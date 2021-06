"Mi éxito se debe a que no hay mujeres columnistas": Adriana Villegas

MARIANA CARDONA

LA PATRIA | MANIZALES

Adriana Villegas Botero publicó en el 2016 su primera columna de opinión en LA PATRIA, ha escrito textos polémicos como Cantos misóginos de soldados. Abogada y comunicadora social-periodista y directora de Comunicaciones y Mercadeo en la Universidad de Manizales.

A la columnista más leída de Caldas, según el último Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, le gusta disfrutar de la buena literatura y escribir. Perfeccionista y rigurosa son cualidades que destacan en ella, al mismo tiempo su cabello crespo y su manera de expresar lo que piensa.

Quienes la han conocido la describen como una mujer rigurosa de mano fuerte que no tiene miedo de hacer cambios y dar la pelea en situaciones difíciles. Con una hoja de vida intachable, abierta a conversar y una buena compañera de trabajo.

Escribir columnas de opinión no estaba en sus planes cuando llegó a Manizales para trabajar con la Corporación Cívica de Caldas. La columna fue recomendación de la junta directiva, para que representara la entidad, pero las instituciones no tienen columnas, opina la gente, pero no las organizaciones. “Adriana Villegas quiere columna”, fue su respuesta.

Sus columnas se publican los domingos, el jueves en la noche se dedica a escribir mientras su hija duerme, Alicia sabe que los domingos sale su mamá en el periódico.

Tiene claras las semanas que le hacen falta para jubilarse. Quiere hacerlo y ser la dueña de su tiempo para hacer lo que quiere, escribir; porque lo hace, pero en horas clandestinas y el tiempo no es suficiente.

¿Qué implica tener un espacio en un periódico que cumple 100 años?

Siento responsabilidad, no he escrito columnas en otro periódico, solo he escrito en LA PATRIA. Empecé con una columna quincenal, los lunes. Después se volvió semanal, los domingos. No tenía mucha conciencia histórica de un periódico que va a cumplir 100 años, ahora me dedico a leer el archivo de LA PATRIA. Soy muy consciente de que así como yo disfruto leyendo textos de personas que ya murieron, que puedo dialogar con ellos a través de lo que dejaron por escrito; soy muy consciente de que lo que escribo es para los que me van a leer este domingo, pero que cuando esté muerta eso queda ahí y es posible que alguien lea y me juzgue con la dureza de los años.

¿Alguna vez ha sido censurada?

Censurada no, pero tuve una tensión fuerte con el director por una columna en particular donde mencionaba a un miembro de la junta directiva, la publicaron y al día siguiente la desmontaron del sitio web. Es la única vez que he tenido alguna tensión y digamos que entiendo lo que ocurrió, estaba hablando de un primo del director que además hace parte de la junta directiva y socio mayoritario. Nunca me han dicho: no diga esto o no escriba sobre esto.

¿Cuál es la columna de opinión que más describe a Adriana Villegas y por qué?

Hay una columna que escribí que se llama Para que me quieran menos, donde se cuenta que García Márquez decía que escribía para que lo quisieran más y yo siento que me pasa todo lo contrario que cada vez me quieren un poquito menos. Hay otras muy personales, me reflejan bien, me divorcié en el 2018 y en ese año estaba muy triste y el 24 de diciembre es un día en que todo el mundo está feliz y escribí la columna Perdón por la tristeza porque pasaba por un duelo.

¿A qué considera que se deba el éxito de su columna en LA PATRIA, según el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, usted es la columnista más leída de Caldas?

Mi éxito se debe a que no hay mujeres columnistas, es muy fácil ser la mujer más leída cuando las mujeres que escribimos somos tan pocas. Entonces digo que en país de ciegos el tuerto es rey, como hay tan pocas mujeres pues no es muy meritorio ser la mujer más leída, otras columnistas escriben cada 15 días entonces no soy la más leída es que soy la única que escribe cada 8 días sobre temas generales.

