"Este es el Gobierno que más obras de infraestructura entregará": entrevista a Iván Duque, presidente de la República

LA PATRIA | MANIZALES

Iván Duque, presidente de la República, además de celebrar el centenario de LA PATRIA, le concedió una entrevista al director del diario, Nicolás Restrepo. Habló de cómo cree que va su Gobierno a 280 y pico días de terminar, según él mismo lo recuerda. Se pronunció sobre inversión, reformas, seguridad y hasta de qué piensa hacer cuando se retire. "Hidroituango es necesario terminarlo", sentenció.

- Voy a empezar por el principal proyecto que tiene Caldas, con el que usted ha estado tan comprometido, el Aeropuerto del Café. ¿Va a salir adelante?

Este es un proyecto emblemático y necesario para el desarrollo de Caldas y del Eje Cafetero. Este aeropuerto tiene una connotación muy especial. Ni el aeropuerto de Pereira ni el de Armenia tiene segunda pista. La Nubia sabemos el problema de continuidad que tiene. Aquí lo que se quiere es tener un aeropuerto con continuidad permanente y que sea la segunda pista de las otras dos ciudades y esto significa desarrollo para Caldas, turismo, inversión, competitividad.

- De los logros que tiene su gestión, dígame dos que destaque...

Hay muchos. Lo digo con orgullo. Este es el Gobierno que más obras de infraestructura entregará en una gestión de cuatro años. Vamos a inaugurar 20 de 29 proyectos de cuarta generación. Vamos a terminar el cruce completo de la Cordillera Central, de Cajamarca hasta Calarcá. Vamos a hacer la mayor inversión en vías terciarias. En educación: matrícula gratis para estudiantes de estratos uno, dos y tres en universidades y en centros técnicos y tecnológicos públicos. Este es el país que más ha invertido en los social, no solo en salud y educación, sino el Gobierno que más subsidios en la historia de Colombia ha entregado. El Gobierno que más títulos de propiedad ha entregado en cuatro años. Es más de los títulos que entregaron en los ocho años anteriores y en los otros ocho años anteriores. Estamos avanzando en otros frentes. Las exportaciones agrícolas más altas que haya alcanzado Colombia. Este año vamos a tener el crecimiento más alto alcanzado por el país en este siglo. Ahora, en términos de seguridad, el golpe más importante al narcotráfico prácticamente desde la muerte de Pablo Escobar. El desmantelamiento de los Caparros, los Pelusos y ahora del Clan del Golfo.

- Le tocó algo inédito. ¿Qué le permitió y qué le frustró hacer esta pandemia?

No me frustró nada en términos de las ejecuciones que queríamos hacer. El dolor, las muertes de los colombianos, de encontrarnos con una tragedia de esta magnitud. Pero demostramos que fuimos capaces de enfrentar un reto de esa naturaleza con políticas que permitieron duplicar las Unidades de Cuidados Intensivos. Teníamos 5.400, que ya era un número alto para los estándares latinoamericanos, y las llevamos a más 13.000. Creamos la reserva estratégica nacional, sacamos la ley del residente, pagamos la bonificación a la primera línea en el sector de la salud, pudimos desarrollar una telemedicina ágil, avanzamos en el tema de punto final. Adicionalmente pusimos en marcha programas sociales como el ingreso solidario, que es una renta básica de emergencia que va hasta diciembre del 2022. Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que por primera vez en la historia de Colombia, que se subsidia 40 o 50% del salario formal. Solo en Caldas son más de 53 mil beneficiarios. A eso agréguele que pusimos en marcha el compromiso por Colombia, que es como el New Deal colombiano. Más de $140 billones con inversión privada y público-privada. Vamos a crecer por encima del 7%. La economía está respondiendo y esa es la resiliencia de nuestro país.

- Hoy tenemos cerca de 30 millones de personas vacunadas, pero la variante Delta está amenazando...

Tenemos que entender que la pandemia no se acabó, está ahí. En la medida en que vamos avanzando en la vacunación y en los seguimientos de la población más expuestos a riesgos, nos estamos protegiendo mejor. El reto que tenemos es que la juventud salga y se vacune, pero tenemos más del 40% de la población vacunada completamente y la meta es que podamos llegar al 70% finalmente al finalizar diciembre.

- Manizales celebra en enero la Feria anual de la ciudad.

