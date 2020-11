Le dan palo al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El exalcalde José Octavio Cardona León y la exsecretaria de Gobierno Patricia del Pilar Ruiz Vera le salieron al paso a las declaraciones que dio el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, el lunes en la noche por su cuenta de Facebook.

Se esperaba que se refiriera a la renuncia de la exsecretaria de la Mujer y Equidad de Género Matilda González Gil, por no compartir ya su liderazgo y considerar que el alcalde debe aprender a relacionarse de forma no violenta, entendida la violencia como lenguaje.

En su intervención, Marín Correa se pronunció sobre política, sobre quienes han salido en 10 meses y 12 días de Gobierno (12 en total, 6 que le renunciaron y otros 6 que él sacó) y de la anterior Alcaldía -la de Cardona León- y a la salida de González Gil.

LA PATRIA le solicitó ayer en la mañana una entrevista para ampliar estos temas, pero respondió por Whatsapp que su punto de vista estaba registrado en el Facebook Live de la noche anterior.

Las salidas

En esa transmisión dijo que desde la intimidad de su hogar quería hablar de cosas del Gobierno a las que no se había referido porque se han tejido muchas suspicacias, pero que tanto silencio no le ha hecho bien.

Sostuvo que recibieron la Alcaldía con muchos desórdenes administrativos. “Allí no había procesos, encontramos una Administración muy golpeada”.

De los miembros de su gabinete que salieron, aseguró que tiene con ellos las mejores relaciones. “Creo que han dejado en la ciudad una huella, y algunos que partieron por motivos personales hoy seguimos en contacto, pero hay otros que han salido por el no cumplimiento de objetivos, otros porque no hemos logrado cohesionar el liderazgo”.

Mencionó que los alcaldes, por lo general, llegan muy comprometidos porque en las campañas políticas reparten la administración como si fuera una torta. “No llegué a administrar esta ciudad comprometido con ningún sector, y he demostrado que ningún secretario hace parte de cacicazgos políticos tradicionales. Esta Administración no la repartimos y por eso los huérfanos de poder hoy nos atacan”.

Los huérfanos de poder

Agregó que no puede permitir como alcalde que la gente se vaya hacia otro lado, sin precisar a quién se refería; y advirtió que: “funcionarios que no cumplan con sus objetivos, son funcionarios que no le cumplen a la ciudadanía”.

También dijo que cada funcionario que pasa por su gabinete ha dejado huella valiosa en el Gobierno y en la ciudad, los calificó como grandes estructuradores que han dejado buenos proyectos, pero expresó que es el momento donde deben llegar a ejecutar con contundencia lo escrito en el papel.

Recabó en los huérfanos de poder. “Ellos quieren la chequera de vuelta, ellos están afanados por competir en las próximas elecciones y mi tarea es gobernar y guardar silencio, por eso no siento temor”.

Insistió en que muchos sectores de Manizales -tampoco dijo cuáles- siguen siendo orientados y manipulados por los huérfanos de poder: “Una gavilla de expoderosos que a través del crimen de la palabra manipulan y desinforman, buscan desestabilizar la gestión de una Alcaldía comprometida con transparencia y con el cuidado de los recursos de los ciudadanos”.

Los problemas no se ocultan

Finalmente se refirió a la salida de Matilda González. Dijo que solo tenía para ella palabras de agradecimiento y admiración porque conoce su liderazgo, compromiso y manera visionaria de entender el mundo y la vida.

“Pero los problemas no se ocultan. Seguramente se va porque tuvimos diferencias en el liderazgo, pero el futuro nos volverá a poner a trabajar en equipo”.

El alcalde remató sentenciando que si para cumplirles a los manizaleños debe promover más cambios, los seguirá propiciando con todo el liderazgo.

Falta de directrices claras

Patricia del Pilar Ruiz Vera expresó que en su condición de exsecretaría de Gobierno de Manizales ni su salida de esta Administración ni la de otros exfuncionarios se debió por incompetencia ni por incapacidad de quienes integraron inicialmente el gabinete municipal.

“Simplemente no existían objetivos comunes, había una falta de directrices claras para ejecutar el presupuesto, que no obedecían a falta de acción nuestra. Eso es una política de la Administración Municipal actual, hay que dejar en claro eso y hablar con la verdad. Estábamos apostándole a una excelente Administración, pero fueron frenados los procesos no por nuestra voluntad”.

Le quedó grande: Cardona León

El exalcalde de Manizales José Octavio Cardona León fue enfático en referirse a las declaraciones del alcalde Marín cuando dice que recibió una Administración sin procesos y muy golpeada:

“El señor alcalde, como es habitual en él, justifica su incapacidad, desconocimiento e inexperiencia con excusas. La mejor prueba de que sí había procesos es que todo funcionaba bien, al punto que hoy los que eran opositores de nuestro gobierno reconocen que había más gobierno que el que hay hoy, y eso da cuenta de que entendíamos la función pública. Le quedó grande entender el papel que le corresponde”.

Sobre la mención que hace el alcalde a sectores huérfanos de poder, el exalcalde sostiene: “No recibo ese comentario hacia mí porque no he hecho ni un solo ataque, ni a su Gobierno ni al alcalde, nunca me he referido. Si para él hay huérfanos de poder son la inmensa mayoría de ciudadanos que se sienten decepcionados porque el alcalde no ha respondido con ejecutorias al voto que le entregaron”.