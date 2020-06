No aguante solo, llame a su Parcero en la Línea por la vida de Manizales

Laura Cristina Cardona Patiño

LA PATRIA | Manizales

A una comisaría de familia de Manizales llegó un hombre desbordado: “No me la aguanto más. Si no me ayudan, le pego a mi mujer”. Este caso lo contó Matilda González Gil, secretaria de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales, para explicar por qué crearon la línea de escucha activa para hombres: El Parcero.

Esta es una de las cinco opciones de la Línea por la vida que empezó el 6 de mayo con el fin de atender social y sicológicamente a la ciudadanía de Manizales en medio de las presiones por el aislamiento.

Hasta el miércoles 27 de mayo recibieron 548 llamadas, 20 fueron para El Parcero, única línea de este tipo en el país.

Soltar

Hablar o llorar ayuda al ser humano a mantener el control de sus emociones, cuenta el Parcero, sicólogo que atiente las llamadas masculinas. Él aplaude esta iniciativa porque además de las líneas para evitar la violencia hacia la mujer, era necesaria una que piense en las problemáticas de los hombres. “Eso es equidad de género”, afirma.

Casos

Después del tono el sicólogo escuchó el llanto de un hombre. “Me dijo que llamaba para poder desahogarse conmigo. Delante de su esposa e hija debía mantener su rol del fuerte y ya no aguantaba la presión por los problemas económicos y de salud de su familia”.

Otros llamaron para hablar de sus penas amorosas, para manifestar el colapso de sus nervios por ruidos en sus barrios o por el maltrato de sus parejas.

Un hombre le contó que perdió su trabajo por la pandemia y su esposa debió asumir la carga económica. “Ella lo empezó a insultar, le decía vago y mantenido. Él manifestó que entendía la presión de su pareja, pero le disgustaba su maltrato”, comentó el Parcero.

Perdidos

En todos los casos el Parcero encuentra algo: “están perdidos en sus emociones”, explica que algunos hombres guardan lo que sienten, pero no pueden evitar la sudoración en las manos, la presión en el estómago y la ansiedad.

“Son sensaciones desconocidas para ellos y no saben cómo canalizarlas”. El Parcero los orienta: interviene como sicólogo y los invita a respirar, los escucha como amigo y, cuando es necesario, activa las rutas de emergencia como policía o ambulancia.

Hasta ahora las llamadas duraron de 15 minutos a 2 horas. “Algunos generan tanta confianza que vuelven a llamar para contarme cómo siguen”, explica el Parcero, que atenderá la línea hasta diciembre.

Violencia

Entre palabras el sicólogo da una idea: La violencia nace cuando una emoción no se canaliza correctamente. Entonces respirar, hablar, llorar se convierten en una misma acción: prevenir.

Emociones

1.

¿Qué hace para calmarse cuando siente rabia o tristeza?

2.

¿Llamaría a una línea del 123 para desahogar emociones fuertes?

Edilberto Arboleda

1. Tengo más de 50 a años y nunca he tenido problemas de ese tipo. No soy impulsivo o violento. Si me enojo mejor camino.

2. No, no llamaría. A veces hablo con mi hermano, él es mi aliciente. Si estoy triste le cuento a mi mamá o llamo a mi hijo, él vive en el exterior y cuando sé que él está bien yo me siento tranquilo.

Cecilia Gonzáles

1. Toca relajarse sola. A veces hablo con una amiga. Hoy estoy sin trabajo y me siento muy estresada, es como si tuviera un animal en la cabeza. Esto es duro. Yo trabajaba en restaurantes o cafeterías, ahora no me sale nada.

2. Llamaría a la línea para hablar cuando le da a uno ese desespero que no sabe uno para dónde coger. A veces me pongo que no aguanto, pero qué más hago: Resistir.

Edward Arboleda

1. No soy de pelear, pero soy agresivo verbalmente cuando me enojo. Yo soy alcohólico, bebo mucho. He estado internado en San Juan de Dios y allá hablé con los médicos y sicólogos, son los profesionales y me siento tranquilo, pero cuando salgo vuelvo a beber.

2. Yo usé la línea 123 antes de la pandemia para pedir ayuda, pero llegó fue la Policía y yo no soy un delincuente. Si no tengo dinero yo me aguanto, no hago daño a nadie, siempre bebo solo. Acepto que me gusta el licor y no tengo problema.

Juliana Isabel Colorado Castaño

1. Cuando estoy enojada respiro profundo para no decir palabras que no quiero. Suelo hablar con otras personas para desahogarme o comentar mis problemas.

2. Sí llamaría a una línea como esas. Siempre es mejor hablar y respirar cuando uno se siente desbordado, así se evita la violencia

Pasos

Para acceder a la Línea por la vida marque 123 y elija la opción 4. Sonarán cinco opciones:

1. Salud Mental

2. Convivencia ciudadana

3. Violencia contra la mujer y la niñez

4. Personas LGBTI

5. “El Parcero”, línea para hombres.