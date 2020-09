En Las Marraneras (Manizales) esperan que ahora sí les cumplan con el puente

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

“Estamos muy contentos con la visita del secretario de Obras Públicas, doctor Jorge Ricardo Gutiérrez. Quedó como muy comprometido, pues venimos luchando desde hace ocho años para que construyan un puente vehicular que lleve a Las Marraneras”, expresó Carlos Castañeda, líder comunitario del barrio Galán, donde se ubica esta zona afectada.

La visita fue hace 12 días, tras la petición de Castañeda a las autoridades, como lo publicó Q'HUBO hace un mes y medio con la queja. Se trata de un sector de Manizales vecino del Puente Olivares, en la parte baja del barrio Galán.

Allí habitan unas 60 familias, que sufren por la incomunicación vehicular desde el año 2011. Otra Administración les ubicó en el año 2012 un puente peatonal, que les sirve para pasar caminando, pero no responde a las necesidades de esta comunidad.

Entre esperanza y susto. El secretario de Obras respondió en la publicación que hizo Q'HUBO en julio: “La Administración iniciará este año un estudio para el diseño del puente vehicular. Un puente es una obra delicada. Mientras tanto tendremos que estarle haciendo un monitoreo al existente".

Un mes y medio después, Gutiérrez visitó Las Marraneras y le respondió a Castañeda que la estructura metálica del puente actual se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, que su despacho viene adelantando el proceso para contratar y hacer este año el estudio y diseño del puente vehicular, y que con el resultado “se programará la construcción del mismo en una próxima vigencia fiscal”; esto quiere decir que lo podrían hacer el año entrante o en el 2022 o en el 2023, cuando termina el periodo del alcalde, Carlos Mario Marín.

“El secretario vio que la necesidad es muy grande. Esperamos una respuesta positiva para el bien de toda una comunidad. El susto que nos da es que pasen los tres años y no hagan nada, como ya ha ocurrido. La gente quedó muy esperanzada de poder contar con esta Administración”, dijo Castañeda.

Tocando puertas. Este líder describe que es una comunidad acorralada porque no hay forma de que lleguen los carros hasta las viviendas, y lo más grave es en casos de emergencia en salud o un incendio.

Como también le solicitó a Obras Públicas de Manizales que haga obras de estabilidad en las laderas cercanas al puente, esta dependencia remitió a Corpocaldas la petición. No obstante, la corporación respondió que ya habían emitido conceptos técnicos con recomendaciones para ejecutar.

Jhon Jairo Chisco, subdirector de Infraestructura Ambiental en Corpocaldas, enfatizó que la comunidad reclama la reposición del puente metálico peatonal por uno vehicular, y que este tipo de infraestructura es competencia de la Secretaría de Obras Públicas en cuanto a su evaluación, diseño y construcción. “Hay un manejo de aguas que se recomendó con técnicas normales para aguas en vías; pero lo principal, más que cualquier otra cosa y lo que necesita la gente, es acceder en vehículo”.

Esperan el milagro

El criador de cerdos José Ómar Loaiza Torres lleva 25 años viviendo en Las Marraneras, tiene una moto y dice que en ella pasa la comida para su familia y para los cerdos que cría, pero que para sacarlos de esta zona los tiene que pasar cargados porque se pueden ir al vacío por el puente peatonal que sale a la parte baja de Galán.

“Estamos necesitando urgente el acceso, que no puede seguir siendo por un puente peatonal. Un enfermo es algo inesperado, y como ya ha ocurrido no hay por donde entre en una ambulancia. Hemos hecho gestión con las últimas tres alcaldías, nos prometen y al final del gobierno no nos cumplen. Lo que vienen a hacerle es un arreglito al puente peatonal y no más. Dicen que la plata la deben destinar en otras prioridades y en últimas que se acabaron los presupuestos. Así nos vienen enredando. Ahora, Dios quiera que sí se haga el milagrito con esta Alcaldía. Todo el mundo anda muy motivado”.

El peatonal se mueve

41 de los 51 años que tiene José Alexánder Castro los ha vivido en Las Marraneras. Allí tuvo a sus hijos, los crió, formaron familias y se quedaron en el sector. Asegura que han bregado a solucionar el problema de comunicación y no han podido.

“Que entendieran lo horrible que es tener que sacar un enfermo al hombro, pasando un puente peatonal, como me ha tocado con mi compañera, que es diabética, y con un hijo, que sufre asma, nos correrían a arreglar esta necesidad. La gente pide favores para sacar a los ancianos, para entrar el mercado, y eso que no han ocurrido incendios graves, porque en los de menor impacto que han habido, la máquina de Bomberos no puede ingresar, no tiene por donde”.

Recuerda hace unos 25 años, cuando había puente, que pasaban los carros de Empresas Públicas y que eran contenedores de 10 y 14 toneladas con la basura de la ciudad. “Pero la madre naturaleza se comió la pata del puente y se cayó en octubre del 2011, en medio de un fuerte invierno. Un año después ubicaron el puente peatonal metálico provisional, pero así nos lo dejaron. Hay gente que tiene moto y pasa muy prudentemente porque a veces el puente hace sus movimientos. Dios quiera que ahora sí la Alcaldía nos haga el puente, estamos puyando para poder llevar el mercado hasta la casa”.



El líder comunitario Carlos Castañeda por fin pudo llevar a la zona al secretario de Obras Públicas, Jorge Ricardo Gutiérrez (de chaleco verde), para que confirmara la necesidad de un puente vehicular.