases de participantes), pero hacia las 5:20 de la tarde varios agradecieron y se retiraron.

La causa fue porque llevaron una solicitud para que el alcalde mediara y les ayudara a recuperar, ayer mismo, unas canecas que compraron, con recursos de donaciones que les han hecho en el país y en el exterior, para elaborar escudos que les permita protegerse en las marchas, debido a la acción del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Pero dijeron que se las quitó la fuerza pública ayer mientras exponían la situación, y agregaron que cuando las compraban, estuvieron perseguidos por miembros de la Dijín, lo que rechazaron.

Sin acuerdo

El alcalde les expresó que estaba ahí para escucharlos, pero que en esta jornada no se podrían solucionar los problemas. Por su parte el personero municipal, Fernando Arcila, sostuvo que la discusión no se podía centrar en el tema de los escudos. "Ustedes tienen intención de irse, pero les pido que reconsideren esa posición. Estamos limitando el diálogo a un solo hecho, cuando son muchos los puntos".

Una estudiante intervino: "Si usted -alcalde- en este momento no tiene la capacidad de demostrarnos que nos puede ayudar, para qué le vamos a contar nuestros problemas, tampoco tiene la voz para ir a decir que hagamos un diálogo".

Algunos se retiraron y quedaron otros estudiantes y ciudadanos que manifestaron la intención de seguir participando en estos escenarios.

El alcalde expresó que busca que se abra un canal de denuncias efectivo a través de la Personería, la Defensoría, la Procuraduría y otras instituciones para que las personas se sientan escuchadas. Hizo un llamado a la marcha pacífica, pues el querer de todos es el mismo: "un país más justo".

Aclaró que está en medio de las protestas ciudadanas y de las órdenes del Gobierno Nacional, y que su deber como mandatario es proteger la vida, la honra y los bienes de la ciudad, esto por los reclamos que le hicieron por la militarización de la ciudad. Invitó al diálogo como única salida y sostuvo que seguirá convocando a estos espacios a los estudiantes que se retiraron porque la solución debe ser continuar entre todos, no retroceder.

Frases de participantes

* Simón, universitario

"El llamado es a la movilización pacífica, los vándalos son una parte muy pequeña; nosotros somos arte, cultura y movilización por la sociedad. La Policía ha agredido y violado los derechos humanos de los marchantes. Si la Policía no está ahí, no pasa nada".

* Kevin, universitario

"Soy un colombiano que me duele lo que pasa y no me puedo quedar sentado en la casa mirando como matan y acribillan por el simple hecho de protestar. Me da pena con un gobierno que es violento. Pedimos igualdad de condiciones".

* Sharon, estudiante

"Dijo que la militarización de la ciudad no la mandó usted -alcalde- sino que fue orden de Presidencia, y me pregunto, ¿porqué Bogotá y Medellín no están militarizadas? Manizales es una ciudad pacífica, pero lo vivido ha sido opresión, lo que buscan es generar miedo".

* Laura, universitaria

"Alcalde, si usted salió un día a las marchas, no he visto en las movilizaciones ninguna de las caras que están acá -resto de instituciones-.

* Gerardo, representante de campesinos

"Esto no se trata solo de una reforma, se trata de 500 años de resistencia, por todas las personas hablamos. No le echemos la culpa al alcalde porque no la tiene, son 500 años de resistencia y por eso la lucha se tiene que mantener, pero tampoco para acudir a la violencia".

* Sharim, estudiante

"Los papás no dejan salir a marchar por la poca seguridad que hay en este momento. Invitamos a todas las personas a que sigan marchando, y que el abuso de poder no siga prevaleciendo, estamos exigiendo es un derecho que tenemos todos".

* Daniel, representante de víctimas

"Veo con gran emoción esta mesa, para encontrar puntos de concertación que es lo que nos va a llevar a una solución en el país. Con violencia no vamos a llegar a ningún lado. Acá faltan muchos actores, faltan los líderes estudiantiles y creo que esta mesa no puede parar hoy, sino seguir sesionando".

Voces de instituciones

* Amed Velásquez, líder de la Unidad de Derechos Humanos de Caldas, adscrita a la Secretaría de Gobierno Departamental, expresó que la manera de resolver los problemas sociales no es la violencia, son los espacios de diálogo. "Esta mañana -ayer- también tuvimos un importante espacio con líderes estudiantiles, miembros del Comité de Paro e instituciones y creo entre Gobernación y Alcaldía se puede generar un solo espacio". Dio el número de celular 3217824712 para exponer denuncias.

* Jaime Trejos, director regional del Sena Caldas, expresó que como la idea en esta mesa no es acusar o a maltratar a nadie, invitó a cambiar la metodología. "Si las marchas no están dando resultados y se están infiltrando, hay que cambiarla por una más pedagógica como los foros permanentes en diferentes puntos de la ciudad".

* Liliana Palacio, procuradora provincial de Manizales, indicó que como Ministerio Público tienen que garantizar las investigaciones sobre las denuncias expuestas. "Pediría que nos pasen las pruebas para poder actuar y que la investigación sea eficiente". Puso a disposición el correo electrónico quejas@procuraduria.gov.co para formular denuncias.

* Fernando Arcila, personero de Manizales, indicó que buscan garantizar la protesta pacífica y los derechos humanos, además de recibir y dar trámite a las quejas contra servidores públicos por presuntos excesos del uso de la fuerza. Aseguró que han acompañado la protesta pacífica, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) y desde el Centro de Traslado por Protección (CTP) para verificar y constatar donde están los ciudadanos trasladados por la fuerza pública como consecuencia de las protestas.

Informó que han recibido cuatro quejas en contra de la Policía Nacional, una por un artefacto explosivo lanzado dentro de un colectivo de transporte público, de lo que se desconocen responsables; otra queja por presunta utilización de armas no letales en contra de manifestantes que emprendían la huída, y otras de líderes sociales en derechos humanos amenazados y hostigados por la fuerza pública. "Les dimos traslado a la Procuraduría General de la Nación, que tiene la competencia de investigar a los funcionarios públicos".

Agregó que la Personería estableció un plan de choque para garantizar presencia o al menos disponibilidad de funcionarios las 24 horas, se identifican con chalecos color morado con la insignia PEMA al frente y en la parte trasera. Adicional tienen la línea de Whatsapp 3145556790, correo electrónico contacto@personeriademanizales.gov.co y la página web www.personeriademanizales.gov.co para quejas.