Esta es una oportunidad. Lo invito a usted, a LA PATRIA y a los medios para que demos ese impulso, cumplir la meta, 35 millones de colombianos vacunados en diciembre. Ir consolidando una vacunación colectiva, que además con la vacunación de niños se va a fortalecer. Estoy de acuerdo con que se vayan reactivando ciertas actividades, incluso con aforos del 100%, pero con los lineamientos que dictamos ayer (miércoles) y es que para aforos del 100% hay que tener el carné de vacunación. Si es masivo y es gratis, no hay motivo para no vacunarse.

- Esos baches que tuvimos hace un par de meses de que no teníamos vacunas: ¿Están superados?

No es que no tuviéramos, tuvimos algunos retrasos, pero nunca hemos estado en una situación donde no hubiera vacunas. Tenemos vacunas suficientes para avanzar con la meta, para cumplir con la meta.

- Siempre se habla de las grandes reformas que necesita el país: tributaria, pensional, al sistema de salud: ¿Cuál le habría gustado haber hecho con más determinación?

Le voy a hablar de las que hicimos. Sacamos una reforma social, la más importante de este siglo, matrícula gratis para estratos uno, dos y tres en universidades públicas; subsidio del 25% para los jóvenes. Sacamos adelante la extensión del ingreso solidario hasta diciembre del 2022. Profundizamos la devolución del IVA y tenemos la reforma fiscal que más ingresos le ha generado a la nación en este siglo, 1,8% del PIB, de las más grandes que haya hecho Colombia. Le sumo otras: sacamos adelante una reforma de las TIC, una reforma de la justicia, la primera en 25 años; una reforma que endurece las penas a los delitos ambientales, reforma al sistema general de regalías, reformas que tienen que ver con el emprendimiento, con el turismo. Tenemos de 20 a 25 reformas importantes que están trayendo enormes beneficios para el país. Siempre hay retos hacia el futuro que habrá que afrontar. Colombia tiene que buscar un mecanismo para tener más equidad en el sistema pensional, porque los subsidios pensionales en Colombia se están concentrando en las personas de más alto ingreso, nosotros lo intentamos, pero con la pandemia debimos reasignar algunas reformas legislativas, pero es una reforma que tiene que sacar adelante el país.

- Desde hace tres años tenía en la mira a Otoniel, y lo pudo capturar.

Cuando fui elegido presidente en el 2018, estaba al otro día trabajando con mi equipo y el tema que estaba latente era el Clan del Golfo y su deseo de expandirse. El 7 de agosto me posesiono y hago el primer consejo de seguridad. Lo primero que vemos es que el Clan del Golfo se había crecido enormemente y el plan de Otoniel era apoderarse de toda la criminalidad, hacer una gran confederación criminal en el país para apoderarse del negocio del narcotráfico. Desde ese día dije, mi prioridad es desmantelar el Clan del Golfo. Qué empezamos a hacer, a cercar a Otoniel. En tres años logramos que 15 personas cayeran en operaciones militares o que fueran capturadas. Y empezamos a extraditar bandidos del Clan del Golfo. En enero de este año me reuní con la cúpula, cambiamos la estrategia para tener más sigilo y llegamos a él. No hay un solo lugar en el que un delincuente se sienta seguro, vamos por ellos. Y el mensaje de la captura de Otoniel y que será extraditado es que el que la hace la paga.

- Hay una caso con los capos extraditados que después regresan a Colombia con visa a Estados Unidos, entonces uno se pregunta: ¿Se va para EE.UU. y los delitos en Colombia qué?

No es que los delitos de Colombia no se cumplan, lo que pasa es que él tiene unos delitos por narcotráfico en los EE.UU., pero él tiene que volver a pagar por sus crímenes en Colombia. Por eso cuando fueron a mandar a Mancuso para Italia, dije, no señor, aquí a pagar por los delitos que cometió en Colombia. Lo mismo en el caso de Jorge 40. Él cumplió allá, y aquí dónde está, en una cárcel. No en la calle. La extradición no puede ser obstáculo para que no regresen a Colombia y paguen por sus penas.

- Este fin de semana viaja a Glasgow a la cumbre del cambio climático convocada por la ONU: ¿Qué tiene para mostrar Colombia en esta materia?

