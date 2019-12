Lanzamiento de Feria de Carlos Mario Marín molesta a concejal

MARTHA LUCÍA GÓMEZ Y TATIANA GUERRERO

LA PATRIA | MANIZALES

Haber presentado la Feria del 2020 podría meter en problemas al alcalde electo de Manizales, Carlos Mario Marín. Él presidió un evento público el jueves en Los Yarumos y esto le parece al concejal liberal Rafael Torregrosa razón suficiente para denunciarlo.

Según el concejal, Marín obró oficialmente sin haber asumido el cargo y cree que esta conducta la tipifica el Artículo 425 del Código Penal: “usurpación y abuso de funciones públicas”, que contempla de 16 a 36 meses de prisión.

“Preocupa que haya dos alcaldes. Uno electo, que no tiene todavía facultades legales y constitucionales, pero que se está tomando atribuciones con la Feria, como el cambio de afiche y otras modificaciones, además de dar un discurso de apertura; y otro al que elegimos para ejercer del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2019, y que no actúa como verdadero alcalde”.

Torregrosa dice que si la Fiscalía y la Procuraduría no actúan le tocará al Concejo iniciar de oficio una investigación. “La Feria se hace con recursos públicos, y hasta donde tengo entendido el alcalde es José Octavio Cardona, no Carlos Mario Marín. La ciudad puede sufrir una debacle si esos comportamientos ligeros de Marín se repiten en aras de ser protagonista, y puede llevar muy pronto a que la ciudad pueda tener una nueva elección”, agrega el concejal.

Entregaron la Feria

Héctor Fernando Ortiz, gerente del Instituto de Cultura y Turismo, entidad encargada de organizar la Feria, explica que en el empalme, el equipo de Marín solicitó hacerle cambios al evento anual, y que tanto el alcalde Cardona como él, en aras de que todo salga bien, decidieron entregarles la organización.

“Si lo están haciendo bien o mal, si está legalmente establecido, que lo digan otras instancias. Lo que hice desde el Instituto fue un empalme, ellos retomaron unos temas, cambiaron otros y el jueves fue el lanzamiento de su Feria. Me pareció que no debía asistir porque no es la Feria del alcalde Cardona ni la mía. De ahí para adelante no tengo responsabilidad”, asegura el gerente.

Agrega que sus funciones van hasta el 31 de diciembre y que él firma los convenios de la Feria con patrocinadores y tramita permisos. “No tengo nada contra el alcalde electo, ni contra quien va a ser el gerente del Instituto, Juan José Silva. Las relaciones con ellos son las mejores en el trabajo de empalme”.

¿Cuánto costó el evento de lanzamiento y quién lo pagó?, se le preguntó al gerente. “Pregúntele al alcalde electo”, respondió.

LA PATRIA llamó al alcalde saliente y al entrante en varias oportunidades y les dejó mensajes de voz y con miembros de sus equipos, pero no respondieron.

Juan José Silva manifiesta que todas las administraciones han dejado a los alcaldes entrantes que hagan la Feria y es una prerrogativa que se les da de participar en el lanzamiento.

Riesgos

* Abogado Alejandro Franco

Dice que habría que analizar si el lanzamiento de la Feria se hizo con recursos públicos. “Claramente él -Carlos Mario Marín- todavía no es alcalde y podría haber alguna irregularidad administrativa de la entidad o alguna eventual usurpación de funciones públicas. Si no hubo recursos públicos y más un acto protocolario del nuevo alcalde, no vería ninguna falta disciplinaria porque no es servidor publico”.

Agrega que no puede confundirse el empalme de las administraciones con un proceso de auditoría o de coadministración.

* Contralora de Manizales, Ana Cristina Jaramillo

Sostiene que la vigilancia de los recursos públicos por lo ocurrido en el 2019 se hace con el Plan General de Auditoría del 2020. “El concejal Rafael Torregrosa debe pasar la denuncia de manera formal a la Contraloría, y nosotros, dado que ya estamos finalizando el cuatrienio, pudiéramos iniciar una auditoría exprés al Instituto de Cultura y Turismo en el tema de recursos invertidos en el lanzamiento de la Feria. Si el alcalde electo actuó sin estar en uso de sus funciones, ya tiene que ver es la Procuraduría en los términos que a bien tenga”.

Apoyos y aportes

En las imágenes del lanzamiento de la Feria se ven piezas publicitarias de la Alcaldía de Manizales, Emas, Industria Licorera de Caldas e Infimanizales. Luis Roberto Rivas, gerente de la Licorera y exalcalde de Manizales, manifiesta que no financiaron nada del evento, que hicieron presencia con la degustación. “El evento se programó en el Instituto de Cultura y Turismo, concertado con el alcalde actual, como se ha hecho siempre en los empalmes”.

Andrés Mauricio Grisales, gerente de Infimanizales, indica que participan como patrocinadores de la Feria con un dinero global, y que el Instituto es el que decide cómo lo invierte.