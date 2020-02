Manizales, 10 años sin Sistema Estratégico de Transporte

EQUIPO BALANCE

LA PATRIA | MANIZALES

Improvisación, mala planeación, falta de gobernanza y de estrategias claras para adoptar el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), manejado por el Transporte Integrado de Manizales (TIM). Estas son las principales críticas que hacen expertos, académicos, gremios transportadores y hasta la misma comunidad con respecto a lo que pasó hace 10 años en la ciudad.

La adopción del Sistema se puso en funcionamiento el sábado 27 de febrero del 2010, pero cinco días después se paró, luego de la orden de un juez. Desde entonces no hubo quién lo reviviera, pese a los múltiples estudios y propuestas que se han planteado.

Cuando se le consulta a los ciudadanos sobre qué recuerda del TIM o del SEPT, y si sería bueno adoptarlo de nuevo, lo primero que les genera son dudas e interrogantes, seguido de "sería bueno que hubiera un sistema articulado y organizado, pero siempre y cuando haya mejor información y socialización".

Esta es la mayor crítica que le hacen quienes recuerdan el viejo proceso, ante el drama de muchas personas que lo vivieron en carne propia porque no les funcionó la tarjeta que compraron, no sabían o no la tenían y cuando fueron a pagar en efectivo les dijeron que no se recibía. Eso colapsó el sistema y provocó las protestas y daños, que aún se recuerdan en la ciudad.

El nuevo estudio, actualidad

Tras cinco estudios y uno más que está en camino, que se entregaría en abril (ver línea de tiempo), varios usuarios ya dudan de que Manizales cuente con un sistema articulado para movilizarse mejor.

En el 2018 se firmó un contrato de consultoría entre Findeter y la Unión Temporal Durán & Osorio – Deloitte - Transconsult para realizar un estudio de estructuración técnica, legal, financiera y social del sistema, cuyo valor ascendió a los $2 mil 200 millones, provenientes de Findeter, de la Embajada de Gran Bretaña y de la Alcaldía, que aportó cerca de $150 millones.

La ventaja, según explica Findeter, es que esta vez se ejecuta por etapas (ver recuadro: Las 5 etapas del SETP).

El objetivo es definir el montaje del proyecto, costos, inversiones, aportes y las responsabilidades de los integrantes. Se habla de la necesidad de constituir un ente gestor o una empresa que se dedique a implementar el sistema, incluyendo las obras de infraestructura, las soluciones tecnológicas, despachos y servicio. La segunda fase será la operación y puesta en marcha del sistema.

Respecto al componente social, se estudia un cronograma para saber qué planes se tendrán para socializarlo.

Lo que viene

"La integración es el futuro del sistema de transporte público de Manizales". Así lo ve el profesor Jorge Alberto Montoya, ingeniero civil y magíster en Infraestructura y Sistemas de Transporte.

Asegura que por ahora hay que esperar los resultados del estudio para analizar hacia dónde va el transporte de la ciudad, pero se anticipa en que tendrá que permitir la conexión de los diferentes modos de transporte a bajo costo y bajas emisiones de contaminantes. "Si no funciona de manera integrada no será eficiente y sostenible".

Jaime Augusto Gómez, secretario de Tránsito de Manizales, indica que hay un memorando de la Embajada Británica y de Findeter para que ese estudio se termine. "El futuro del sistema de transporte debe buscar eficiencia en las rutas y mejorar sus componentes tecnológicos". La nueva apuesta suena atractiva, pero aún reina la incredulidad.

Las 5 etapas del SETP

1. Ejecución del plan de trabajo y estudio.

2. Diagnóstico: revisión de estudios y procesos que se han hecho, antecedentes y contexto de lo que ha pasado en la ciudad y percepción. Consiste en tomar una radiografía del SETP.

3. Propuesta técnica: A) infraestructura: paraderos, estaciones, patios y talleres, entre otros. B) Manejo tecnológico: se cuenta el sistema de recaudo, la gestión de la flota e información al usuario. C) La última parte incluye el diseño operacional: cobertura, rutas y tipo de buses, frecuencias y nivel de servicio al usuario.

4. Estructura financiera: modelo de sostenibilidad del sistema y cómo se va a financiar su operación.

5. Parte legal: estructura institucional, qué actos administrativos y normatividad se deben tener en cuenta con el fin de dar las garantías legales de su funcionamiento.

Diagnóstico

Según Findeter, estos son algunos resultados de la etapa de diagnóstico del estudio del SETP:

* 71 rutas regulares y 3 variantes de Transporte Público Colectivo (TPC) a cargo de 6 empresas autorizadas.

* 2 líneas del sistema del Cable Aéreo, 30 rutas de yips y 4 rutas intermunicipales.

* La flota tiene una edad promedio de 6,3 años para buses, 12,9 años para busetas y 6,7 años para microbuses.

* Alrededor del 92% del área urbana disfruta de cobertura espacial de transporte público.

* Se identificaron alrededor de 8 rutas ineficientes por su trazado, sinuosidad o superposición con otras rutas.

