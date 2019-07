MARTHA LUCÍA GÓMEZ

Si el fin de semana escuchó rumba hasta las 3:00 a.m. en locales que venden licor en Manizales, no crea que se pasaron la norma por la faja. Es porque el alcalde, José Octavio Cardona, firmó un decreto que rige desde el viernes y que autorizó media hora más de funcionamiento para estos establecimientos.

La medida no la ven conveniente quienes tienen que padecer por exceso de ruido, presencia de borrachos y riñas en las calles. Nubia Valencia Trejos vive en un apartamento del edificio Cervantes, sector de El Cable y en plena Zona Rosa que concentra este tipo de locales, por eso es negativa con la medida.

“Se puede imaginar cómo se va a volver esta zona otra vez. Estábamos viviendo un momento distinto con lo que ordenaba el Código de Policía para el consumo en las calles, pero ahora, con su caída en la Corte, fatal. ¿Quién se aguanta esta trasnochada?”.

Nubia cree que si los establecimientos controlaran sonido, la situación fuera otra. “Pero además la Alcaldía nunca viene a controlarlo. El Cable se llenó de terrazas externas con música y se descaran mucho”.

Las decisiones de la Alcaldía fueron las siguientes:

En prueba: Gobierno

El secretario de Gobierno Municipal, Hernando Peláez, respondió:

- ¿Qué motivó la ampliación de horarios para establecimientos de comercio que vendan licor?

Administradores de establecimientos le solicitaron al alcalde ampliar el horario, y analizando los niveles de seguridad que registra la ciudad y que existe un buen comportamiento de los comerciantes en cuanto a que no están permitiendo ingreso de menores y están controlando ingreso de armas blancas y de sustancias alucinógenas, es un reconocimiento de la Alcaldía.

- Ciudadanos que critican la medida porque significa otra hora más sin poder dormir, ¿qué piensan de esto?

Las comunidades saben que la Secretaría de Gobierno viene empeñada en que todos los fines de semana se hagan operativos de control. Hemos llegado a sectores como Chipre, tipo 1:30 a.m. o 2:00 a.m. y ya está cerrado todo. Ahora, a las 3:00 a.m. todos los establecimientos ya deben estar cerrados y evacuados.

- ¿Cómo controlar entonces a los rumberos que se queden en la calle después del cierre?

Una sentencia de la Corte declaró inconstitucional el artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de sustancias y de bebidas alcohólicas en el espacio público, pero nos queda un decreto presidencial que mantiene esa prohibición, y seguimos haciendo los operativos y controles con la Policía. Si sale una persona en alto estado de excitación, de alicoramiento, que esté en peligro o generando riesgo, la Policía la conduce al Centro de Traslado para Protección (CTP) mientras se calma y se le pasan los efectos de lo que haya consumido.

- La gente dice que llama a la Policía para quejarse del ruido, pero pocas veces llega a controlar, ¿qué hacer entonces?

Con la Policía seguimos haciendo controles y operativos, y vengo instruyendo a los inspectores para que exijan lo que señala el Código de Policía y que los establecimientos tienen que cumplir con la norma de insonorizar para no generar tanto ruido. Será una campaña agresiva y de visita constante a los establecimientos para que con la Secretaría de Medioambiente se empiecen a hacer los correctivos.

- El alcalde de Villamaría, Juan Alejandro Holguín, se paró en la raya y por decreto recortó los horarios porque este municipio se había convertido en un parrandiadero, igual otros excalcaldes de Manizales lo hicieron para mantener la seguridad, ¿no temen que con el decreto se les dañen los indicadores de seguridad?

No creemos que eso se vaya a presentar; el alcalde, José Octavio Cardona, no habría expedido el decreto. Pero también, conociendo al alcalde, si en determinado momento por descuido de los administradores o de los dueños de los establecimientos se nos llegan a impactar los indicadores de delitos de alto impacto, no dudará en reversar la medida.

