MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Desde Medellín, lugar que escogió para vivir junto a su familia y sintiéndose mejor de salud, el exarzobispo de Manizales Gonzalo Restrepo Restrepo hizo un balance de la década en el cargo.

Explica que cuando un obispo renuncia, se vuelve obispo emérito y puede vivir donde elija. Le solicitó al papa Francisco aceptarle la renuncia porque sus condiciones de salud eran cada vez más malas. “Tras una caída -a finales de junio del 2018-, tuve una operación de fémur y dos de cadera y esto me imposibilitó mucho el movimiento; de tal manera que no tenía la habilidad para estar en las parroquias y las comunidades”.

Agrega que estaba muy feliz en Manizales, pero que en conciencia tenía que reconocer su deficiencia y dar un paso al costado. Ya en la capital antioqueña, cuenta que sigue en manos de médicos y confía en que se irá recuperando.

La Catedral, prioridad

- ¿Qué balance religioso y social hace de sus 10 de años de arzobispado?

Fue una gracia de Dios haber estado en Manizales porque es una Arquidiócesis muy buena, que cuenta con muchos recursos, con sacerdotes y con gente muy querida. Tuve unos equipos con los sacerdotes, que se convirtieron en una colaboración muy positiva para realizar poco a poco unos proyectos.

- Le tocó iniciar la renovación de la Catedral Basílica de Manizales, que estaba bastante deteriorada, ¿cómo quedó este proyecto y qué queda pendiente?

Es una obra muy grande. Va ya en la segunda etapa. La primera fue la cuestión estructural, de cemento. La segunda es el trabajo con los vitrales, que se está ejecutando. La tercera etapa que sigue son las puertas y la madera. Es un proyecto que dura cuatro o cinco años más, pero ya está muy bien pensado, con una Junta Cívica que colabora inmensamente, que me apoyó mucho. Estoy seguro que ese proyecto sale adelante.

- ¿Cómo quería que quedara la Catedral, en la que usted abrió puertas al turismo religioso?

Quiero que siga siendo ícono de Manizales, que se convierta en referente turísticoreligioso; de tal manera que quien vaya no deje de verla y visitar los mosaicos y el museo que tenemos programado para enriquecer el conocimiento de la Catedral y de Manizales.

Más proyectos

- ¿Hablando de museos, en qué dejó el proyecto de convertir el Palacio Arzobispal, en el Centro, en otro museo religioso?

Teníamos tres museos programados. Uno para la Catedral, otro para el Palacio y otro, que ya tenemos iniciado, para el Cementerio San Esteban; que no sea solo un lugar de dolor y de tristeza sino también un sitio cultural por su arquitectura. El próximo arzobispo encontrará caminando los tres proyectos, aunque no es fácil, son proyectos viables.

- En noviembre, cuando vino a Manizales el nuncio apostólico para Colombia, Luis Mariano Montemayor, dijo que estaban buscando traer curadores del Vaticano para gestionar estos museos, ¿en qué va esto?

No se han adelantado conversaciones porque precisamente se dio mi renuncia. Le tocará al próximo arzobispo hacer progresar esto.

- Otro tema en el que alcanzó logros es en la creación de una universidad arquidiocesana, ¿cómo la dejó?

Quedó en la primera etapa, que fue conseguir la personería jurídica del Ministerio de Educación. Nos la dieron con el nombre de Fundación Universitaria Juan Pablo II, que tiene la posibilidad de brindar programas profesionales, técnicos y tecnológicos; pero antes hay que cumplir una segunda etapa: obtener el registro calificado institucional y el de cada programa. Estábamos llenando la documentación para conseguir estos registros.

En lo espiritual

- ¿Cuál fue el centro de su labor espiritual?

Siempre fue la Eucaristía, la celebro con mucha alegría y entusiasmo, me gusta mucho la homilía y hacer las exhortaciones, y sobre todo el contacto con la gente en las parroquias. Esto para mí era una realización muy grande. Lo importante es dejar un mensaje claro, llegar al corazón de la gente y ayudar a vivir.

- ¿Con qué número de sacerdotes dejó la Arquidiócesis?

Son unos 220, de todas las edades.

- ¿Durante su arzobispado creció el total de parroquias?