* El TPC y el Cable movilizan durante el periodo pico de la mañana 15 mil 950 viajes, que representan alrededor de 16 mil 450 abordajes, una demanda de 187 mil 564 pasajeros durante un día hábil típico.

* Los usuarios del sistema se concentran en un rango de 17 a 24 años. Del total de pasajeros el 45% son hombres y el 55%, mujeres.

* Un aspecto que los usuarios consideran debe mejorar es la cobertura porque perciben que es corta.

* Se identificaron deficiencias en la red de infraestructura vial y paraderos.

Aprender de los errores

Juan Carlos Alzate Arango, gerente de Socobuses:

"Los transportadores queremos un sistema de este tipo para la ciudad, pero nos interesa que sea técnica y jurídicamente bien hecho, porque un sistema estratégico es la oportunidad para mejorar la calidad de vida y el medioambiente. Qué lograríamos: disminuir tiempos de desplazamiento, acortar distancias, reducir los costos para los usuarios, el número de viajes innecesarios, promover la formalidad empresarial y hacer un control efectivo de la operación, con una movilidad más segura, bajo principios de eficacia y buen servicio. Luego de los errores del pasado, cuando se estructuró con base en intereses particulares y no del colectivo, lo que se debe hacer es soportarlo con equidad y justicia, contar con el acompañamiento del Gobierno Nacional, planear y concertar con los diferentes actores, incluida la academia".

En qué va lo legal

Sentido de fallo absolutorio le dieron en diciembre pasado a los investigados en el proceso que se les adelantaba desde hace siete años por el TIM. En su decisión, el juez Primero Penal del Circuito de Manizales indicó que hubo atipicidad de la conducta. Es decir, nunca ocurrió lo que se indilgó.

Se estableció que nada de lo relatado en el escrito de acusación sucedió. Tanto así, que la Fiscalía y la Procuraduría pidieron absolución. Lo que se hizo con la creación de Infomanizales y la firma de un convenio fue como correspondía.

Declararon inocentes a Luis Roberto Rivas Montoya, Álvaro Vélez Gómez, Ancízar Neira Estrada, Carlos Eugenio Montes Trujillo y José Alfonso Jaramillo Jaramillo. Otros señalados fueron absueltos antes.

Aparte se lleva otro proceso, conocido como TIM 2, el cual ajusta cerca de nueve años.

Se inició cuando la Contraloría dio un informe con varios hallazgos de irregularidades en el contrato entre TIM y Susuerte para la venta de tarjetas inteligentes que usarían los pasajeros del transporte público.

Los señalados son José Alfonso Jaramillo Jaramillo, Martha Alicia Silva Hidalgo, María Liliana López Palacio y Jhon Alexánder Quintero Prado. Va para juicio con Juzgado Sexto.

Integración y fechas

Marisol Carantón Agudelo, gerente de Infimanizales, explica que durante el empalme con la anterior Administración detectaron varias falencias. "En el contrato está como un Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), pero se les olvidaron dos cosas: que en el POT y en el Plan Maestro de Movilidad están los cables aéreos, y que falta la integralidad de los medios de transporte: peatón, bicicleta, buses y busetas, y cable. Les dijimos que no somos un SETP sino un Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)".

Asegura que para implementarlo hay que acudir a la Ley de Metros. "Hace un mes que vino el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se le expuso que Manizales necesita la Ley para financiar el SITP. Nos articulamos con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Minhacienda y Mintransporte".

Puntualiza que el 30 de abril es la fecha límite para presentar el estudio, con validaciones y correcciones ante el DNP y dichos ministerios. "El 30 de junio es la otra fecha límite, cuando se inscriba en Minhacienda para que empiecen los trámites y se firme el Conpes que financie el sistema. Si no se cumplen esas fechas hay que esperar hasta el 2021 y será un año más sin sistema integrado".

La financiación sería: 65% de la Nación y 35% del Municipio. "Manizales tiene que buscar por lo menos $175 mil millones. Evaluamos de dónde se pueden conseguir, si por valorización, titularización, aportes de Properity Found (financiador del estudio), o recursos propios". Minhacienda pidió que se implemente por fases.

La Alcaldía adelanta un convenio con la Universidad Nacional para que efectúe un estudio que determine cuántas serán las fases, las obras prioritarias, en qué lugares tienen más impacto, cómo funcionarán las rutas, su facilidad y utilidad.

"A junio estará terminado. Ellos harán la planificación de las obras de inversión. Este estudio cuesta $500 millones y se pagará con recursos de Invama (25%), Alcaldía (50%) e Infimanizales (25%) y tendrá en cuenta los resultados finales del otro estudio que dirá opciones de modelo financiero para el sistema".

Para Carantón "la tarea es incentivar el transporte público y la bici, depender menos de los particulares y disminuir la contaminación. Tener una plataforma electrónica de pago y recaudo que favorezca la integralidad".