- ¿Se podría decir que están es a prueba los establecimientos?

Pensaría que sí.

- Si un ciudadano se siente afectado porque no están acatando la norma, ¿a dónde puede denunciar?

Las puertas de la Secretaría de Gobierno están abiertas para atender las quejas de la comunidad, al igual que las inspecciones de Policía.

Horarios de funcionamiento

El decreto 420, firmado por el alcalde, José Octavio Cardona, determinó los horarios de funcionamiento para los siguientes establecimientos en la ciudad.

* Estanquillos, discotecas, tabernas, billares y cafés, entre otros establecimientos en donde se consuman bebidas alcohólicas: de domingo a jueves de 7:00 a.m. a 1:00 a.m. y viernes, sábado y vísperas de festivo de 7:00 a.m. a 3:00 a.m. La venta de licor solo puede hacerse a partir de las 8:30 p.m.

* Locales de comidas rápidas y piqueteaderos: 7:00 a.m. a 1:00 a.m. de domingo a jueves. Viernes, sábados y vísperas de festivo de 7:00 a.m. a 3:00 a.m. No se permite el expendio ni el consumo de bebidas alcohólicas.

* Tiendas mixtas y simples, misceláneas, panaderías, cafeterías y similares : de 5:00 a.m a 11:00 p.m. todos los días.

* Coctelerías: de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. todos los días. Los estanquillos no podrán realizar la actividad de coctelería.

* Gimnasios y similares: de 4:00 a.m. a 10:00 p.m.

* Juegos electrónicos y de pensar: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes; sábados y domingos de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

* Salas de alquiler de videojuegos: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a domingo.

* Explotación de juegos de suerte y azar: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. de domingo a jueves; viernes y sábado de 10:00 a.m. a 1:00 a.m.

* Salas de velación: de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. y se autoriza la permanencia de personas dentro de las salas a puerta cerrada.

* Casas de citas, whisquerías, coreográficos, salas de masajes y similares: de 8:30 a.m. a 4:30 a.m. del día siguiente.

* Amoblados: funcionamiento permanente siempre y cuando sea a puerta cerrada.

* Compraventas con pacto de retroventa: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a sábado.

* Compraventas de chatarra, elementos reciclables y similares: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a sábado.

* Talleres de mecánica automotriz metalmecánica, latonería, mecánica industrial, ebanisterías, cepilladoras de madera y ventas de madera: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días de la semana. Se exceptúan los que estén en la zona industrial que tendrán un horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

* Marmolerías: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días de la semana. No pueden ocupar indebidamente el espacio público.

* Salones de recepción, casas de banquetes, de eventos sociales, de celebración de matrimonios, de fines empresariales y demás eventos similares: de 12:00 m. a 1:00 p.m. de domingo a jueves; viernes, sábados y vísperas de festivos de 12:00 m. a 3:00 a.m.

* Clubes sociales: siempre y cuando cumplan con los requisitos de área construida y zonas de esparcimiento contemplados en el POT tendrán horario de funcionamiento permanente.

¿Qué opina del aumento de horario?

Gustavo Montes, Chipre

Para los negocios es una buena medida porque van a tener más ventas. El problema es que no se nos vaya a dañar la seguridad. Sería que pongan también más policías y más controles. Todo es de ensayos.

Cristina Obando, gerente del hotel Europa Avenida Centenario

Es negativo, los huéspedes se quejan mucho por el ruido de esta zona. Aumentarlo una hora más, claro que nos perjudica. Estamos en proceso de ubicar vidrios dobles en las habitaciones porque el ruido es mucho.

Ómar Giraldo, comerciante de La Enea

Para el que está parrandiando es muy bueno, pero para uno que intenta dormir y descansar, que trabaja todo un día y que tiene que madrugar a trabajar, es grave porque no dejan dormir. Una hora más afecta demasiado. Aquí hay establecimientos que respetan los niveles de ruido, pero otros no.