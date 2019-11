"Hay que dar ejemplo en esta situación tan compleja": Alejandro Ceballos, rector de la U. de Caldas

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Se ha convertido en el negociador entre el Esmad y los estudiantes, durante estos tres últimos días de marchas y protestas, luego de la convocatoria a un paro nacional que se inició el 21 de noviembre.

Sin embargo, el rector de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos, reconoce, que ha sido un trabajo conjunto con la Alcaldía de Manizales; con la coronel Sandra Hernández, comandante de la Policía metropolitana de Manizales; con la Personera, Tulia Helena Hernández y con su homólogo, el vicerrector de la Universidad Nacional sede Manizales, Camilo Younes. Su preocupación se centra en que continúen este tipo de enfrentamientos y que en medio de tantas intervenciones y desmanes se pierda el control.

La negociación

- ¿Cómo ha sido esa intermediación entre la Policía y los estudiantes?

El trabajo se ha hecho con la Policía y con la Personería con el fin de que nos ayuden a tranquilizar al Esmad, mientras nosotros calmamos a los estudiantes. Eso ha permitido que el Esmad se repliegue mientras los muchachos también se calman. Junto con Derechos Humanos hemos podido negociar el desalojo de la Universidad en las dos noches previas para que los alumnos puedan salir en grupos de cinco o seis personas, sin capucha, y para que se vayan a sus casas.

- ¿Ha sido efectivo ese proceso, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos en las concentraciones?

La primera noche se pudo salir a pie de la Universidad sin ningún tropiezo. Anoche (el viernes) ya había unas 600 personas en la institución, pero con colaboración de los profesores se pudieron evacuar los estudiantes, lo que se logró hacia a la 1:00 a.m. A las 2:00 a.m logramos que todos estuvieran por fuera, una vez Derechos Humanos confirmó que no había detenidos y que los dos heridos estaban en centros asistenciales.

El caos

- ¿Qué hace que una marcha pacífica se vuelva un caos?

No sabemos qué pasa, porque cuando ellos se devuelven de las marchas se generan todos estos focos y situaciones de violencia. A la del viernes le agregaría otro factor y es el alicoramiento y consumo de sustancias psicoactivas de algunas personas. Cuando estábamos en el proceso de evacuación, varios, no puedo decir si eran estudiantes de la universidad o no, estaban enajenados, y ante esta situación es más difícil controlar la situación.

- ¿A quién le atribuye usted esa responsabilidad de tornar una protesta pacífica en guerra?

Es difícil en una situación de estas decir quién tira la primera piedra. El viernes, después de que los alumnos llegaron al Cable bloquearon la vía. La Comandante de la Policía nos planteó el problema, porque nos decía que había permitido la marcha, el cacerolazo y el plantón, pero que ya llegaba un momento en que se generaba un trancón monumental. Cuando llegó el Esmad se iniciaron los disturbios, porque, obviamente, los jóvenes por las buenas no se van retirar y es el instante en que se repliegan a la Universidad. Es necesario que estas marchas se inicien y terminen en paz.

- ¿También había menores de edad?

Sí, no entiendo qué hacían en una marcha de esta naturaleza y claramente se veía que eran estudiantes de colegio. También era claro que había personas que no eran estudiantes de la Universidad de Caldas y los mismos alumnos nos lo dijeron. Obviamente, es muy difícil, en el momento de dar protección, seleccionar a quién se defiende y a quién no, pero sí hay que hacerle un llamado a la ciudadanía y a la comunidad en general porque va a llegar un momento en que va ser imposible poder retener una situación de esta naturaleza.

Campo de batalla

- ¿No es muy grave que estén cogiendo a la Universidad como sitio de refugio y campo de batalla?

Eso ha sido así en los últimos días porque saben que el Esmad no ingresa mientras no haya orden de rectoría, el problema es que en este momento la orden de ingreso no la doy yo sino que proviene de las autoridades, una vez se analiza la complejidad del asunto, dada la situación de orden público del país. Entonces es una situación muy compleja, la primera noche hubo entre 150 y 200 personas, el viernes de 500 a 600 y eso es difícil de mantener.

- La crítica de algunos es que pasó del campo de estudio a un albergue o especie de trinchera...

Los jóvenes nos han pedido esa intermediación para poder salir de la universidad y obviamente yo confío en los estudiantes, pero no sé en qué momento se nos salga de control. La Universidad no se puede coger para esto todo el tiempo, debe seguir siendo un sitio de reflexión, de pensamiento, de convivencia ciudadana, de construcción y por lo tanto no se puede volver un fortín y legitimar varias situaciones de orden público.

Autocontrol

- ¿Piensa seguir en esta tarea como negociador o ya se desgastó ese papel?

Mientras podamos proteger las vida humana de cualquier ciudadano es nuestra responsabilidad moral, pero sabemos que todo tiene un límite y llegará un momento en que una autoridad superior a la que yo tengo como rector tome otras acciones, por eso insisto e invito a la cordura de los estudiantes y de quienes se nos meten a la universidad, para que analicen que llegará un momento en que no se puede controlar y que ellos mismos digan: controlémonos nosotros.

¿Se vienen entonces varias tareas de reflexión?

Sí, yo creo que como ciudadanos, como Policía, como Esmad, como estudiantes y como profesores tenemos derechos y deberes, y por eso debemos entender que la libertad se termina donde empieza la libertad de los demás. Por eso todos debemos entender que tenemos un deber ciudadano y cívico y es velar por mantener una ciudad en paz y dar ejemplo en esta situación tan compleja. La invitación es que construyamos como universidad y demos un ejemplo de convivencia y que podemos llegar a resolver los problemas de nuestro país sin necesidad de usar la violencia.

Los mensajes

A los estudiantes los invito a que desarmemos el corazón y nos armemos más bien de valor para terminar el período académico 2019. Que puedan regresar en paz a sus casas a celebrar la Navidad.

A la fuerza pública les doy los agradecimientos por confiar en la palabra mía para poder resolver una situación en calma sin mayores hechos qué lamentar.