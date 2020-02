En Manizales cumplieron con la Santa Ceniza

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Para Luzmila Gómez, de 67 años y habitante del barrio San Joaquín, imponerse la Santa Ceniza ayer fue el inicio de la vigilia pascual, y Daniel Alberto Hincapié, de 23 años, que vive en el barrio Campohermoso, asegura que el Miércoles de Ceniza de cada año va a la iglesia que tenga más cerca para que en su frente le marquen el signo de la Cruz.

Es una tradición Católica que a ambos les enseñaron sus padres desde niños. Cada uno, a su edad, no ha dejado de cumplir con esta cita.

Luzmila asegura que hay que encomendarse mucho a Dios. “Es que está pasando mucha cosa ahora. Hay que ser muy católico”. Daniel explica que se motiva a hacerlo porque le recuerda todo lo que Jesús hizo por amor. “Además es la renovación de nuestros votos cristianos”.

Entrega a Dios

Luzmila, en tono escéptico, asegura que muchas personas se han entregado a otras religiones y han dejado la Católica. Ayer buscó en la parroquia de La Inmaculada Concepción que fuera un sacerdote el que le impusiera la Cruz. “No me gusta que la pongan señoras que ayudan en las iglesias, creo que es labor de los sacerdotes”.

Ingresó al templo, donde se escuchaban cantos gregorianos; buscó la imagen de la Santísima Trinidad, depositó $300 para encender una veladora, se persignó y caminó hasta encontrar una fila de seis personas delante de ella que también iban a imponerse la señal de la Cruz.

De lejos se veía el movimiento de sus labios. Antes dijo que mientras llegaba a donde el sacerdote, lo que hacía era encomendarse a Dios para que le vaya bien en su trabajo de servicios generales en la comunidad de los Padres Recoletos Agustinos. “Al final digo Amén y salgo de la iglesia porque entro a las 12:00 m. a trabajar”.

Daniel, que también acudió ayer en la mañana a La Inmaculada, no cree que los jóvenes sean apáticos a estas tradiciones católicas, y dice que cada día ve más renovación en ellos. “Incluso lo veo más en jóvenes que en adultos. Es algo que el Espíritu Santo suscita en el corazón. Quizá en algunos no se vea esto por falta de testimonio, no dan de lo que han recibido, hay que dar más de lo que se recibe del amor de Dios”.

Lo que viene

La imposición de la Santa Ceniza es el inicio de los 40 días de preparación para la Pascua de Resurrección, considerada la fiesta más grande del Año Litúrgico para los católicos. El sacerdote Horacio Gómez, canónigo de la Catedral Basílica de Manizales, indica que en este tiempo, denominado Cuaresma, se busca salir del pecado. “Es un momento de conversión, y hay unos métodos para hacerlo”.

Describe que está la abstinencia del consumo de carne todos los viernes de Cuaresma, para personas hasta los 70 años que no estén enfermas ni en situación de pobreza; hacer retiros espirituales en las parroquias; ir al confesionario para arrepentirse de los pecados; hacer penitencias voluntarias durante uno o dos días (abstenerse de fumar, de tomar licor, de usar equipos tecnológicos, entre otros); practicar la caridad haciendo obras de misericordia (dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los enfermos, entre otras); reconciliarse con los enemigos y pedir perdón al que se ha ofendido. “Ese es el sentido de estos días de Cuaresma”, concluye.

Fervor

José Ferney Grisales, estudiante del Colegio Marco Fidel Suárez

Me parece bien venir a ponerme la ceniza, me gusta mucho participar porque soy un hijo de Dios. Esto me lo enseñaron mis papás desde niño. Se hace para pedir perdón, liberarse de lo que se ha hecho mal. Significa portar la Cruz en la que Cristo murió por nosotros. Hay amigos a los que no les gusta ponerse la Ceniza, como que no creen en esto.

Valentina Ramírez, estudiante de Geología

Hacerme poner la Santa Ceniza es la creencia de nosotros los católicos, que desde muy chiquitos nos inculcaron los padres. Es confirmar el vínculo que se tiene con Dios. Nunca lo he visto como obligación, es una convicción. Este día agradezco por todas las cosas que me ha dado, por mi familia y porque me ayuda a ser mejor persona.