Dicen los exalcaldes

Jorge Eduardo Rojas Giraldo, exalcalde de Manizales (2012 - 2015)

Si Manizales tiene los estudios, los análisis y los empresarios están dispuestos a generar una sinergia, la ciudad estaría a punto para recibir el modelo de transporte integrado, y tener las estrategias del Gobierno Nacional a través de los planes de movilidad y los Conpes. Lo que no puede pasar es que arranque un sistema sin estar listo, porque puede convertirse en un caos, por eso es necesario tomarse el tiempo suficiente. Hay que dejar atrás el pasado y pensar en el hoy. La Administración debe tener en cuenta la cobertura, equipos a bordo, seguimiento del control de la flota, la menor contaminación posible, la conurbación con Villamaría y las empresas de transporte.

José Octavio Cardona, exalcalde de Manizales (2016 - 2019)

Un sistema integrado es importante, pero eso implica hacer inversiones del orden de $400 mil millones que la ciudad no tiene, salvo que el Gobierno Nacional apoye con recursos para tener las plataformas, los equipos, Gps, los parqueaderos y el control de flota en ruta. El error del Sistema Estratégico de Transporte radicó en que no se convocaron los actores que estaban involucrados. Presentó incompatibilidades como la carencia de una flota en ruta, los paraderos no estaban adecuados y los propietarios de los vehículos estaban perdiendo dinero. Además, el Municipio quería quedarse con una parte de la tarifa sin una justificación del porqué tenían que participar de los recursos generados por el cobro.

Lo que pasó en el 2010

* El sábado 27 de febrero se puso en marcha el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), sin embargo, desde una semana antes de que se pusiera en operación, varios usuarios consultados por LA PATRIA mantenían sus dudas, en especial de cómo sería el proceso de los trasbordos.

* El 25 de febrero, LA PATRIA informó que a pesar de que faltaban tres días para arrancar el sistema aún persistía la confusión. Se preguntaban dónde comprar y cómo recargar la tarjeta inteligente.

* El sábado, cuando entró el sistema en operación, el descontrol y la improvisación se convirtieron en el factor común. Algunas personas rogaban para que las llevaran sin tarjeta, porque tenían el dinero en efectivo.

* La falta de información de los pasajeros se notó a medida que avanzaba el recorrido de algunas busetas por la Avenida Santander. La confusión fue total y entre los mismos pasajeros se trataban de explicar.

* Ese fin de semana escasearon las tarjetas y la gente se preguntaba cómo movilizarse. Diego Franco Molina, el entonces secretario de Tránsito Municipal, aseguraba que iba a continuar la socialización del SETP.

* El martes 2 de marzo ya se notaba el descontrol. El Centro de Manizales fue un campo de batalla. Lo que inició como una manifestación pacífica desde El Cable terminó en enfrentamientos entre la Policía y estudiantes.

* El jueves 4 de marzo la Alcaldía reversó la medida, por lo que se volvió a la anterior forma de transportarse, para acatar la decisión que tomó el Juez Primero Administrativo, Carlos Mario Arango Hoyos, de suspender el SETP.

* El sábado 6 de marzo, LA PATRIA contó los 12 pecados del TIM: improvisación, falta de estrategia de comunicación, poca concertación, aplazamientos, fallas operativas, exceso de cambios, aumento de costos, usuarios reacios, vías de hecho, intervención de sectores políticos, desconocimiento de errores y deseos de buscar culpables.

¿Qué recuerda del SETP?

Karol Vanesa Garcés Gómez: Recuerdo que no funcionaron los sensores, las tarjetas no se recargaban y los conductores perdieron el dinero.

Martín Alonso Rodríguez: Escuché que se generaron disturbios en la ciudad porque la gente estaba inconforme. Creo que el actual es más flexible para personas de menos recursos.

Juan Camilo Agudelo Buitrago: Alcancé a comprar la tarjeta y la usé solo una vez. Faltó más información. Sí es necesario un nuevo sistema en la ciudad.

Sigifredo Alzate: Escuché sobre el TIM, pero eso no dio resultado. Hace falta un sistema, pero el Gobierno no le pone cuidado a esos temas.

Hernán Castaño: Ese transporte fue malísimo, un robo disimulado porque las personas pagaban dos veces con la tarjeta. Si eso es organizado y se informa bien valdrá la pena.

Gerardo Castañeda: Mis hermanas compraron las tarjetas y las perdieron. No estoy de acuerdo con una nueva implementación de un sistema porque la ciudad es pequeña.

Libardo Antonio Londoño: Me acuerdo mucho porque en la carrera 23 hubo daños por las protestas. Se debe informar más a la ciudadanía para que no pase lo mismo.

Patricia Arce Gallego: Compré una tarjeta y nunca sirvió. Manizales está bien con su sistema actual, porque es una ciudad pequeña y los ciudadanos andan a pie.

Luz Estrella Giraldo: Eso fue horrible, porque cuando pasabamos la tarjeta no registraba saldo. Ojalá eso no vuelva a pasar, porque la ciudad no está preparada.