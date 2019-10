“No voy a tomar decisiones aceleradas”, aseguró el alcalde electo para Manizales, Carlos Mario Marín

LA PATRIA | Manizales

Aún dando gracias por quienes votaron por él, Carlos Mario Marín Correa, alcalde electo para Manizales en el periodo 2020-2023, cree que su triunfo arrasador de 75 mil 697 votos se debió a que estuvo entregado a la gente en la calle.

Pero también dice que su promesa de campaña, de sacar adelante el Sistema Integrado de Transporte Público, le dio otro gran empuje para alcanzar el cargo. “Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Duque sobre ese tema, y es que quiero la autoridad para poder tomar con el gobernador esa responsabilidad para avanzar como Área Metropolitana en un Sistema de Transporte Público Regional”.

El próximo alcalde asistió en la tarde al Concejo Municipal, como concejal aún en ejercicio del Partido Alianza Verde, donde hasta sus contrincantes lo felicitaron. Dará hoy una rueda de prensa en esta corporación en la que todo apunta anunciará que deja el cargo, pues mañana sale de viaje de descanso. En la mañana estuvo ayer cumpliendo una agenda de medios, entre ellos LA PATRIA donde concedió una entrevista, y también

Del gabinete

- Hay mucha expectativa frente al equipo de trabajo que va a conformar, por su juventud e inexperiencia en cargos ejecutivos, ¿cuál será el perfil de su gabinete y cómo se imagina su equipo de gobierno?

La juventud no será impedimento para demostrar que puedo tomar las mejores decisiones. Estoy preparado. Soy politólogo, especialista y magíster en temas de Urbanismo, Desarrollo Regional, Alta Gerencia. Va a ser el momento de mostrarle a la ciudad que eligieron a un buen gobernante. Espero tener el mejor equipo de personas en el gabinete; si el gabinete está bien, la ciudad va a estar bien. Espero decidirlo muy solitario, no quiero que intervengan intereses de ningún sector político ni personas que vayan a manejar una agenda. Hay sectores políticos que votaron por mí sin ningún compromiso, porque nunca hice compromisos burocráticos, no comprometí un solo puesto; pero además no recibí financiación que vaya a comprometer mi administración. Eso permitirá tener personas capacitadas en cada cargo.

- ¿De su gabinete harán parte Arturo Espejo, David Islén Ramírez, Daniel Quiceno, y otros que trabajaron como cabezas de su campaña?

No he pensado en nombres. Solo hago una claridad, Arturo ha sido importante para mí en este proceso, pienso que va a estar en mi gabinete, pero no he pensado en más. He considerado muchos nombres de mujeres que quisiera que me acompañen, pero hasta que no tenga claridad no quiero generar especulaciones, no va a ser bueno para el panorama político. David Islén es mi amigo y creo que está en temas privados y no va a tener intereses; Daniel Quiceno estuvo detrás de los voluntarios en la campaña y lo hizo muy bien. Este gabinete va a ser conformado, no con amigos de Carlos Mario Marín ni de ninguna campaña política sino con los mejores nombres.

- ¿Qué meta tiene para definir su gabinete?

Primero tengo que pensar en el empalme con la actual Administración, y en ese equipo quiero tener la certeza de que haya personas que conozcan la administración pública. Será importante para que temas como la alimentación y el transporte escolar, que deben contratarse rápidamente, no se paralicen.

Relaciones políticas

- ¿Cuándo empieza su empalme?

Tengo varias cosas por hacer. Todavía tengo la investidura de concejal y quiero descansar una semana porque el cuerpo es como un carro: cuando el motor está recalentado no funciona. No voy a tomar decisiones aceleradas, voy a respirar profundamente y a pensar cada hoja de vida con mucho detenimiento, sin dejarme nublar la vista de agentes externos.

- ¿Cómo ha pensado manejar su relación con el Concejo y que le apoyen sus iniciativas, sin tener mayorías?

Entiendo el Concejo de Manizales y espero ser respetuoso con los concejales, sin temor a la crítica. Por la ciudad, cada vez voy a recibir mejor los comentarios que tengan para hacerme, es el momento de dar ese paso, porque la ciudad se encuentre en mejores condiciones.

- Recibió apoyo de grupos políticos, en particular del exsenador Mauricio Lizcano, ¿qué partición van a tener en su gobierno, hay compromisos de alguna índole?

En campaña me preguntaron mucho por la alianza con movimientos políticos, y esto nunca se tejió de esa manera. Siempre expliqué cómo desde Bogotá el Partido Verde escuchó a todos los candidatos a la Gobernación y los líderes del Partido me sugirieron un acercamiento con Luis Carlos Velásquez. Estaba muy temeroso en principio de esta alianza por una razón, él tenía sectores políticos y movimientos detrás. Sin embargo, por el departamento había que tomar esta decisión y las urnas la han refrendado. Nunca tejimos, con los sectores que han acompañado a Luis Carlos Velásquez, un acuerdo burocrático. Por fortuna tengo la libertad de no haber llegado con compromisos políticos ni económicos con nadie, y eso me va a permitir ser un gobernante independiente.

