En Manizales insisten en defender derechos de los adolescentes

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

En junio de este año un grupo de adolescentes del conjunto cerrado Torreón de San Jorge en Manizales, pidió a LA PATRIA un reportaje porque la administración les estaba prohibiendo montar bicicleta, patines o patineta en áreas comunes; además no los dejaban utilizar el parque, ni jugar con balones.

El artículo se publicó el 11 de julio. La administradora del conjunto, Lina Isabel Gómez, manifestó que las restricciones no eran de ella, sino de un manual de convivencia que aprobó la asamblea.

Este artículo lo leyó la mamá de Eduardo, quien para esa fecha había enviado un derecho de petición a la administradora del edificio Mariana, ubicado en la calle 12 3B-104 vecino de Villa Pilar, pidiendo respuestas porque desde el año pasado a su hijo y a otros niños y adolescentes les tienen prohibido subir a la terraza a jugar con balón. Pidió a LA PATRIA exponer también su caso.

Molestias

Esta familia vive en el Mariana desde hace 15 años, en un apartamento propio. Eduardo cumplió 14 hace un mes y entre lo que más le gusta es jugar fúbol y baloncesto. "A veces nos retienen el balón en la portería y nos dicen que necesitamos una autorización de la administradora", cuenta Eduardo.

Su mamá señala que esta prohibición comenzó el año pasado con la pandemia. "Al derecho de petición me respondieron que priman los derechos generales sobre los particulares, que no están prohibiendo nada, pero todo sigue igual. Una vecina me dijo que a sus hijos no los había dejado volver a salir porque los regañaban. Encerrarlos no es la opción".

Ella recuerda que en febrero se realizó la asamblea de propietarios, en la que alguien dijo que le molestaba el ruido cuando el balón pegaba en la pared de un apartamento que limita con la terraza, que es en el tercer piso, tiene unos 42 metros cuadrados y es descubierta.

"Pero con esto no lo volvieron a hacer. Sin embargo, siguen vulnerando el derecho al juego y a la recreación. Los niños no piden nada más. Desde el respeto pueden hacerlo".

El manual

María Dignery Betancourt García, administradora del edificio Mariana, dice que la administración no es que no deje jugar a los niños allí. "Se les dijo que no jueguen con pelota frente a las ventanas del apartamento, por el riesgo, además de que es una zona dura".

Agrega que la copropiedad tiene un manual de convivencia aprobado por la asamblea, que dice: "esta área está a disposición de todos los moradores del edificio Mariana. Su uso y goce se debe hacer respetando los derechos de descanso de los demás residentes. El uso de los juegos infantiles es únicamente para la población infantil, queda prohibido para adolescentes y adultos".

¿No menciona nada de balones?, se le preguntó. "No, lo de los balones se dio a raíz del derecho de petición y por eso se sugirió que se modificara el manual".

¿Y dónde quedan los derechos de los adolescentes del edificio? "Pues ya entonces que los padres en la próxima asamblea hagan modificar esto. El niño tiene derecho, pero también tengo que proteger el derecho que pidió el adulto mayor. Todo es de tolerancia y de que el uno y el otro cedan".

Reprimidos

Eduardo y sus amigos han tenido que acudir a una cancha por fuera del edificio, tres cuadras abajo. A veces no lo puede hacer por las ocupaciones de sus padres, que no consideran bueno que vayan solos.

"Nos sentimos reprimidos por no poder jugar en la terraza, que es un área común del edificio, pero cerca sí pusieron un área para fumadores. No entendemos. Dos amigos que vivían acá se fueron, en parte por las prohibiciones".

Su padre señala que cuando escriben a la administración responden de la manera más atenta que cumplen requisitos de ley y que nunca impiden que los niños jueguen allí; pero que cuando van, se convierte en un problema.

"El manual de convivencia ni siquiera está firmado, hay es una especie de borrador. No pueden impedir que los niños y adolescentes jueguen o se desenvuelvan en una zona común, para eso son. En la asamblea expresé mi protesta, pues cuando los familiares del adulto mayor juegan allí no pasa nada, pero cuando lo hacen los otros es una prohibición".

Seguimiento

LA PATRIA volvió a consultar por el caso de Torreón de San Jorge, que movió a la mamá de Eduardo a visibilizar su problema. Un habitante contó que posterior al artículo hicieron una reunión con los menores de edad para que no hicieran tanta bulla y evitaran molestar a los moradores.

"El artículo causó un impacto positivo para los niños, y se hicieron algunos correctivos. Ya los dejan salir en sus bicicletas, no hay permiso escrito, pero tampoco se los volvieron a prohibir. Con todo esto, al menos se abrieron cánones de respeto".

Como anécdota, el habitante cuenta que familiares en Pasto tenían un problema similar. Imprimieron el artículo y lo ubicaron en un lugar visible. "Llevó a solucionar que estuvieran prohibiendo mascotas y niños en un edificio de 60 apartamentos".

Según expertos

Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi Comunicación y Derechos Humanos -dedicada a la protección de los derechos de los niños-, y un abogado de la ciudad aportaron sus conceptos para el artículo de Torreón de San Jorge, que son aplicables para el caso del edificio Mariana.

Según Norato, ningún reglamento de copropiedad está por encima de la Constitución y del Código de Infancia y Adolescencia, que consagran derechos fundamentales al juego, la recreación y la libertad.

"Pero el ejercicio del derecho no puede vulnerar a otras personas; es decir, si se restringe jugar fútbol en el parqueadero porque golpean los carros, lo más respetuoso es tener una reunión con niños y adolescentes, determinar espacios donde pueden estar y explicarles por qué".

El abogado dijo que las reglas aprobadas por la mayoría en propiedades horizontales, condominios o unidades residenciales, en principio gozan de presunción de legalidad y son de obligatorio cumplimiento.

"Como se presentan normas que atentan contra derechos fundamentales, en este caso de la niñez y la adolescencia y de habitantes del conjunto, tendrían que dejarlas sin vigencia, pero como fueron aprobadas por la asamblea tendrían que convocar a una nueva para modificar ellos mismos el manual de convivencia".