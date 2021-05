A pesar de las amenazas, dos líderes siguen el trabajo comunitario

LA PATRIA | MANIZALES

Por cosas del destino, tres situaciones comparten Luz Carina Muñoz, de 44 años, y Alejandro Castañeda, de 26. Los eligieron como ediles comuneros para el periodo 2020-2023, ambos por listas del Partido Liberal en Manizales y enfrentan amenazas contra su vida e integridad.

Según la Unidad de Seguridad Ciudadana, adscrita a la Secretaría de Gobierno de Manizales, ellos son parte de los ocho líderes sociales (estos dos comunitarios y cuatro de otros sectores) que han reportado entre el 2020 y lo corrido del 2021 amenazas en la capital de Caldas. Hernando Peláez, jefe de Seguridad Ciudadana, sostiene: "Por fortuna que no han pasado a mayores".

Luz Carina recibió a mediados de este mes un panfleto con el escrito: "ábrase sapa venenosa no la queremos acá" y una culebra encima. A Alejandro lo llamaron varias veces al celular, de números desconocidos y luego de otros que aparecían como privados, y palabras más, palabras menos, le dijeron que "los líderes en Colombia se erradican".

Los dos siguen con su labor comunitaria porque aman hacerlo, y esa es otra situación que comparten.

Fortalecida

Luz Carina cuenta que ha trabajado por la comunidad casi toda su vida; que donde la necesiten llega a colaborar, pero que como líder reconocida lleva seis años, es su segundo periodo como edil. Preside la Junta Administradora Local (JAL) del Corregimiento Manantial (veredas Alto Corinto, Mateguadua, Alto Bonito, Alto del Guamo, entre otras) y es miembro de Junta de la Asociación de Ediles de Manizales (Asoediles).

"Ser líder me gusta desde niña, es la única manera de hacer más por la comunidad, a pesar de que esta figura está tan desfigurada", sostiene.

Le preocupa mucho la desigualdad del sector rural, pues carece de muchas cosas frente a las que cuenta el sector urbano en vías, educación, salud, empleo, oportunidades.

"Cuando recibí ese panfleto me asusté, mucho; lo saca a uno de todo contexto, pero ya las autoridades se apersonaron del caso. Decidí seguir ayudando. Es más grande la satisfacción de hacerlo, que el miedo. Si me retiro voy a perder mi escencia y mi felicidad. En este país hace falta es hacerles frente a los problemas, si renuncio no se acabarán".

Está casada, tiene dos hijos y dos nietos, y aunque toda la familia le dice que se retire, ella se sostiene con la fuerza de Dios, asegura. Se termina de recuperar del tratamiento para un cáncer en su cuerpo y cree que allí encontró fortaleza. Ahora está centrada en reconstruirles la casa a unos ancianos en la vereda Alto Corinto y en conformar un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer, a raíz de su experiencia.

"Las amenazas a líderes son una situación de todo el país. Somos muchas veces palos en la rueda, y como en todo, hay gente contenta con nuestro trabajo y otra que expresa inconformidad a través de estas manifestaciones".

Compensado

Alejandro es asesor comercial de una empresa y líder de la Comuna Ciudadela del Norte. Desde hace cinco años trabaja con niños, en el Movimiento Navideño Infantil (Monain) y haciendo tardes recreativas; también con jóvenes vulnerables por violencia, llevándoles recreación y tratando de darles opciones diferentes; y además con adultos mayores, en actividades recreativas y lúdicas.

"Con lo que sucedió he estado muy tranquilo, porque cuando uno hace trabajo con la comunidad es estar de la mano de las personas. No recibimos pago, ni retribución económica; el trabajo de los ediles es meramente social, y la compensación es la sonrisa de un niño, el agradecimiento de un abuelo o de una persona joven cuando se le da la mano. Muchos piensan que tenemos acceso a recursos públicos y no es así, no manejamos dineros. Lo que hacemos es de corazón, a veces lo hacemos con las uñas".

Este es su primer periodo como edil y se siente identificado, en especial por poderlo hacer en su Comuna, que piensa no es como muchos la pintan. Recalca que la Ciudadela del Norte es rica en propuestas, conocimientos y actividades culturales.

"Hay que seguir trabajando. Hay personas a las que no les gusta lo que uno hace, pero a otras sí, y por ellas se debe seguir haciendo gestión".

Reacciones

* Fernando Arcila, personero de Manizales, indica que este organismo es parte del Consejo de Seguridad, que toma decisiones para proteger la vida e integridad de personas amenazadas. También tienen asiento Alcaldía, Gobernación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Policía y Unidad Nacional de Protección (UNP). Convocaron a una sesión extraordinaria la semana pasada para evaluar el caso de Luz Carina, que fue denunciado.

"Después del Consejo de Seguridad, estamos requeriendo a las autoridades para que adelanten con celeridad las investigaciones, logren identificar a los responsables y, si hay lugar, impongan sanciones. Los líderes sociales ayudan mucho a la construcción de ciudad, del Estado Social de Derecho; por eso deben continuar sus luchas, sus actividades sociales y su contribución a la ciudadanía".

* Nestor José Moreno, presidente de Asoediles Manizales, dice que se solidarizan con los líderes amenazados, y que por respeto a las investigaciones no amplían detalles. "Hicimos un comunicado a la opinión pública para que se hagan investigaciones exhaustivas y se dé con los responsables de las amenazas. Desde la Asociación desconocemos los actores y los motivos, pero no podemos tolerarlo, no podemos quedarnos callados y esperar a tomar acciones cuando uno de nuestros líderes sea una víctima. A la Federación Nacional de Ediles de Colombia dimos a conocer el tema, y ellos al Ministerio del Interior".

* Didier Rodríguez, presidente de la Asamblea Municipal de Juventudes Liberales en Manizales, expresa que situaciones como estas no interfieren en el trabajo, pero sí dificultan el ejercicio del liderazgo que busca es acercarse al territorio y aportar, trabajar en equipo, hacer veeduría y que los ciudadanos conozcan los mecanismos para acceder a sus derechos.

"Tratamos de opinar acerca de situaciones que ocurren en las comunas y en la ciudad y esto puede generar rechazo entre algunas personas o rayar con los intereses de otras. Seguimos convencidos de que hacemos cosas que generan impacto".

En casos de amenaza

El personero de Manizales, Fernando Arcila, indica la ruta para estos casos:

- Acuda ante cualquier autoridad; Personería, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Procuraduría.

- Se debe activar de inmediato la ruta para que el resto de las entidades del Estado, desde sus competencias, brinden protección a la integridad física.

- Denuncie también ante la Fiscalía, para que se adelante la investigación penal.