Se fueron creando unas 15 de acuerdo a las necesidades, y también tenemos otras cuatro que en proyecto de abrirse, se llaman cuasiparroquias, todas en zona urbana. Un número muy significativo.

- ¿En reducción de vocaciones sacerdotales y religiosas, cuál es la situación para Manizales?

Estamos sufriendo la crisis vocacional, religiosa y sacerdotal; pero aunque se hayan ido mermando las vocaciones, en la Arquidiócesis todavía tenemos esperanza, sobre todo porque fortificamos la Delegación de Promoción Vocacional para hacer lo que esté a nuestro alcance para promoverlas.

- ¿Se han alejado muchos fieles de la Religión Católica?

No sé si se han alejado. Creo que hay una religiosidad muy grande en la gente de Manizales, pero veo es que hay una crisis mundial de religión por las posibilidades que ostenta el mundo, por la tecnología, que hacen que la religión no sea atractiva. Sin embargo, cuando se entra a un templo se ve lleno, pero uno sabe que hay gente a la que no le importa el tema.

- ¿Qué hacer entonces para fortalecer la fe y el crecimiento espiritual?

Lo que hicimos con los padres fue hacer un llamado a nuestra manera de celebrar, pero por otro lado el testimonio que damos, que no demos qué pensar, que seamos auténticos sacerdotes y que lo que digamos en nuestras homilías llegue al corazón de la gente y logre iluminar su vida.

Lo criticaron

- Por las obras en la Casa Arzobispal, del barrio La Francia, le incriminaron que hubo derroche, ¿que piensa?

Cuando llegué me fui a vivir a la casa de La Francia, donde no se hicieron cosas raras, se adecuó para mantenerla porque es muy grande y vieja. Si no se le ponía mano, se caía.

- En los últimos meses del 2019 circuló una carta anónima de supuestos sacerdotes que reclamaban por sus malas decisiones y manejo de la Arquidiócesis, ¿tuvo un grupo disidente y fue lo que lo llevó a renunciar?

La carta la miramos y analizamos. Había cosas ciertas y tratamos de mejorar, y otras cosas que no son ciertas, que son inventadas o imaginadas; esas las hice a un lado. Esa carta no fue el motivo de mi renuncia, porque hubiera renunciado de inmediato.

- ¿Qué mejoró y qué no tenía de cierto la carta?

Exactamente no me acuerdo, pero la miro positivamente porque nos llevó a mejorar cosas, pero también negativamente porque provino no de un grupo muy grande sino de unos sacerdotes que están inconformes; y lo veo natural porque no fui a la Arquidiócesis a darle gusto a todo el mundo, sino a hacer mi labor como obispo en bien de la Arquidiócesis. La carta tenía sabor de resentimiento. Lo que no era cierto lo dejo en las manos del Señor, es el único que sabe cómo he hecho mi labor, con qué sentido y con qué orientación. Los equipos que me acompañaron pueden dar fe de mi labor.

- ¿Se fue satisfecho por lo que hizo o qué meta de estos 10 años le faltó por concretar?

Me fui muy contento porque pude tener una colaboración grande, todo lo que hacíamos era en equipo. Seguramente faltaron cosas, pero todo no lo puede hacer uno. De tal manera que es la riqueza de un padre, que venga otro y que ayude y que le dé dinamismo a una obra tan grande de iglesia como es la Arquidiócesis.

Trámite para elegir nuevo arzobispo

Por la salida de monseñor Gonzalo Restrepo, la Arquidiócesis de Manizales, a través del consejo denominado Colegio de Consultores, nombró al sacerdote Efraín Castaño Arboleda como administrador diocesano, que es su reemplazo mientras llega el arzobispo nombrado por la Santa Sede.

Para ello, el nuncio apostólico en Colombia, Luis Mariano Montemayor, arma una terna basado en consultas y la envía al Vaticano. Allí, la Congregación para Obispos revisa los candidatos, y cuando tiene claro el asunto, el cardenal que preside esta Congregación le pide cita al papa Francisco y le dice que para Manizales, que tiene vacante, figura un nombre como reemplazo del arzobispo. Finalmente el papa es el que decide.

Este proceso no puede durar menos de seis meses, e incluso se puede ir hasta un año. Durante este tiempo sigue como voz oficial y encargado de la Arquidiócesis el administrador diocesano.