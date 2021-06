MiPrimeraVezEnLP: Sentí orgullo y cierto aire fresco de haber salido, Augusto León Restrepo

La primera vez que yo salí en LA PATRIA fue a raíz del reinado de belleza Nacional de Luz Marina Zuluaga, antes de ser Miss Universo, cuando era Señorita Caldas en 1956. Éramos vecinos, la veía, esa niña tan bonita, que correteaba como cualquiera por el parque y nosotros, todos los muchachos del barrio, la mirábamos. El periodista averiguó que éramos los vecinos, y que estábamos en el parque en ese momento, me preguntaron qué opinaba de la postulación de Luz Marina para señorita Colombia y yo respondí que me parecía una chica muy linda. Ahí aparecí fotografiado por primera vez. Me di cuenta de cómo era, porque una cosa es una foto de periódico y otra las fotos familiares. Desde luego sentí orgullo y cierto aire fresco de haber salido.

Durante mis últimos años de carrera empecé a relacionarme con muchos periodistas de LA PATRIA. Había un paisano que se llamaba Héctor Londoño. Él tenía una columna que se llamaba Sal Picando; me lo encontré una vez y le dije que me encantaría que me publicara alguna vez en su columna. Escogí el seudónimo de “Fray Rodin”. Él empezó a publicarme como si fueran unas cartas de un amigo que le llegaban y yo escribía sobre muchos temas, pero tampoco fue todos los días, de vez en cuando le mandaba una. Igual me sentía muy contento.

En uno de los comandos de juventud conservadora estaba Luis José Restrepo, el hijo del doctor José Restrepo, y ahí nos volvimos amigos. Un día durante una gira política me ofreció escribir una columna propia en LA PATRIA, lo que acepté, pero usando de igual forma un seudónimo. Al cabo del tiempo el doctor José se empezó a interesar en leer esa columna y ya hubo que contarle que yo era el escritor.

El doctor José Restrepo me llamó un día y me dijo que el subdirector había renunciado al periódico, entonces yo entré a reemplazar a Ovidio Rincón en el año 1978. Como al año y medio de ocupar ese cargo, me llegó una carta muy hermosa en donde me nombraban director del periódico.