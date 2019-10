Los 17 hechos más importantes de la infraestructura en Manizales en sus 170 años

1. Las primeras vías de comunicación

El 1 de junio de 1850 el Concejo ordenó la construcción de caminos que comunicaran a Manizales con Neira; con Cartago, que fue abierto por El Tablazo; y con Santa Rosa de Cabal. Entre 1851 y 1853 se construyeron las vías. En 1865 se iniciaron los trabajos para un nuevo camino hacia Honda, conocido como La Elvira o Aguacatal, que acortó la distancia y evitaba pasar por el Nevado del Ruiz.

2. Los cambios de la Plaza de Bolívar

Marcelino Palacio, primer antioqueño que visitó el Nevado del Ruiz y también fundador de Manizales, improvisó el primer mercado público en la actual Plaza de Bolívar. En 1852 Agustín Codazzzi trazó los planos para la primera plaza. En 1919 se ubicó la primera piedra para hacer un pedestal de la estatua de Bolívar.

3. Construcción del cable Manizales- Mariquita (Tolima)

El 2 de febrero de 1922 se celebró la llegada del cable a Manizales y la primera vagoneta arribó cargada de champaña y engalanada con los colores de las banderas inglesa y colombiana.

El cable tenía una extensión de 71 kilómetros 823 metros. La obra estuvo a cargo del ingeniero James Lindsay, inició en la estación de Mariquita y finalizó en la de Manizales. Dejó de funcionar en 1968.

4. El camino que se volvió avenida

En 1922 con la construcción del Cable Aéreo de Mariquita, el camino Carretero, ahora avenida Santander, se convirtió en una ruta muy transitada por caballos y coches. Su pavimentación se hizo posible en 1936 por motivo de los IV Juegos Atléticos Nacionales.

5. Entre rieles

El 1927 se levanta la estación del ferrocarril, medio de transporte en el que se traían los materiales para reconstruir la ciudad de los incendios de 1922, 1925 y 1926. El gobierno municipal contrató a la compañía norteamericana Ullen para la reconstrucción, que implicó rectificación de las calles del área incendiada, nuevo acueducto y alcantarillado.

6. Urbanización

Entre 1931 y 1940 se erigieron los edificios más representativos de la capital como son la Gobernación de Caldas, el Hospital Infantil, el Palacio Arzobispal y Nacional, el edificio Sáenz y la Escuela Normal de Señoritas.

7. Reconstrucción

En 1939 se inauguró la Catedral, que se convirtió en símbolo de reconstrucción. También fue considerada como una obra de gran envergadura para la ciudad de cuantas se hicieron después del incendio.

8. Manizales tiene pista y Plaza

El 23 de diciembre de 1951 la constructora Robledo y Borrero entregó la Plaza de Toros. Para el centenario de la ciudad abrió sus puertas con cuatro corridas y la presentación de toreros españoles y mejicanos.

En 1956 empezó a funcionar el Aeropuerto de la Nubia, que fue construido bajo la gobernación del coronel Sierra Ochoa.

9. Crecimiento urbano

A principios de los 70 se implementa el primer plan de desarrollo. La ciudad se expande con la aparición de los barrios la Leonora, El Sol, La Sultana, Los Rosales, Alta Suiza, La Rambla, Palermo, Milán, Betania, San Fernando, Centenario y Colseguros.

En los 80 se crean nuevos sectores como Laureles, Villa Pilar, La Enea, Los Pinos, La Nubia, Solferino, Villa Hermosa, Camilo Torres, Las Colinas, La Playa y Nevado.

10. Rutas y avenidas

La Avenida del Centro, o Gilberto Alzate Avendaño, y la Bernardo Arango fueron las obras más importantes que sirvieron de punta de lanza para el desarrollo de los 70. Después llegaron otras vías como la prolongación de la Paralela Sur, la Avenida Aquilino Villegas y en épocas más recientes la Kevin Ángel, La Cumanday, de La Enea, y la Alberto Mendoza Hoyos.

11. De los caballos al fútbol

El 31 de julio de 1994 en un encuentro futbolístico entre el Once Caldas y el Cruzeiro de Brasil se inauguró el Estadio Palogrande. Años atrás había funcionado como hipódromo y era un centro deportivo llamado Fernando Londoño Londoño, construido en 1936 para los lV Juegos Atléticos Nacionales.

12. Estructura en el Recinto del Pensamiento

El 11 de agosto de 1999 se entregó el Pabellón Zeri en el Recinto del Pensamiento. Se trata de un polígono de 10 lados, de 1.600 metros cuadrados, hecho en guadua, chusque y arboloco. La obra fue realizada por el manizaleño Simón Vélez.

13. Modernización y vías

La entrada del siglo XXI trajo desarrollo para la ciudad. En 10 años (2001 - 2011) se levantaron obras como La Plaza de Alfonso López, el Túnel de la 52, el Paseo de los Colonizadores, la Intersección Panamericana- La Enea, Puente de la carrera 20, el Bulevar de los Deportistas, el Paseo de los Estudiantes, la demolición y recforzamiento del Hospital de Caldas.

14. La ciudad cuelga de los cables

En el 2008 comenzó la construcción del la línea Los Fundadores- Cámbulos, que conecta el centro de la ciudad con la Terminal de Transportes de Manizales. Fue inaugurada en el 2009. El 4 de enero de 2014 está lista la línea Los Cámbulos-Villamaría, que comunica a ambos municipios.

15. Otra plaza para Manizales

El 29 de noviembre del 2008 a las 5:30 a.m. se inauguró la Plaza Alfonso López con Juegos pirótecnicos. Los exalcaldes Germán Cardona Gutiérrez, Néstor Eugenio , Ramírez Cardona y Luis Roberto Rivas participaron del proyecto.