Vuelta de hoja

- ¿Se compromete a no participar en la elección de contralor y personero municipales?

Son decisiones que toma el Concejo. Entre más independiente sea el gobierno de los entes de control, mejor habla de la democracia. Sin duda ese sería un mensaje muy positivo para Manizales, el Concejo debe tener autonomía para ello.

- ¿Ha hablado con el alcalde, José Octavio Cardona, ha tenido algún acercamiento con su Administración?, porque muchos funcionarios creen que con su llegada va a arrasar con los cargos.

Con el alcalde no he tenido la oportunidad de hablar -hasta el momento de la entrevista ayer en la mañana-, pero cada vez lo respeto más y valoro lo que ha hecho en materia deportiva, en educación. A todos estos temas se les dará continuidad en mi gobierno. Los funcionarios públicos no deben temer porque, lo dije en mi campaña, no voy a llegar a barrer con los funcionarios, quiero ser el alcalde que motive a los que trabajan por la ciudad. Seguiremos con las personas de las que sintamos respaldo y con quienes podamos construir equipo; pero con las que no, con las que tengan una agenda política, a esas las haremos a un lado.

- En el sector privado había cautela frente a la posibilidad de que llegara a la Alcaldía, ¿cómo se imagina va a ser el trabajo con los gremios?

Los gobiernos modernos trabajan con la triada empresa, universidad y Estado. Vamos a trabajar en equipo. En una Junta Directiva de Camacol, la semana pasada, le dije a Felipe Calderón, presidente de Construcciones CFC&A., a quien no conocía, que si era alcalde no contara conque iba a perseguir a nadie; que se me olvidaron las demandas, la investigación buscando la pérdida de mi investidura como concejal e incluso la orden de arresto por la que pasé. Es una etapa superada. La ciudad debe evolucionar, buscarle solución a los temas que han sido difíciles. Les digo a todos los empresarios que haré equipo con ellos porque los necesitamos para el desarrollo económico de la región.

- En esa vuelta de hoja que dio con lo sucedido en defensa de Río Blanco, ¿permitirá la construcción de un proyecto urbanístico en esa zona y apalancará a los constructores de la ciudad toda vez que son generadores de empleo?

Paso la página de los ataques que he recibido en algún momento, producto de una defensa que fue muy apasionada de mi parte y de algunos ciudadanos; pero sigo con los mismos intereses, intactos: la defensa del medioambiente, proteger el agua. La justicia ha refrendado algunas de estas decisiones, no ha sido Carlos Mario Marín el que ha paralizado una obra, no tengo ese poder, pero creo que la justicia tomando decisiones conscientes nos da un orden de cómo debe ser el crecimiento urbano en la ciudad. Voy a esperar, siempre respetuoso, las órdenes judiciales. Es la justicia la que debe determinar si allí se puede construir o no, y si como alcalde de Manizales me preguntan, mi respuesta siempre va a ser la misma: que hay que proteger el agua de los manizaleños y que allí sin duda no se podría construir. Mi papel ahora es buscar soluciones, un alcalde soluciona problemas todos los días, y como decía Ronald Reagan a los ciudadanos: aquí han terminado sus problemas, ahora empiezan los nuestros.

Sus propuestas

- Su promesa más fuerte de campaña fue construir un diamante de cables, ¿empezará por hacer la línea que está viabilizada desde la Terminal en Los Cámbulos hasta las universidades o cuál será el orden?

Vamos a empezar a trabajar rápidamente con todos los sectores sociales, con transportadores y académicos que han hecho estudios de movilidad para hacer primero el cierre financiero. Cómo con los recursos que tenemos de vigencias futuras y de endeudamiento, de la Nación, y si es necesario con alianzas público privadas, que no las veo, buscar consolidar este sistema. Voy a hacer hasta lo imposible por construir los cables como me lo permita el tiempo. Ya hay avances en tercera fase para esa línea hasta las universidades, por ahí vamos a empezar.

- Un problema de ciudad pendiente es el Macroproyecto San José, un proyecto muy bien planteado, pero muy mal ejecutado, ¿qué propone para que algún día arranque como se pensó?

El 1 de enero quisiera empezar a trabajar en ello, la comunidad se ha sentido muy solitaria y hay que escucharla. Ellos piden la reformulación, y creo que sentándonos con ellos vamos a tener mayor claridad hacia dónde debe ir. La renovación del espacio público que vamos a empezar a materializar, uniendo el Centro Histórico desde la carrera 23 hasta la Plaza de Mercado, va a permitir darle nuevo aire de conectividad a este proyecto. A los habitantes de la Comuna les quiero decir que los primeros que se deben unir son ellos, porque allí han habido muchas contradicciones entre los mismos líderes, pero vamos a trabajar en equipo para lograr esa unión.

