"Nací por tercera vez", historia de Claudia Patricia Jaramillo, afectada por el deslizamiento en Centenario y quien sufrió la tragedia de Cervantes

Quedó con lo que tenía puesto y no sabe cómo su perrita Darka pudo sobrevivir a este nuevo deslizamiento, que aporrea hogares manizaleños. Esta es la historia de Claudia Patricia Jaramillo Acosta, la acongojada mujer a la que el miércoles en la tarde una masa de lodo le acabó con todos sus enseres en el barrio Centenario.

Pensaba que ya había quedado atrás el fatídico episodio de Cervantes, cuando ese 5 de noviembre se le fue "media vida", al perder a sus padres y a su hijo menor, Jerónimo. "Yo nunca me imaginé que otra vez me iba a quedar en la calle y que iba a tener que empezar de cero. Ya tenía todos mis enseres nuevos y sin deudas, ya creía que todas las penas habían quedado en el pasado, pero mire pues..."

La vida no ha sido fácil para Claudia Patricia, porque tras perder a tres importantes miembros de su familia y verse obligada a arrancar de cero, tuvo que hacer un esfuerzo doble para lograr sanar sus heridas psicológicas y las económicas.

"Yo no sé si se pueda salvar algo porque el lodo tumbó la casa en donde vivo, le pegó el golpe de frente y aunque yo vivo en los bajos, pues todo se derrumbó. Toca esperar a que hagan el rescate de la gente desaparecida y de las mascotas y ya veremos que queda, pero la verdad no me hago muchas ilusiones". Es práctica, sabe que no hay mucho que salvar, la montaña de escombros cubre gran parte de lo que fue su casa hasta el miércoles a las 4:05 de la tarde.

"Salí del trabajo en shock"

¿A usted la persigue la tragedia o es afortunada de nacer por tercera vez?

"Jajaja, la verdad, prefiero pensar que sí soy una persona a la que mi Dios quiere mucho, me dio esta nueva oportunidad de vida. Es duro perder todo, pero hay vida y salud para seguir adelante".

¿Estaba en el lugar del deslizamiento?

"No gracias a Dios, estaba en mi trabajo en Emergia y como allá no puedo contestar el teléfono personal, empecé a ver que me llegaban mensajes y todo el mundo me llamaba. Sentí una corazanada horrible y me dije algo pasó. Al momento llegó la esposa de mi hijo y no supe más, salí del trabajo en shock, no se ni cómo llegamos".

¿Tenía la esperanza de no ser una de las afectadas?

"Mi desespero principal era saber que mi compañía, mi perrita Darka, no se me hubiera muerto y una vecina que la conoce desde bebé me la rescató".

¿Doloroso estar de nuevo en medio de una situación como esta?

"Es muy horrible, pero esta vez sí me hice respetar, es que llegan los socorristas con el pretexto de ayudar y lo van arrumando a uno en una falta de respeto y de grosería que no iba a tolerar, como me hicieron en Cervantes. Les hice ver que no estaba en una zona corriendo riesgo, ni les estaba impidiendo sus labores, Creen que porque van a prestar un servicio están autorizados para pasar por encima del dolor ajeno, eso sí lo deben aprender, las familias afectadas sufren, no son chismosos que van a estorbar".

¿Y la dormida cómo va a ser?

"Pues esta vez voy a donde mi hijo y toca empezar a buscar cómo empezar otra vez a conseguir mis cosas, la independencia es muy importante y es clave para reacer la vida".

Apoyo psicosocial

Debajo de una carpa, a pocos metros del derrumbe, una mujer lloraba ayer desconsolado. Según se conoció, fue de las primeras rescatadas del lugar del deslizamiento. Sin embargo, volvió al lugar porque quería saber de la suerte de las demás personas.

Personal de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Generó la atendió y acompañó, como lo hizo desde la noche del miércoles con los demás afectados. Jenifer Cotacio Monsalve, titular de esta dependencia, explicó que prestaron orientación psicológica, apoyo logístico y que el equipo del Consultorio Morado consiguió 200 refrigerios. "En este tipo de situaciones es importante mantener la calma, apoyarse en el núcleo familia y que los amigos estén muy cerca".

Resultados del PMU

Declarar la calamidad pública por seis meses.

Elaborar un plan de acción y un proyecto de solución de vivienda para las familias afectadas, para lo cual el alcalde de Manizales se reunirá la próxima semana con el viceministro de Vivienda.

Disponer de 10 carrotanques para el abastecimiento de agua potable en los barrios que permanecen sin suministro. Seis de Aguas de Manizales, dos de la UGR y dos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.