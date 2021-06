PersonajesLP: “Me siento más orgulloso de haber sido un correo, que ser hoy gerente de Operaciones”

VALERIA LLANO LÓPEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Jorge Hernán Ramírez Cardona es el gerente de Operaciones de LA PATRIA, lleva 29 años prestando sus servicios en el periódico. A los 20 días de haberse graduado del colegio llegó al diario con tan solo 18 años y ese fue su primer trabajo. Allí le dieron la oportunidad de trabajar como correo, cuya función era repartir el periódico a los suscriptores.

En ese entonces, la sede estaba ubicada en el Centro de la ciudad. Tenía que llegar a las 3:00 de la mañana para empezar su labor, desde el periódico lo llevaban hasta Palermo bajo, su zona de trabajo y ahí debía repartir 400 ejemplares.

En una hora y 45 minutos ya debía tenerlos distribuidos y a más tardar a las 5:30 de la mañana ya tenía que estar repartiendo el último. “Me siento más orgulloso de haber sido un correo, que ser hoy gerente de Operaciones”, dice con orgullo Ramírez.

Al poco tiempo, el periódico le patrocinó sus estudios en el Sena en Mecánica de Mantenimiento un CAP (Certificado de Aptitud Profesional), lo que hoy en día es un técnico. Cambió un sueño que él tenía, ser un preparador físico de alto rendimiento, pero le apostó al Sena por temas económicos. Realizó sus prácticas en el taller de mantenimiento y allí lo dejaron trabajando en la rotativa. Estudió Tecnología Electrónica e Industrial también en el Sena por la noche “con mucho esfuerzo”, y con ese estudio realizó unos proyectos para LA PATRIA.

“Tuve dos o tres oportunidades de retirarme, pero algo hacía que me quedara”, reflexiona. Se presentó a un concurso de carrera administrativa en Infraestructura de Transporte de la Gobernación, el cual ganó, pero no aceptó. Se fue para Estados Unidos, pero el gerente de LA PATRIA le propuso que se regresara y empezara a estudiar un pregrado patrocinado por el periódico.

Como había cursado unas materias en el Sena, en la Universidad Autónoma se las homologaron para estudiar Ingeniería Industrial, realizó la carrera de noche “y así empecé a escalar en la empresa, pero nunca llegué a pensar que iba a estar donde estoy hoy”, dice Jorge Hernán. Después lo nombraron jefe de Mantenimiento.

Cuando terminó la carrera, hizo unos proyectos acompañado de las personas que trabajaban con él en el taller, “cómo trasladar LA PATRIA del Centro para la nueva sede, ubicada en el barrio Sáenz, donde fue muy importante para el periódico en el 2006”. Para el 2019 se pensiona la jefe de Producción, el cargo de Mantenimiento y de Producción se unifican “y me nombran gerente de Operaciones, que es el cargo actual, donde lidero los dos procesos”.

¿Para la elaboración del periódico, qué etapas debe pasar para su conclusión final?

Lo primero es toda la recolección de información periodística y fotos, la otra es la venta de publicidad a nuestros clientes, cuando se cuenta con toda la información pasa a diseño y diagramación del periódico, se define la compaginación del periódico y cuántas páginas salen. De ahí pasamos a la filmación de las planchas en el CTP (Computer To Plate), para llevarlas a la máquina rotativa la cual imprime el periódico y ahí se montan las bobinas de papel, se hace todo el alistamiento de tintas y aguas donde se debe hacer un balance para que se dé la impresión. Se montan las planchas que bajamos del CTP a los cilindros que son las que transfieren la imagen que imprime el papel.

Cómo jefe de producción, ¿cuál es su rutina?

Nunca apago el celular, ni cuando viajo. Llego a las 7:00 de la mañana y doy una ronda por toda la planta, tengo personas al lado mío que me acompañan y hacen que mi trabajo sea más “fácil” porque cada uno tiene un rol definido. Tengo tres coordinadores y un asistente de producción donde cada uno tiene su función. Delegar es muy importante cuando se administra. Llega la hora de irse y uno ni se da cuenta. Ser gerente de Operaciones hace que interaccione con casi todas las personas del periódico, porque nosotros arreglamos desde una lámpara, hasta la máquina más complicada y programamos todos los procesos de producción. Al mediodía debemos dejar todo organizado, lo que va a transcurrir el resto de tarde, lo que se va a hacer en la noche y la programación al siguiente día en la mañana, entonces con mi asistente me siento y organizó todo, y así transcurre mi día, llego a mi casa, termino de solucionar lo que me falta y si me necesitan me llaman.

Por día, ¿cuántos periódicos se producen?

En la parte de impresión del periódico y lo que subcontratamos, por ahí 80 mil impresiones al día en promedio, en toda la rama de productos. (LA PATRIA, Q’hubo, periódicos comerciales, El Tiempo etc)

¿Cómo cree usted que su trabajo le da identidad al periódico?

Se lo doy con trabajo viniendo todos los días y aportando ideas, mirando cómo cambiamos, cómo mejoramos, cómo innovamos, velando porque nuestro periódico llegue a tiempo a nuestros clientes y con una calidad ideal. Dar ese pedacito de más cada día, pues tengo un manual de funciones, pero creo que el secreto es salirse de esas funciones básicas.

Los compañeros de Jorge Hernán destacan su labor y su compañía, elogiando lo positivo en él, entre ellos Alejandro Samper, columnista de LA PATRIA, quien dice: “Es todo un ejemplo de disciplina y metas, lo admiro por su genialidad y ver su progresión”. Jhoana Ramírez Gómez, vigilante del periódico y Luisa Fernanda Arias Botero, asistente de Producción, concuerdan que es una persona educada, responsable, respetuoso, incondicional y sobre todo buen jefe.

¿Qué lo motivó a estudiar ingeniería si ya tenía un trabajo estable?

Lo que me motivó a estudiar fue mi jefe, ya que yo no quería estudiar, nunca pensé hacer una carrera universitaria, ya era técnico y tecnólogo, ya estaba en mi zona de confort. Siempre quise estudiar Educación Física porque quería ser preparador físico de alto rendimiento en la U. de Caldas, pero por temas económicos debía buscar una carrera técnica que me proporcionara ingresos inmediatos.

La junta y el gerente deciden apoyarme en mi estudio y me pagan el 75% de mi carrera, y después de que arranque me di cuenta que era necesario, porque tenía ideas muy buenas en mi cabeza, pero tenía que contar con academia que me ayudara a presentar mejor mis proyectos y esto me ayudaría a tomar mejores decisiones.

¿Cuales han sido sus mejores experiencias vividas en LA PATRIA?

La responsabilidad más alta que he tenido fue cuando me llevaron a Estados Unidos a comprar la rotativa. Gracias a LA PATRIA he viajado y conocido mucho. Mi primer viaje fue a Boston (Estados Unidos), donde fui a hacer un curso de CTP, cuando mi jefe me dijo eso, casi me desmayo. Conozco Cuba, Miami, Boston, Chicago, Atlanta, New York, San Francisco, Francia, Holanda, Bélgica, España Alemania y Kuwait. Cuba me dejó muchas experiencias maravillosas y me enseñó que si no trabajo por lo mío, no puedo esperar que alguien me lo dé todo.