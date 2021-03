"No veo con tanto pesimismo este momento": diocesano de la Arquidiócesis de Manizales sobre la Semana Santa en pandemia

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

"Alguien me comentaba que en esta pandemia los que no se han vuelto tristes, se han vuelto malgeniados; que el mundo está crispado. Como nos hace de falta volver a los pies de Jesús, escuchar su palabra y nutrirnos de las verdades fundamentales de la vida que nacen de sus enseñanzas, y sobre todo de su Pasión, Muerte y Resurrección".

Afirma el sacerdote Efraín Castaño Arboleda, administrador Diocesano de la Arquidiócesis de Manizales y párroco de la Catedral Basílica, quien habló con LA PATRIA en este inicio de Semana Santa.

Momento de maduración

- ¿Debido a la pandemia, se han alejado los fieles de la Iglesia Católica y de las prácticas religiosas?

Creo que no; porque el que cree y el que ama, la lejanía no le resta. Uno nota que muchos fieles por temor al contagio no pueden salir o les da temor venir, pero dicen que están viviendo la misa más bien que antes, que no se daban cuenta de muchos detalles de la Eucaristía y a través de la virtualidad están viviendo más de cerca y comprendiendo más la misa. No es que estemos en un estado de lejanía, sino en un estado distinto de captar todo el alimento de la fe.

- ¿Es optimista sobre el regreso de todos los fieles a los templos?

Es importante que algún día podamos volver, porque nos hace falta orar ante el Sagrario, tener la Eucaristía, comulgar, tener todos los sacramentos. Va llegando el momento en que todo va abriéndose y creo que hacia esa realidad vamos. No veo con tanto pesimismo este momento, lo veo como un momento de maduración; algo así como cuando el pueblo de Israel, nos cuenta el Éxodo, fue llevado cautivo a Babilonia y le prohibieron tener templos y orar, ellos lo añoraban y tuvieron más amor a regresar.

Medidas

- ¿Los sacerdotes de la Arquidiócesis han sido juiciosos con los protocolos de bioseguridad en los templos o hay desobediencia?

En un comienzo fue admirable la respuesta y juicio de todos los párrocos, visitamos varios templos y parroquias y nos maravillamos. Como ya después esto ha aflojado, valga la verdad algunos pocos han descuidado en algo los protocolos; pero en su gran mayoría hay responsabilidad y cumplimiento.

- ¿Qué les diría a esos párrocos y fieles que insisten en no cumplir estas medidas, mucho más para esta Semana Santa que se inicia hoy con el Domingo de Ramos?

Uno escucha a personas que acusan a la Iglesia o a la Semana Santa o a la Navidad, pero si alguien está cumpliendo los protocolos son los templos; parece que no se viera, y no dicen nada de la calle, de los buses y de otros sitios donde hay más contagio que en un templo, empezando porque mucha gente ni tapabocas usa, ni guardan la distancia como sí ocurre en los templos.

- ¿Cómo deben ser las celebraciones de Semana Santa a partir de hoy?

Sí debe haber celebraciones, pero con los protocolos para evitar cualquier elemento de contagio: con un número reducido de fieles, usando tapabocas, guardando distancia entre personas, ceremonias que no sean muy largas, nada de aglomeraciones. Por eso entonces no se harán procesiones, no celebraciones al aire libre que facilitan la cercanía. Seguir con la virtualidad, que de todas maneras lleva gran parte del mensaje de la Palabra de Dios a todos los fieles. Llevar adelante esta situación con mucha alegría en el corazón.

- El confinamiento y la pandemia golpearon la economía de sacerdotes y parroquias, ¿cómo se encuentran?

Gracias a Dios, desde septiembre que se permitió un poco la reapertura, hubo un alivio. No hay parroquias que estén en estado lamentable, como el año pasado; la penuria fue tremenda porque no había ninguna entrada, pero las facturas y obligaciones no pararon. Se hicieron esfuerzos con ayudas desde la Curia. Los fieles que desde su capacidad puedan ayudar a las parroquias para esta Semana Santa harían un bien, porque los gastos se duplican para las celebraciones y también las personas y familias necesitadas acuden a pedir ayuda, porque hay quienes están pasando por necesidades inmensas.

Espera al nuevo arzobispo

- Le ha tocado enfrentar la pandemia como administrador diocesano de la Arquidiócesis, desde hace 14 meses, y ahora también como párroco de la Catedral, ¿ha sido muy dura esta carga?

Seamos sinceros que sí, es duro por la cantidad de retos. Por ejemplo, las dificultades económicas; como administrador uno no tiene la facultad que sí tiene un arzobispo de dar órdenes o de distribuir de determinada manera la economía, y uno tiene que tratar de mantener una economía lo mejor posible, como entregó monseñor Gonzalo, para entregarle al que llegue. Es muy duro, uno quisiera ayudar a tantos párrocos, a tantas familias y a tantas personas en pobreza o sin empleo y con tanta dificultad, pero uno se ve maniatado porque no se puede disponer de ello. Como administrador tiene que tratar es de que las cosas marchen lo mejor posible, se mantengan, pero sin ningún desgaste económico ni de nombramientos ni muchos cambios porque hay que esperar que venga el próximo arzobispo. Es fuerte, pero la gracia de Dios actúa, ayuda e ilumina. Como decía San Pablo: cuando soy débil, soy fuerte; porque frente a la debilidad de uno Dios hace maravillas.

- ¿Qué sabe del nombramiento de arzobispo para la Manizales?

El tema es de un sigilo absoluto. Estamos en esa espera, que no puede ser angustiosa, pero sí animosa. Todos los días despierto y me pregunto: ¿Señor, será hoy?, pero un día más y no... Ahí sí cabe decir como el cantante Rafael en alguna de sus canciones: Un día más y seguiré cantando y seguiré haciendo lo mejor que pueda. Y que el Señor nos regale pronto a un nuevo arzobispo, porque sí hace falta para puntualizar muchas cosas. Pensábamos que antes de Semana Santa fuera una realidad, pero llegó y no. Seguimos esperando.

Invitación

"La invitación es a celebrar una Semana Santa con apertura a la verdad, a la Palabra, a Jesús. Este tiempo sí que nos trae un mensaje de valía, en un momento de cansancio, de tirantez. Es una invitación a ser discípulos de Jesús para fortalecernos y continuar renovados", sacerdote Efraín Castaño.

Desde la Nunciatura Apostólica

Sobre la elección de arzobispo, la Nunciatura Apostólica en Colombia respondió a LA PATRIA que: "La fase inicial de consulta previa, en la Arquidiócesis de Manizales, sobre las cualidades y necesidades útiles que implica el gobierno pastoral de esa circunscripción eclesiástica se completó en la Nunciatura Apostólica. La información recogida de la investigación local sobre los eventuales candidatos (segunda fase) ya fue transmitida a la Sede Apostólica, donde está en curso el estudio de la documentación. Finalmente (tercera fase), el estudio de la positio (posición sobre las virtudes) estará sujeto, como es costumbre, a la decisión del Santo Padre, a quien pertenece la decisión suprema".

No saben cuándo será elegido el nuevo arzobispo. "Cada provisión eclesiástica se caracteriza por su propio desarrollo, por lo que no existe un tiempo estándar dentro del cual esperar la elección".