16. Nueva Terminal de Transportes

Las nuevas instalaciones de la Terminal de transportes fueron entregadas en el 2009, luego de dos años de construcción y una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, ubicada sobre la Avenida Panamericana.

17. Intercambiador vial

El 1 de febrero de este año se estrenó el intercambiador vial de La Carola. Esta ruta se construyó con recursos de la comunidad, a través del mecanismo de valorización, del Invías y del Municipio.

¿Por qué vive en Manizales?

Ana Milena Romo, Ipiales (Nariño). Analista calidad y certificación BBI Colombia

Llevo ocho años en Manizales. Llegué a estudiar Ingeniería de Alimentos en la U. de Caldas y vi la oportunidad de quedarme trabajando. Lo mejor son las personas, hay mucho calor humano, lo reciben a uno muy bien, el clima es acogedor, la ciudad es segura, hay muchas universidades, sitios para estudiar, bibliotecas, y hay mucha riqueza cultural y gastronómica.

Maricela María Martínez Marín, Andés (Antioquia). Líder de producción BBI Colombia

Llevo tres años en esta ciudad. Cuando la empresa se trasladó para Manizales decidí venirme con ellos. Manizales es rico para todo, para vivir, el clima es bueno, la gente es muy amable y me he sentido muy acogida. La calidad en la educación es buena y gasto menos que en Antioquia. Me parece muy buen vividero y un sitio chévere para criar familia.

Gonzalo Valencia Posada, Fresno (Tolima). Líder área metalmecánica Solocauchos

Estoy acá desde 1972. Mi padre trabajó como secretario de Inspección de Policía en la vereda Las Pavas, donde estuvimos por un año. Luego nos vinimos para Manizales para estudiar la secundaria. Este es un buen vividero, todo es cercano, la infraestructura de transporte público es muy buena, hay muchas universidades. El pecado es la falta de empleo para los profesionales.

Armando Rodríguez, Anzoategui (Venezuela). Solocauchos

Una cañada que vive en Manizales me sugirió que llegara a esta ciudad,que era muy buena y ya cumplo 18 años. Me parece que es una ciudad que se destaca por su tranquilidad, me gusta mucho la seguridad que hay y la familia está tranquila, cómoda y no hay estrés. Ya estoy aquí con mi esposa, mi hijo mayor de ocho años, Emanuel Arturo, y una bebé que es manizaleña, Elizabeth Amanda.

Sandra Milena Polo, Pereira. Analista en aseguramiento de Calidad, Jabonerías Hada

Llegué a Manizales como una aventura. Era recién egresada de la Universidad del Quindío, donde estudié Química y me enamoré de esta ciudad, porque es muy diferente a Pereira que es más comercial y con otro estilo de vida. Ya llevo 14 años y medio. Me encanta la tranquilidad que se respira en Manizales, la empresa es muy cestable y ya eche raíces acá.

Juan Carlos Pardo, Calarcá (Quindío). Gerente seguros filial Sura

Me vine hace cinco años para Manizales, por un traslado de la compañía. Había escuchado muy buenas referencias y acepté el traslado. Lo mejor es la calidad de la gente, la educación, es una ciudad limpia y a la que cada año se le ve progreso. Invierten en vías y mejoran la infraestructura continuamente. Es segura, se vive tranquilo y tiene un clima maravilloso.

Ricardo Gutiérrez, Bogotá. Emprendedor de flores

Llegué hace un año y medio a Manizales. Decidimos venirnos por la calidad de vida y compartir mayor tiempo en familia con nuestra hija, Antonia, de seis años. Mi esposa es de Manizales y llevaba 14 años en Bogotá. Me encanta la disponibilidad de tiempo que le queda a uno para compartir en familia, desplazarse, me gustan las vías, la forma movilizarse y los paisajes.

Claudia Marín, Medellín. Directora comercial Sura

Llegue a Manizales el 10 de octubre de 2012, debido a un traslado de la compañía donde trabajo. No la conocía, no sabía mucho de ella, me bastó una semana para enamorarme perdidamente de esta ciudad que ha sido un regalo de Dios para mi vida. Amo su gente, su amabilidad, su clima, esta es mi ciudad, soy medellinense de nacimiento manizaleña por adopción.

Mario Palma, Panamá. Empresario de telecomunicaciones

Viví en Bogotá por cinco años, donde llegué inicialmente de Panamá y luego decidí venirme para Manizales, detrás mis hijos, para estar con ellos. Lo mejor es que es una ciudad muy compacta, todo está cerca. La gente es muy amable, muy agradable y muy educada, y es una ciudad muy tranquila. Estaba acostumbrado a vivir en metrópolis y uno siente el cambio de una ciudad tan maravillosa.

Clara Alicia Vasco, Medellín. Ama de casa.

Llevo 30 años en Manizales, me vine porque le resultó trabajo a mi esposo, inicialmente en la Asamblea y luego fue profesor del Liceo Francés. De esta ciudad me encanta el clima, la seguridad que manejo, que todo es cerca, es muy bueno caminar por varios lugares, son muy bonitos, me gusta mucho la gente, y tengo unas amigas y más que amigas se convirtieron en mis hermanas.

Angélica María Escobar, Belén de Umbría. Caficultora y suplente Comité Cafeteros

Me vine para Manizales hace unos 40 años, cuando llegamos a estudiar el bachillerato y posteriormente me radiqué en Palestina, donde mi padre compró una finca cafetera. Lo mejor de Manizales es la tranquilidad que se siente, la calidez de la gente, lo acogedora por ser una ciudad universitaria, su infraestructura y los espacios como está distribuida la ciudad.