¿Siente usted que con los columnistas que tiene LA PATRIA se llenó el vacío de opinión que dejó Orlando Sierra, quien fue asesinado por orden de Ferney Tapasco, expresidente del Partido Liberal en Caldas?

Un buen columnista tiene una voz singular que sea única que no sea imitable. Orlando era muy importante en la región porque tenía una formación académica que lo hacía distinto porque era escritor y buen lector, se notaba en la calidad de lo que escribía, no tenía miedos para nombrar con nombres propios. Eso lo hacía muy singular, pero creo que hoy en LA PATRIA hay buenos columnistas como Alejandro Samper, que lleva siendo muchos años el columnista más leído y tiene algunos rasgos parecidos a Orlando en cuanto al humor e irreverencia. No creo que uno reemplace a otro, pero no creo tampoco que como mataron a Orlando se acabaron los buenos columnistas.

Orlando Sierra decía que cuando se sentaba a escribir las columnas era muy valiente, pero cuando salían publicadas se volvía débil, ¿cómo han afectado sus columnas su vida personal o su seguridad, teniendo en cuenta la sensibilidad de los temas sobre los que escribe?

Esa frase que dijo Orlando la pienso mucho, la tengo presente, porque me identifica. Entre el viernes y el domingo me torturo ¿cómo escribí esto, por qué puse ese título? No debí haber mencionado a esta persona. Me preocupo y sufro, pero hay columnas que tuvieron mucho impacto en su momento y no me preocupo como la de El papá del piloto, en esa columna decía que ese helicóptero lo mandó a tumbar Álvaro Uribe y Vargas Lleras sabía, esa columna fue superreplicada, pero en su momento cuando la escribí y la publique no me pareció una gran revelación. Hay otras que me han preocupado más y pasan de agache.

¿A qué cree que se deba la falta de mujeres columnistas en los medios de comunicación?

Tiene que ver con que hacer una columna en las condiciones de una mujer es puro amor al arte, porque no es remunerado, es un tiempo que uno le está quitando a la familia y está claro que las mujeres cuando se acaba la jornada laboral llegamos a la casa a seguir trabajando y entiendo que para muchas mujeres escribir es muy complicado.

En un texto publicado en LA PATRIA titulado Instrucciones para escribir una columna, en el punto 15 usted indicó: “Atérrese: Reconozcase en lo que escribió hace meses o años y sorpréndase con sus cambios de opinión. Lo escrito escrito está, pero usted sigue vivo y transformándose”. ¿Qué tanto se ha transformado Adriana Villegas?

Esas primeras columnas eran muy de la corporación, pero ahora no escribiría sobre eso, porque una columna es una voz muy personal. He cambiado el estilo, escribir es un ejercicio en el que uno se va cogiendo confianza de explorar el lenguaje, ahora he escrito cosas con humor y juego con el enfoque, eso no me atrevía a hacerlo antes.

En esa misma columna en el punto 14 apuntó: “Reciba insultos y piropos. Regocíjese: lo leen”. ¿Cuál ha sido el peor insulto que ha recibido y el piropo que más le ha gustado?

No le doy mucha importancia ni a lo uno ni a lo otro. Me llama mucho la atención el insulto “una persona como tu no puede pensar así”, entonces me pregunto ¿cómo pueden pensar las personas como yo?. Veo en los insultos mucha ignorancia y mucha falta de comprensión de lectura. En cuanto a los piropos se que el que me adora por lo que escribí dentro de 8 días me va a detestar por la misma razón.

¿Cómo hace para cumplir con el rol de mamá, esposa, hija, profesional, columnista y ser tan activa en Twitter?

A veces pienso que no soy tan buena mamá y que debería dedicarle más tiempo a mi hija, me doy “látigo”. El tiempo se lo robo a mi pareja, pero es algo que está interiorizado en la rutina familiar y trato de ser muy organizada con el tiempo, pero a veces siento que las obligaciones me desbordan.