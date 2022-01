Manizales está hoy mejor que ayer: Carlos Mario Marín

Luis Francisco Arias

LA PATRIA | Manizales

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, sacó tiempo durante la Feria de Manizales para pasarse por el set de emisiones de A ritmo de Feria, la transmisión que todos los días hicieron LA PATRIA Radio y el Club del Oyente. Y allí se le lanzaron las preguntas que se les hicieron a todos los mandatarios del departamento.

1. ¿Cómo ha afectado la pandemia por covid-19 las propuestas hechas en su Plan de Desarrollo?

Todos los mandatarios del mundo, lo hablé con el presidente Macron de Francia, con el príncipe Carlos, con el embajador Antonio José Ardila Lule en Londres, lo hablé con el embajador Colin Martin, logré en esa visita internacional que ya viniera el embajador del Reino Unido en Colombia y aquí estuvo. Hemos logrado cosas enormes que Manizales no había tenido. Cuando hablé con Nicolás Restrepo, director de LA PATRIA, y con Carlos Arturo Gallego, dueño de Termales, me dijeron estas palabras: Manizales nunca ha tenido una agenda de este tamaño. A esto hay que darle tiempo. No llegué a ser alcalde de la noche a la mañana, no me he convertido en un mandatario sólido, porque tener 30 años y estar sólido no es fácil. ¿Qué le da a uno la solidez? Las cifras, el conocimiento. Y en 10 años la gente lo va a manifestar. En medio del covid he tenido que sortear que la crisis Manizales fue la mejor ciudad de Colombia en manejarla, no es menor, hoy se están midiendo a los mandatarios del mundo por esta razón. Con menos muertos y con menos empleos perdidos, somos la tercera ciudad con menos empleos perdidos en Colombia, la segunda ciudad con el menor desempleo juvenil, ahora bien, tocó cambiar muchas cosas. La covid nos enseñó que las ciudades se van a seguir manejando a través de los espacios abiertos.

2. ¿Cuál es la obra realizada que destaca de sus dos años en la Alcaldía, cómo impacta al municipio y en qué fase va?

El reciente estudio de movilidad nos muestra que el 30 por ciento de nuestra población en 20 años va a ser adulta mayor, por eso desde ya me toca pensar una ciudad para el mañana. Estamos haciendo intervenciones que vamos a inaugurar pronto. Ya he logrado inaugurar obras. Hemos logrado llegar a Bosques del Norte, a San Sebastián, pavimentar vías que llevaban 20 años sin pavimentarse. La gente se indigna mucho por los huecos, hay que seguir invirtiendo, sin embargo, los recursos son limitados y decidí apostarles a las grandes obras, vamos a seguir tapando huecos paso a paso. Las obras importantes y estratégicas de Manizales son el cable aéreo, la PTAR, la Juan XXIII, los coliseos mayor y menor de Juegos Nacionales. Esta ciudad tiene un plan de obras que no tenía hace 20 años y se van a ver es mañana, las obras no se pueden construir de la noche a la mañana. Y con el pacto por la reactivación, tenemos un pacto sólido.

3. ¿Se va a hacer la Línea 3 del cable y cómo se va a hacer?

Espero entregar el cable, si no lo entregamos no pasa nada, dejarlo iniciado, andando y como se debe hacer, lo podrá disfrutar el manizaleño cuando sea el momento oportuno. Tranquilos, queridos manizaleños, que la ciudad paso a paso irá recibiendo cada una de sus bendiciones en este mandato.

4. Cierre los ojos por unos segundos. ¿Cómo visualiza a Manizales en 10 años?

Espero que en 10 años la ciudad reconozca que este es un mandato de largo plazo. Los colombianos acostumbramos a la cultura del atajo, a conseguir plata de la noche a la mañana, a ser mejor mañana de un momento a otro. Y por eso hoy a mi vida le estoy apostando a ir más despacio, porque al final de la fábula, quien gana la carrera es la tortuga y no la liebre. Con mucha paciencia, hoy estamos, mejor que ayer. Me he dado cuenta que paso a paso he ido logrando el camino de la vida profunda. Esto es lo que debe inspirar a las demás personas. Si Dios tiene para mi vida otros caminos, he pensado que mi tarea va más allá de la política y es tocar a las personas, que sean todos los días mejores, si Dios tiene otro camino para mí, así lo asumiré todos los días, dándoles las gracias a las personas porque hoy he podido tener la experiencia más bonita que he podido tener: a los 30 años ser alcalde de una ciudad, crecer y, sobre todo, cuidar la vida de todos. En 10 años esta ciudad va a recordar que fue la que menos personas perdió en medio de la crisis económica, social y sanitaria.