- Ha criticado la forma de contratación del Instituto de Cultura y Turismo, basado en la Lupa a la Contratación como ejercicio de LA PATRIA y la Corporación Cívica de Caldas, plantea que tratará de hacer licitaciones públicas para contratar la pauta de la Alcaldía, ¿hará lo mismo con los procesos del Instituto y de otras dependencias?

Los ciudadanos pueden estar tranquilos, voy a dar una lucha frontal contra la corrupción. No solo que no voy a robar, sino que no voy a dejar que nadie robe, y esto en mayor medida se va a lograr con licitaciones públicas, con procesos de selección abreviada, con las herramientas que nos permita el Estado para garantizar que todos puedan participar. Los temas más importantes los voy a hacer por licitación pública para seleccionar a los mejores, con un gasto controlado. En el Instituto ha reinado el amiguismo, el proceso cultural es mucho más profundo que contratar algún amigo en un cargo. Manizales tiene muchos artistas que pueden brillar, van a tener todas las garantías de que habrá licitaciones públicas y abiertas para contratar a los mejores. Detrás de Cultura y Turismo habrá una persona encargada del marketing de ciudad, una gerencia estratégica que va a promocionar a los manizaleños en el mundo en términos de avistamiento de aves, de gastronomía, de turismo de alta montaña. Allí van a haber cambios importantes y profundos y se van a notar rápidamente.

- ¿Qué va a pasar con la Feria de enero próximo, es parte del empalme con la actual Administración?

El alcalde -Cardona- debe tener autonomía para dejarle la última Feria a los manizaleños. Sí quisiera saber en qué condiciones se encuentra, tiene que haber un empalme rápido para conocer las condiciones. Es el evento más importante para los manizaleños, pero el mensaje que quiero darle a la persona que va a estar al mando de la cultura y el turismo en Manizales es que hay que romper la estacionalidad. No podemos depender solo de un evento que traiga muchos turistas, debemos tener cinco o seis grandes eventos al año: el mundial de ciclismo en enduro, la carrera 2.0 que es ciclismo de alta montaña, el Manizales Grita Rock y música gospel, el Festival Internacional de Teatro que nos permitirán dinamizar el mercado.

Integración regional

- Otro proyecto grande de Caldas es el Aeropuerto del Café, cuyo cierre financiero está pensado con un aporte de la Alcaldía por $15 mil millones, ¿se compromete con ese aporte?

Si en mis manos está la responsabilidad que los caldenses tengan aeropuerto, van a contar con mi apoyo. Vamos a hacer lo necesario para buscar los recursos donde se encuentren, porque necesitamos tener mayor conectividad.

- ¿Qué otros asuntos, fuera de Área Metropolitana cree que puede trabajar en equipo con la Gobernación de Caldas?

Con Luis Carlos Velásquez pensamos en qué necesitan las futuras generaciones, por eso vamos a trabajar juntos para la protección del Nevado del Ruiz, en la adquisición de predios en la parte alta de Rioblanco porque eso nos va a permitir proteger mejor nuestros cauces. Los ríos no pueden ser lo que nos divida como territorio con Villamaría, por el río Chinchiná; o con Neira, por el río Guacaica. También están los temas de catastro y hay muchas decisiones en materia de Área Metropolitana que tenemos que consensuar con todos los alcaldes porque una Manizales más grande es una Villamaría más grande, un Neira más grande, un Palestina más grande, un Chinchiná más grande para competir con otras regiones de Colombia.

- Otros candidatos vendieron como un plus su cercanía con el presidente, Iván Duque. El Partido Verde no es de la entraña del presidente, ¿cómo cree van a ser sus relaciones con el Gobierno Nacional y con gobiernos internacionales para la gestión de recursos?

Cuando hay un buen equipo detrás, técnico y conocedor, y los proyectos están bien montados, hay buena respuesta de los gestores nacionales e internacionales. Veo al presidente Duque en muy buena actitud con los nuevos gobernantes, con un mensaje muy positivo de hacer equipo, y creo que allí vamos a tener una gran oportunidad, que es donde sí soy habilidoso y sé tejer ese tipo de relaciones para que podamos buscar los mejores consensos para que apoyen nuestros proyectos.

- Para los conciertos de Manizales en su administración, ¿sigue el Charrito Negro o va a ser Carlos Vives?

Creo que hay que tener una oferta cultural más amplia, no solamente de nuestro gusto sino para los manizaleños y para el mundo con mucha alternatividad. No solo van a ser conciertos de despecho, no los vamos a desechar porque son parte de nuestras tradiciones, vamos a tener participación de todos los géneros.