Muchas cosas, hay una tesis que para mí es muy importante, el camino a hacer. El camino a que seamos un país con carbono neutral. Estamos llegando a Glasgow con el compromiso de que en el año 2030 reduzcamos 51% nuestras emisiones de gases efecto invernadero, que seamos un país carbono neutral en 2050 y que tengamos 30% de nuestro territorio como área protegida, que vamos a cumplir antes de terminar este Gobierno. Empezamos con menos de 30 megas de capacidad instalada en este país, y tenemos más de 3.000 megas, con obras asignadas. Colombia es hoy líder en este tema, las ventas de carros eléctricos creciendo, economía circular, producir conservando, conservar produciendo. Más de 100 empresas han entrado a ser carbono neutrales. Tenemos la siembra de 180 millones de árboles, terminaremos este año con 120 millones sembrados. Vamos con la agenda de cero deforestación para el año 2030. Y óigase bien, en este primer semestre del 2021, la deforestación tiene reducción del 30%. Tenemos la ley Artemisa, que endurece los crímenes ambientales. Todo esto hace que Colombia sea vista hoy como un país que tiene un gran compromiso. Colombia solamente es el 0,06% de emisiones de gases efecto invernadero, que tiene unas metas tan grandes y ambiciosas, para decirles a los países desarrollados, si Colombia lo hace ustedes pueden hacerlo.

Un momento de tranquilidad, mientras Michelle López León, productora de campo de Mood Partners, le acomodaba el micrófono al presidente para la entrevista.

- Hidroituango nos tiene preocupados a todos...

La nación no es accionista del proyecto ni gestora, pero la nación sí entiende lo que Colombia necesita. Este es un proyecto vital para la seguridad energética futura del país, es necesario para abaratar las tarifas de energía en el mediano plazo en el país. Cuando era candidato presidencial suspendí mi gira en Antioquia y fui a enterarme de lo que estaba sucediendo. Hemos acompañado este proceso, donde EPM es contratista y socio. Se vio que fue un siniestro y eso lo tienen que pagar los seguros. Tiene 85% de avance esta obra, cuál es la preocupación que tenemos, que el Banco Interamericano de Desarrollo que es la gran garantía tenemos que trae grandes bancos, nos dice: aquí no hay garantías de certeza, me voy. Eso sería el fin del proyecto. Me parece importante el mensaje que ha dado el BID: el proyecto hay que continuarlo. Eso no se puede someter a váyase y traiga a otro nuevo. Eso no son fichas de lego. Es de altísima complejidad en materia de ingeniería, que tiene enormes riesgos y detalles. Qué le conviene a Colombia, que el proyecto termine. Que vienen litigios o pleitos, que vengan, pero que el proyecto se termine.

- ¿Y se va a terminar?

Pues claro. Lo más importante es que se recuperó el ciclo de avance del proyecto y ahora empieza de nuevo un tira y afloje, que nadie entiende el porqué.

- ¿Están haciendo política con eso, presidente?

No quiero hacer cábalas, ni entrar en imprudencias o estridencias. Mi labor como presidente es alertar a los colombianos a decir, este proyecto es vital para la seguridad energética, es vital para la reducción de los precios en el país, es un proyecto que recuperó el ciclo de construcción después de un siniestro tremendo, hay que terminarlo. Y si hay un siniestro, que es lo que está demostrado ahora, tienen que pagar los seguros. El país no puede seguir en ese tema de gran incertidumbre. Con el BID no se juega, ellos saben muy bien que si no hay seriedad, se van y donde el BID se vaya ese proyecto queda en veremos. La alerta que ellos han señalado me parece que es prudente. Hay que terminarlo y terminarlo con quienes están haciendo el proyecto.

- Estuvo el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI): ¿Qué le queda de esa reunión?

Dos cosas muy importantes: el cierre de lo que se conoce como la investigación preliminar. Qué dice el fiscal. Aquí en Colombia la justicia ha operado, Justicia y Paz ha operado, y la justicia transicional tiene una obligación de verdad, justicia, reparación y no repetición, y ha operado. Colombia tiene instituciones sólidas, fuertes y hay un compromiso del Gobierno por sacar adelante esta agenda, razón por la cual se termina esa etapa preliminar. Además de eso se fortalece la relación de Colombia con la CPI firmando un acuerdo vinculante, donde nosotros le decimos a la Corte, vamos a seguir trabajando con ustedes, vamos a seguir compartiendo información, garantizando que los derroteros del Estatuto de Roma a los cuales Colombia accedió y que son supraconstitucionales, vamos a seguir trabajando en nuestro país. Ese es un mensaje muy positivo para Colombia.

