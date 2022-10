Sigue la embestida contra las corridas de toros en Colombia

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

Sin presencia de taurinos se realizó ayer en Manizales el primer diálogo sobre el proyecto de ley 007, que busca prohibir las prácticas taurinas en el territorio nacional. Representantes a la Cámara querían escuchar argumentos a favor y en contra, pero solo oyeron a una sola parte.

LA PATRIA consultó a los taurinos, que aclararon que esta actividad no fue oficial. "No fue hecha por la Secretaría de la Cámara y por eso no asistimos, y no vamos a asistir hasta que no sea una citación oficial", recalcó el ganadero manizaleño Miguel Gutiérrez Botero.

Sabotaje

El autor y ponente de este proyecto es el representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Lozada Vargas del Partido Liberal, quien dijo que fue el primero de tres diálogos que quieren hacer por el país.

Sostuvo que en Comisión Primera de Cámara la ponencia obtuvo 24 votos a favor y 3 en contra, y que en la plenaria se aprobó con 102 votos a favor y 24 en contra. Busca prohibir, además de las corridas de toros, las becerradas, las tientas y los encierros de toros de lidia. "No incluimos las corralejas porque hemos entendido que así es como han hundido el proyecto. No está preparado el Congreso para acabar con las corralejas aún".

La inasistencia de taurinos la calificó como estrategia de sabotaje a este proyecto de ley que ya cumple 20 años tratando de ser aprobado. "Solicitan audiencias públicas, a las que nunca aparecen".

Expresó que este proyecto incorpora una medida para que haya reconversión laboral, que consiste en que el Ministerio de Trabajo tenga que crear una mesa y una política pública de reconversión para la gente que se vería directamente afectada.

Según Lozada Vargas, este proyecto tiene dos años para ser discutido y espera que antes del 20 de julio del 2023 el presidente, Gustavo Petro, lo firme para convertirse en ley de la República y ahí ya los toros se prohibirían para la Feria de Manizales del 2024.

Opinan representantes a la Cámara de Caldas

Juan Sebastián Gómez González, Nuevo Liberalismo

"Si se aprueba el proyecto hay que hacer una transición muy rápida para ver cómo las personas que viven directa o indirectamente de temas taurinos o asociados puedan mantener su sustento. He venido proponiendo mirar en qué regiones se tienen ganaderías, como en Manizales, para saber si hay zonas de páramos que pueden ser compradas por los entes territoriales para su protección y eso sería una compensación para esas familias".

Santiago Osorio Marín, Partido Verde y Pacto Histórico

"Los taurinos son muy verracos para hablar por las redes sociales y para insultar, pero cuando les abren espacios de diálogo para argumentar, no asisten. La temporada taurina ha significado mucho para la Feria de Manizales, sin embargo es un argumento de distracción justificar que es gracias a ella que la ciudad tiene su Feria. Lo que tiene que empezar a generar la Administración es un proceso de reconversión económica para las familias y los sectores que viven de este tipo de prácticas".

José Octavio Cardona León, Partido Liberal

"El ambiente que tiene este proyecto en el Congreso es de aprobación; los toros se van a acabar, así de sencillo. En Manizales van a tener que idearse una Feria sin toros, va a implicar más conciertos, más atracciones, más deporte. Como exalcalde entiendo las dimensiones de lo que implican los toros para la ciudad, pero somos 190 congresistas en Cámara y 108 en Senado, de los cuales lo entiendo yo y quizá unos pocos más, pero la mayoría lo ve como sufrimiento, dolor, maltrato".

Desde los animalistas

Jhon Hemayr Yepes Cardona, del Colectivo Identidad Animal, dijo que han hecho análisis socioeconómicos debido a que es la principal preocupación si se acaba la temporada taurina. "La plaza de toros seguiría funcionando para conciertos y otras actividades. La Corte Constitucional dice que los animales son seres sintientes, que las corridas de toros se deben acabar y el Congreso lo debe regular".

Jessica Quiroz Hernández, diputada del Partido Verde, indicó que con base en los informes de la Alcaldía, Cotelco y otras entidades de hotelería y turismo se dieron cuenta que la asistencia de turistas a la ciudad, especialmente durante la Feria, no es directamente proporcional con la asistencia a toros. "En muchos años aumentó la asistencia a toros y disminuyeron los turistas, o al contrario, y en algunas ocasiones estuvo a la par. Esto quiere decir que no se correlacionan, que los turistas no es que estén viniendo por las corridas de toros. También mostramos que por cada 25 personas que disfrutamos de los otros espectáculos de la Feria, solo una estaría disfrutando de las corridas".

Desde los taurinos

Según el ganadero Miguel Gutiérrez Botero este proyecto no puede prosperar. "La temporada tauriana es motor de la economía en la ciudad. Con un plumazo no nos pueden quitar lo que somos, porque no les parece o no les gusta a unas personas que ahora tienen fuerza política y seguidores que no tienen la información suficiente. Habría gente afectada que deriva su sustento de los toros y las ventas en esa semana".

También dijo que aprobarlo sería desconocer el aporte social de Cormanizales al Hospital Infantil, que con parte del recaudo de la temporada de toros le ha girado unos $8 mil 800 millones.

Se preguntó, ¿qué van a hacer con todas las personas que trabajamos en esta profesión?, "dicen que nos van a reacomodar, pero eso nunca ocurrirá, será otra cosa que no cumpla el Estado. El país tiene problemas graves en qué pensar. Es simplemente una corriente de moda y de los congresistas jóvenes que han encontrado un nicho en los desinformados para tener adeptos y conseguir votos. Quieren tumbar la Ley 916 del 2004 o Reglamento Nacional Taurino que nos protege, no somos delincuentes".