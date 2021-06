MiPrimeraVezEnLP: Mi mamá estaba súper orgullosa de mí, Matilda González

La experiencia de ser entrevistada esa primera vez por LA PATRIA en 2020 fue súper chévere. Me tocó una periodista que me pareció una dura, súper rigurosa. Las preguntas fueron directas, pero no me sentía ni atacada ni tampoco utilizó un tono condescendiente.

Me acuerdo que mi mamá me mandó fotos del artículo. Eso dice mucho de la experiencia porque ella estaba súper orgullosa de mí. El artículo me encantó. Manizales fue un lugar muy difícil para mí, pero volver en ese cargo y tener ese reconocimiento de parte de los medios, siento que me ponía en una posición de poder, porque ya era un momento en la historia donde tenía voz con amplificador.

Hay varias notas del periódico que me gustaron. La editorial de LA PATRIA siempre me apoyó y también dio un debate que a mí me parecía súper importante, con respecto a la discriminación. No podemos empezar a tolerar lo intolerante porque así es que llegan los fascistas al poder.

Hablar de LA PATRIA me recuerda mucho a mi abuelita. Ella es una persona que siempre ha estado suscrita. El periódico generó un impacto su jerga diaria, me advertía: “¡cuidado! no diga eso que lo montan en LA PATRIA”. El periódico es toda una institución para ella.