Se buscan madres e hijos biológicos separados por la adopción

Fotos | Cortesía Plan Ángel | LA PATRIA

En Manizales se realizaron algunas pruebas de ADN.

HELMER GONZÁLEZ

LA PATRIA | MANIZALES

A través de pruebas de ADN un grupo de mujeres buscan a través de la Fundación Plan Ángel reencontrar a madres con sus hijos, la mayoría dados en adopción a ciudadanos de países extranjeros. Recientemente se tomaron algunas muestras en Manizales.

La historia de la organización nace con Marcia Engel, adoptada en Holanda cuando tenía dos años. Sin embargo, su experiencia como ciudadana europea dio un giro cuando a los 21 años le preguntó a su mamá holandesa y ella le confirmó la realidad.

Sin ayuda alguna comenzó a indagar. “Durante ocho años busqué a mi familia y encontré a mi madre luego de invertir mucho dinero”, le comentó a este medio. Finalmente la ubicó en Bogotá.

Su proceso de adopción fue un fracaso. Su mamá adoptante la rechazó. Estuvo bajo tratamiento psiquiátrico. Inclusive internada en clínicas. Por eso, cuando se reencontró con su madre biológica en Bogotá se dedicó a apoyar las búsquedas de otros. La Fundación surgió en el 2008.

Uno de los pasos fundamentales es la prueba de ADN. A la fecha se tiene un banco de 600 muestras, custodiadas y realizadas por un centro científico extranjero. El resto del trabajo, quizás el más arduo, lo hacen las voluntarias que reciben los casos, practican las entrevistas, programan reuniones y jornadas de tomas de muestras.

Nacida en Manizales

Los hijos que más dificultades tienen para encontrar sus raíces son los nacidos y adoptados entre los años 70 hasta aproximadamente 1990. Es el caso de Alejandra Echeverri, quien busca sus raíces en Manizales, tras residir toda su vida en Medellín.

Sus padres adoptivos fallecieron, pero antes su mamá reconoció que la había adoptado. En su búsqueda se encontró con el silencio de personas que quizás podrían darle información útil y nada de respuestas en la institución donde nació.

Recordó que en una ocasión colaboró en la toma de muestras de ADN en Manizales y entrevistó a una mujer que se hizo la prueba. “Ese día terminé de hablar con ella y ya debía devolverme para Medellín”.

Lo que supo a través de esa persona, quien laboró en el Hospital de Caldas, es que para la época de su nacimiento, en 1977, había un directivo, al parecer del área de obstetricia, a quien no le gustaba el ICBF.

“Decía que (los niños) se quedaban mucho en el ICBF, entonces los bebés que dejaban abandonados los entregaba a amigos o cercanos a su familia, que consideraba que les podían dar buena vida”. Luego conoció que otros ginecobstetras compartían la misma opinión.

En este sentido se encontró con dos situaciones que le impiden avanzar en sus búsquedas. La primera, el silencio de los profesionales de la época, al parecer por tratarse de una actuación ilegal, y la segunda que el Hospital de Caldas ya no existe y sus archivos no los pudo ubicar.

Además, los adoptados de esta manera aparecen en sus registros civiles con los apellidos de los adoptantes como si fueran los biológicos. Alejandra, por ejemplo, aparece nacida en Medellín.

Cuestionamientos

En varias entrevistas realizadas por este medio a voluntarias de Plan Ángel, la mayoría madres que buscan o encontraron a sus hijos, así como de hijos que buscan sus raíces, se cuestionan las formas en las que se llegó a la adopción.

Alejandra indicó que pudo conocer casos en diferentes partes del país, en los que las gestantes jóvenes eran acogidas por personas pudientes durante el embarazo y al momento del parto las llevaban a conventos, en donde nacía la criatura.

Al parecer existía el acuerdo previo de dar en adopción, pero sucedía que las mamás se arrepentían a último momento, entonces surgía una presión por los costos de sostenimiento y acogida. Al no tener cómo pagar, accedían a entregar a los niños.

Orfi Cifuentes, le indicó a este medio que en el Materno Infantil, de Bogotá, le dijeron que su bebé había muerto, pero ella nunca lo creyó. También recuerda que le hicieron firmar un papel en blanco, que sería un supuesto consentimiento para una intervención urgente.

Finalmente sus búsquedas dieron resultados y encontró a su hijo en Países Bajos. Así se dio cuenta de que a los adoptantes también les mintieron al decirle que la mamá biológica había muerto. El bebé fue entregado a través de una institución de Bogotá, que a su vez recibió una jugosa donación de los adoptantes.

