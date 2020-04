Palestina se baja del pico y cédula en el área Centro Sur

LA PATRIA | MANIZALES

La tan anunciada unificación del pico y cédula para el área Centro Sur de Caldas entre los cinco municipios que la conforman con el fin de facilitar la movilidad de los habitantes no alcanzó a ponerse en marcha en Palestina.

El alcalde de esa población, Mauricio Jaramillo (Partido de la U línea de Mauricio Lizcano), anunció ayer que se baja de la medida tomada el viernes en una reunión entre los cinco mandatarios, quienes si se mantienen firmes son los de Villamaría, Andrés Felipe Aristizábal Parra (Liberal); Chinchiná, Eduardo Andrés Grisales (Centro Democrático y Liberal); Neira, Luis Gonzaga Correa García (Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático); y Manizales, Carlos Mario Marín (Alianza Verde).

Según Jaramillo, su municipio no puede funcionar igual a como lo hace la capital de Caldas. “Es otro tipo de población, otra dinámica de comercio, por tal motivo nosotros decidimos darle continuidad al pico y cédula que venimos manejando hace un par de semanas atrás”.

La medida que entró a regir esta madrugada en los otros cuatro municipios del área Centrosur será hoy carácter pedagógico. A partir de mañana es de obligatorio cumplimiento y tendrá una sanción económica por un valor de $932.000.

La primera semana de la implementación será de análisis para decidir si se aplican medidas más estrictas.

El horario de supermercados y tiendas será de 5:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, pero los domicilios podrán prestar su servicio de 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

La práctica deportiva individual (caminar, trotar, montar en bicicleta) podrá realizarse de acuerdo con el día de pico y cédula del ciudadano durante máximo una hora entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m. hasta un kilómetro de distancia de su hogar.

El transporte público operara desde hoy hasta el 11 de mayo en tres horarios: 5:00 a.m. a 8:30 a.m., 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y 4:30 p.m. a 7:00 p.m. y solo se podrá ocupar el 50% de la capacidad del vehículo y debe estar solo una persona por fila, distribuida en zigzag. Las sillas ,preferiblemente, marcadas para indicar que no pueden ser ocupadas.

El sistema de Cable Aéreo prestará el servicio desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.