- Él tiene un mensaje muy claro de apoyar a la JEP: ¿Usted concuerda?

En este momento qué tenemos, un sistema de justicia transicional. Qué tiene que tener, verdad, que se conozca la verdad; justicia, que haya sanciones; que haya reparaciones; que no haya repetición. Sobre esos pilares hay muchas expectativas. Qué han hecho ellos, han abierto casos, han llamado gente, han empezado indagatorias, también valoraciones probatorias. Todavía es muy prematuro decir si esto terminó en a, b, o c. Pero que se abran estos procesos y que haya un acompañamiento de la CPI y que diga que acompañan si se cumple el Estatuto de Roma es un mensaje muy positivo.

- ¿Está tranquilo con lo que ha hecho su Gobierno por el proceso de paz?

Se ha hecho mucho. Sin lugar a dudas, recibimos un proceso muy frágil. La gente se pone brava cuando uno dice eso, pero ¿no es frágil 200 mil hectáreas de coca, no es frágil que el jefe negociador del equipo de las Farc estuviera en el monte montando un grupo terrorista nuevo, no es frágil que al señor Santrich lo hayan capturado en una operación de narcotráfico? Claro que son fragilidades. ¿Y qué hemos hecho en estos años? Solidificar sobre la base de la paz con legalidad. A mí me dicen, ¿cuál es el compromiso? Heredé dos PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), dos en 20 meses de implementación. En los primeros 20 meses de nuestro Gobierno pusimos 14 más. Tenemos más de 2.500 proyectos PDET. 50 mil títulos de propiedad serán entregados a finales de este año. Hemos reglamentado las curules para que sean de las víctimas no de los victimarios. Y hemos puesto además reformas que ayudan a que en los territorios más golpeados por la violencia tengamos un margen de acción de política pública, que tengamos vías terciarias, agricultura por contrato... Ese es el compromiso que tenemos.

- La gente de su grupo político es la que más critica lo que está pasando...

A mí no me gusta en estas épocas electorales ponerme en esas cosas, porque me las malinterpretan, pero ya que usted me pregunta: los partidos también tienen matices y tienen diferencias. Fui candidato, me sometí hace cuatro años en 16 encuestas y les gané de manera apabullante a los sectores extremistas y se consolidó una visión de centro en la que siempre he creído, y lo digo con naturalidad, soy de extremo centro. Extremos centro no es que uno no sea ni chicha ni limonada, es que tiene equilibrios. Uno tiene que defender la seguridad con apego a los derechos humanos, el empleo con fraternidad laboral, el desarrollo con protección ambiental. Así fueron las tesis que defendimos y volvimos a una consulta y volvimos a ganar. Y fuimos a una primera vuelta y volvimos a ganar, y obtuvimos la votación más alta en la historia de este país, trabajando con propuestas. Usted me recibió cuántas veces en LA PATRIA y me trataba de picar la lengua y nunca hablé mal de un contendor. Le decía, quiero hablar de propuestas, así fue, así hemos gobernado y seguiremos gobernando hasta el 7 de agosto del 2022.

- Usted va a terminar su mandato muy vital, muy joven: ¿dónde se ve usted después?

Me veo defendiendo las cosas en las que he creído toda la vida. Quiero seguir trabajando por el tema migratorio, es uno de los retos más grandes que he tenido. Quiero seguir trabajando por temas como carbono neutral, por sensibilizar a los gobiernos para trabajar en estos frentes y también uno de los anhelos que tengo es crear una escuela de formación de líderes para llegar a la Colombia profunda que permitan formar unos liderazgos que con el tiempo se conviertan en los futuros alcaldes, gobernadores, líderes empresariales, líderes de organizaciones que contribuyan a que el país siga adelante.

- ¿Se ve en Colombia o donde?

Siempre he tenido el amor profundo por esta tierra y tener mi base en esta tierra y, por supuesto, cumplir con compromisos internacionales. Estoy enfocado en estos 280 y pico días, para entregar nuestra obra de Gobierno, mirar a los colombianos con la frente en alto y que de las 203 propuestas que tanto le cacareamos al país, hoy sean realidades.

- Presidente, gracias de todos los caldenses, y de LA PATRIA:

Nicolás, gracias, y felicitaciones, 100 años no se cumplen todos los días.