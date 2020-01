“No hacemos nada sino trabajamos con hombres”, afirma la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales, Matilda González Gil

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Matilda González Gil, la nueva secretaria de la Mujer y Equidad de Género en Manizales, dice que está en fase de planeación con su equipo de trabajo y que encontró en Manizales una situación de violencia muy preocupante hacia las mujeres.

“Sobre todo de sus parejas o exparejas, y unos índices bastante preocupantes de violencia sexual con más impacto en niñas y adolescentes”.

Expresa que también halló altos índices de suicidio, que podrían tener relación con el género; por eso anuncia que quiere iniciar una conversación de salud mental y género, para entender qué relación tienen. “Por ejemplo, las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero los hombres tienen más suicidios efectivos, y esto tiene que ver con el tipo de arma usada. Creo que tiene que ver con la forma de enseñarles a los hombres a relacionarse”.

Por los diálogos

- ¿Frente a este panorama, qué será fundamental para la Secretaría?

Hablar de género, y de hombres y de mujeres libres y felices; porque hay muy buen trabajo con mujeres, con víctimas, pero no hacemos nada sino estamos trabajando con hombres. Hay muchas respuestas desde la Policía y desde la cárcel, pero es fundamental qué podría pasar antes de que la situación llegue hasta la Policía, porque ya cuando llegó allí es que hemos fallado como sociedad, como cultura, como Estado, como ciudadanos.

- ¿Cuál será su primera acción para alcanzar este logro?

Ya la estamos realizando, y es un diagnóstico de lo que había, fortalecer lo que creemos debe continuar en la Secretaría, y luego ver cómo podemos poner a conversar el presupuesto -unos $1.025 millones para esta Secretaría-, que ya aprobó el Concejo Municipal, con el Plan de Gobierno del alcalde, Carlos Mario Marín, hasta que salga el Plan de Desarrollo. La Política Pública de las Mujeres le da a la Secretaría una competencia como articuladora del resto de secretarías para que se materialice esta Política. Habrá que optimizar los recursos, que son escasos, pero al mismo tiempo coordinar con otras secretarías y lograr comprometerlas en diferentes actividades.

Visibilizar

- ¿A dónde está pensando llevar la Política Pública de la Mujer y el Consejo Municipal de Mujeres?

Es fundamental hacer pedagogía hacia el cambio social. Estoy convencida de que el cambio no está únicamente en la reforma legal, sino pensar en cómo todos los actores de una sociedad pueden llegar al cambio social, y eso implica que el Estado hace parte. En ese sentido, el papel que quiero tenga la Secretaría con esos movimientos es de diálogo, pero también con pedagogía del cambio social, entendernos como un grupo de aliados que quiere cambiar la sociedad, y eso se hace por medio de un ciclo experiencial; es decir, primero vamos realizaremos actividades participativas y luego una sesión de lecciones aprendidas, que serán los principios que regirán la conversación entre la Alcaldía y las personas.

- La anterior Administración se centró en promover emprendimientos con mujeres, ¿qué quiere promover usted?

Las mujeres en Manizales son inspiradoras, hay un montón de historias de trabajo no remunerado de mujeres poderosas que aún están invisibles y es importante empezarlas a visibilizar. Por ejemplo, mi abuela tuvo una farmacia toda la vida en Manizales, La Familia, en la Galería. Al quedar viuda logró sacar a todos sus hijos adelante, en medio de una sociedad machista que tenía una cantidad de implicaciones, y hay muchas historias similares.

- A la última secretaria la criticaron los colectivos LGBT, no se sentían identificados, ¿al ser usted parte de esos colectivos, cree que podrá enriquecer más el trabajo con ellos?

La petición de ellos era que existieran personas idóneas para el cargo. En ese sentido sí me siento preparada. Ya hicimos un primer ejercicio con el ciclo experiencial en la pasada Feria y logramos poner de acuerdo a muchas organizaciones activistas en el tema de salud. Pero no creo que se limite a un tema de identidad, es entregar herramientas pedagógicas, de construcción de ciudadanía y de consensos.

Sobre las peticiones por redes para que deje el cargo

“Ante todo, respeto todas las opiniones; incluso las impopulares. Es muy importante, en un debate democrático, que haya gente a favor y en contra. Un gobierno tiene que defender la libertad de expresión, incluso cuando no conviene, es lo que enriquece una democracia. Lo que logró el alcalde, con esta decisión de nombrarme en la Secretaría, fue poner el tema en las mesas de conversación de las familias, y creo que es muy importante hablar de estos temas difíciles, sin generar confrontaciones directas que no nos llevan a nada; sino conversaciones técnicas que no ataquen lo personal y la vida privada, que no tienen nada qué ver. El tema ha estado viral durante dos días, pero no para que me saquen sino apoyándome para que no me saquen. Al principio estaba más prevenida con Manizales y con el país”, expresa Matilda González, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales.