La Galería de Manizales llegó a sus 70 años

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Lo que fue construido como un regalo para la ciudad, hoy es en Manizales un polo de dinámica económica: el Centro Galerías Plaza de Mercado, que el 7 de mayo celebró sus 70 años.

Justo Pastor López, gerente de esta empresa, explica que esta Plaza de Mercado se construyó como parte de la celebración del Centenario de Manizales. "Para 1947, época en la que era alcalde Fernando Londoño Londoño, su administración llevó un proyecto al Concejo Municipal, que lo aprobó para hacer varias obras: la Plaza de Toros, el Palacio de Bellas Artes y la Plaza de Mercado que se comenzó a construir hacia 1948 por el ingeniero Jesús María Gómez Mejía y fue terminada en diciembre de 1951, cuando la inauguraron las autoridades municipales y fue un evento de ciudad".

Inicios

Según el gerente, allí llegaron comerciantes de la antigua Galería, que estaba en la Plaza Alfonso López, y también comerciantes de otros departamentos como Boyacá. La administración estaba a cargo de la Alcaldía de Manizales, hasta 1962 cuando nacieron las Empresas Públicas de Manizales y entró a administrarla hasta 1995, cuando nació como empresa el Centro Galerías Plaza de Mercado.

Esta Galería está conformada por un pabellón central redondo, llamado de las carnes, y tres edificios de forma triangular alrededor. "En ese entonces quedó un área de expansión hacia el futuro, que nunca se construyó, pero de alguna manera terminó urbanizándose y formalizándose, y se perdió. Si hoy se fuera a expandir la Plaza de Mercado para construir otro edificio para ubicar por ejemplo al comercio informal sería un proceso complejo", manifiesta López.

Mejores momentos

De los momentos clave de la Galería, López dice que está la creación de la Cooperativa Mercar en 1994, que es de comerciantes de la Plaza; el nacimiento como empresa, en enero de 1995 por escritura pública con dos socios: uno público, que es Infimanizales con el 40% de la participación, y otro privado, que es la Cooperativa Mercar con el 60% de la participación.

También señala la firma del contrato de concesión para que Mercar administrara la Plaza a partir de septiembre de 1995. Inicialmente fue una concesión a 20 años hasta el 2015, y tras evaluar resultados la Alcaldía decidió ampliar el contrato hasta el año 2040.

Destaca además el fallo de un juez administrativo que condenó al Municipio por haber permitido la ocupación del espacio público, le ordenó recuperarlo para la ciudad y la Plaza y darles opciones laborales de reubicación a quienes lo ocupan de manera informal. Este fallo ya está en firme tras una apelación.

A hoy la Galería tiene 650 locales en arrendamiento, de 700 con que cuenta -una ocupación del 94%-, se habla de unos 1.500 empleos generados y contando con los vendedores informales -entre 500 y 600- pueden ser unas 5 mil personas dedicadas a trabajar en la Galería de manera formal e informal.

De dificultades a esperanza

En este tiempo, indica López, han tenido situaciones difíciles como el abandono que vivieron hacia los años 2009-2011, pues las vías eran intransitables por la cantidad de vendedores informales y otras personas que asaltaban y atracaban hasta 20 y 30 veces en el día.

"Éramos desesperados pidiendo ayuda. Hoy, es totalmente opuesto a esa época. Esta Plaza es otra, es absolutamente tranquila por la seguridad que tiene", resalta.

También recuerda el accidente de un trabajador en el pabellón central, que perdió la vida al caer desde el techo.

Sostiene que con la actual gerencia de Infimanizales trabajan en conexión por la Plaza. "Estamos caminando de manera muy propositiva, trabajando en un proyecto al que se unió la Gobernación de Caldas con su Secretaría de Planeación, para intervenir y mejorar la Plaza, recuperar el espacio público y dignificar los espacios", concluye López.

Hijo de locatario

Jorge Armando Coca lleva 38 años como comerciante de la Galería, sostiene que todo está funcionando muy bien allí porque acuden a abastecerse habitantes de la ciudad y de otros municipios cercanos. "Tenemos problemas, como los de movilidad por la ocupación del espacio público y falta de parqueaderos, pero la seguridad ha mejorado mucho".

Su padre, Noé Coca, fue locatario de la Plaza y educó con esta labor a sus seis hijos. "De esa época recuerdo que le traía el desayuno, y estaban construyendo la Avenida del Centro. Yo me entretenía con el portacomidas en la mano y viendo trabajar las máquinas, cuando caía en cuenta eran las 12:00 del mediodía y mi papá ya estaba en la casa buscando el almuerzo".

Sigue allí a sus 82

Silvia Coca, tía de Jorge Armando, tiene 82 años y lleva 43 trabajando en el Sótano de la Galería. De sus inicios se le viene a la mente que las puertas de los pabellones eran con vigilantes para evitar que la gente saliera sin pagar, pues era muy común.

A pesar del tiempo en este oficio dice que le sigue gustando porque de allí sacó para educar a sus nueve hijos -cinco aún vivos- y comprar una casa en el barrio Chipre, en donde reside. De sus primeros años recuerda que no dudaba en subirse a los camiones a escoger los productos para vender, ahora ya no lo hace porque los años no la dejan, sostiene.

Nueva generación

Sebastián López es hijo de locatario y asegura que su papá le dejó como legado este oficio en el que estuvo unos 30 años vendiendo frutas y verduras en la Galería. "De niño, él me traía los fines de semana a las 3:30 a.m. y a mi no me gustaba porque yo estudiaba. Ahora digo que me enseñó mucho y me encaminó en este negocio tan bonito. Aquí he aprendido a compartir con las personas, a ser solidario, a aceptar lo que se tiene".

Sebastián estudió en el SENA Tecnología de Formulación de Proyectos y en la universidad Administración de Empresas. Luego en la Galería inició su negocio Comer Sano hace 11 años y en el 2015 le introdujo herramientas digitales que le han permitido crear un mercado virtual, los pedidos los distribuye a domicilio. Genera 12 empleos.

Con su puesto educó a sus hijos

Marco Tulio Ortega lleva 53 años como locatario de la Galería, a donde llegó buscando opciones laborales. "Estaba recién casado y sin trabajo. Me vine para el Sótano y allí me amañé y me quedé como cinco o seis años. Luego una señora me cedió este puesto en el pabellón de las ramas por una plata que me debía, y me subí para acá. Con este puesto levanté cinco hijos y compré una casa en Villamaría. Por eso vivo tan agradecido de la Plaza de Mercado".

Ninguno de sus hijos le siguió los pasos, pues casi todos estudiaron carreras profesionales y se dedicaron a ellas. Él sigue solo, atendiendo el puesto y agradece a Dios la salud que le ha dado para trabajar; solo lamenta que ya no venda la mitad de lo que vendía antes, situación que detonó la pandemia.

Celebraron

El 26 de diciembre del 2021 la Galería cumplió 70 años de construida, pero debido a que era fin de año se aplazó la celebración para el 2022. El 7 de mayo en Los Fundadores hicieron un acto de reconocimientos a 10 comerciantes antiguos y 5 en representación de las nuevas generaciones. Tuvieron el apoyo de Infimanizales, Alcaldía, Cooperativa Mercar y Fenalco.

Gerente del Centro Galerías Plaza de Mercado, Justo Pastor López.