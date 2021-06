MiPrimeraVezEnLP: Han sido muy especiales con nosotras, hermana Ana María Echeverri

El 14 de junio del año pasado me nombraron Caldense del Año 2019, LA PATRIA fue muy generosa conmigo y dijo un montón de cosas de mí, me dio hasta pena. En el momento en el que vi la nota me sentí bien, me felicitaron mucho.

Esas publicaciones en el periódico no son para uno, son para Betania. Cuando a mí me nombraron Caldense del Año, no era propiamente para mí, era para la obra que la institución ha hecho en Manizales. Lleva 60 años construyendo, pensando en la gente y ayudándolos.

A mí me gusta que la gente vea qué hace Betania, porque nosotros por muchos años no publicábamos nada. Hacíamos las obras, pero nadie sabía, es importante que la gente se dé cuenta que las ayudas que nos dan las compartimos y no nos quedamos con nada. La gente en Manizales es muy generosa. La gente le tiene mucha confianza a la organización y nosotras somos conscientes de eso, procuramos que la imagen no se pierda. En LA PATRIA han sido muy especiales con nosotras, siempre que vamos a hacer el banquete nos sacan el aviso en el periódico