La misma adopción de la fundadora de Plan Ángel evidenciaría que hubo coacción para que la mamá biológica firmara un documento que nunca pudo leer por miedo, porque tenía enfrente una funcionaria pública y tres policías que la amenazaron con enviarla a la cárcel.

Este medio también conoció del caso de Inés Kampman y Omaira Romero, quienes pensaban que eran hermanas biológicas, porque a la adoptada en Holanda le figuraba un registro como hija de la misma madre de la segunda. La prueba de ADN fue incompatible.

Creyeron reencontrar a la familia correcta

Registrada con otros padres

Este medio dialogó con Inés Kampman, quien desde Holanda contó que hace unos 12 años creyó haber encontrada a su familia biológica en Colombia, pero luego de un tiempo pidió la prueba de ADN y resultó que no eran compatibles.

La equivocación se dio porque si bien los adoptantes en Holanda le facilitaron documentos sobre su nacimiento en Colombia, allí aparecían unos nombres como padres biológicos sin serlo. El reencuentro parecía un hecho, pero Inés contó que sentía las diferencias de rasgos.

Primero se cotejó el ADN con el de la hermana, Omaira Romero, y salió incompatible. Por último se confirmó con la muestra de la madre y de igual forma resultó que no era la familia. Para Inés fue el reinicio de sus búsquedas.

Al respecto, Omaira comenta que la relación que construyeron sigue siendo la mejor, pero todo el tiempo son conscientes de que este reencuentro terminó de una forma inesperada. Además, porque se llegó a todo esto debido a que al igual que Inés busca a su hermana, ella y su mamá hacen lo propio por una hermana que la progenitora entregó en adopción.

La búsqueda de la familia de Omaira se centra Santander, mientras que Inés ahora lo hace en Bogotá. En una ocasión y siguiendo algunas pistas fueron juntas a la Notaría 12, pero sin ningún resultado.

Alejandra Echeverri explicó que casos como estos no son extraños para la Fundación, pues ha tenido ante sus ojos, por ejemplo, dos registros civiles de nacimiento de una misma persona con información muy distinta.

Presunta ilegalidad

Luz Ángela Andrade, voluntaria y enlace oficial de la Fundación Plan Ángel en Colombia, explicó hubo muchas adopciones ilegales para esa época, en algunos casos porque funcionarios del ICBF hicieron firmar o poner huellas de mujeres que no sabían firmar, para luego tramitar adopciones como si las madres los hubieran abandonado voluntariamente. “Se suponía que los dejaban por unos días porque les suministrarían una estadía momentánea y alimentación, pero al regresar por ellos ya no estaban”, indicó.

Adopciones de los 70 a los 90

Desde el ICBF Regional Caldas, se indicó que el adoptante es quien tiene derecho a tramitar ante esa institución la búsqueda de raíces. La información permanece en las regiones por unos años y luego se envía a la sede nacional. La Dirección Regional aclaró que el hijo adoptivo es quien puede solicitarlo y no los padres biológicos.

Acerca de las adopciones realizadas entre los años 70 hasta los 90, se reconoció que esta información posiblemente no se encuentre porque en esa época no se hacía el proceso de restablecimiento de derechos como ahora. “Por ejemplo, la policía llevaba un niño al ICBF y Bienestar Familiar lo declaró en adoptabilidad, porque nadie apareció a reclamarlo”, se explicó.

Adopciones suspendidas

Se recuerda que el gobierno de Holanda suspendió este año las adopciones desde Colombia, Brasil, Indonesia, Sri Lanka y Bangladés, debido a evidencias halladas como falsificación de documentos en trámites realizados entre 1967 y 1998. En el 2002 se investigaron 42 casos, pero la investigación fue cerrada, según el portal www.dw.com. Las recientes pruebas aportadas por Marcia Engel habrían sido fundamentales para la reciente decisión.

Contactos

La Fundación Plan Ángel cuenta con una página principal en Facebook, que se puede ubicar como Plan Ángel Colombia (https://www.facebook.com/planangel) y el teléfono de contacto y whatsapp es 3022125700.

Algunos participantes en la jornada realizada en Manizales. Marcia Engel es la primera de izquierda a Derecha.

Foto | Cortesía | LA PATRIA

Omaira Romero e Inés Kampman, durante varios años pensaron que eran familia biológica, pero la prueba de ADN resultó incompatible.