El sacerdote Evelio Valencia García sigue tan tranquilo a los 99 años

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Oficia misa todos los días solo para él, en la casa de retiros Villa Kempis, donde reside; dice que es una devoción. Ha ejercido el ministerio sacerdotal durante 72 años y el pasado 3 de enero cumplió 99 de vida.

Es el sacerdote Evelio Valencia García, nacido en Neira. "Ya no me levanto a las 5:00 de la mañana, como antes, lo hago a las 6:00 de la mañana; oigo noticias, leo LA PATRIA, porque soy suscriptor desde hace muchos años, y escucho música, porque me gusta mucho".

Es de baja estatura (no supera los 1.60), de pelo canoso y rostro arrugado. Habla con los ojos cerrados y la cabeza abajo, de vez en cuando los abre como para reflejar que sigue ahí, lleno de lucidez.

Orígenes

Cuenta que fueron cuatro hijos, y ya todos fallecieron, solo queda él. "Papá murió más bien joven, pero en su familia sí hubo longevos, de 90 y 95 años. He sido muy afortunado, aliviado y sano".

No sabe a qué atribuirle tanta vitalidad, dice que nunca ha tenido una fractura y considera que sus huesos son fuertes. Solo usa un bastón cada que sale de la casa de retiros, y lo hace por precaución, pues le teme a una caída.

"Todas mis funciones las hago solo, no tengo necesidad de nadie en la casa. Como cosa singular, durante los 12 años en Villa Kempis se han muerto entre 18 y 20 sacerdotes, casi todos menores que yo, solamente dos eran mayores".

Entró al Seminario en Manizales a los 16 años. "De eso ya han transcurrido 82 años. El Seminario estaba en el barrio San José, donde hoy en día son los juzgados penales; ahí había un caserón viejo donde empecé el primer año de estudio sacerdotal, al año siguiente ya estaban construyendo el Seminario donde es hoy una sede de la Universidad de Caldas en la Avenida Santander. Allí me ordené en 1949 y he prestado servicios en la Arquidiócesis de Manizales".

Recuerdos

Le correspondió oficiar misa dándoles la espalda a los fieles, en latín y usando obligatoriamente sotana. El padre Evelio afirma que esto fue hasta 1962 cuando se expidió el Concilio Ecuménico, que dio orientaciones distintas sobre la liturgia y las costumbres de la Iglesia Católica.

Como parte de su ejercicio sacerdotal estuvo en Chinchiná, Aranzazu, Aguadas y en Manizales, donde trabajó en las parroquias de San Antonio, El Carmen, La Sultana y muchas otras.

Recuerda que la primera vez que vino a Manizales lo trajeron en cable aéreo, haciendo el trayecto Neira-Manizales, a una procesión del Sagrado Corazón. Dice que era un viaje muy agradable y seguro, aunque hubo accidentes trágicos y por eso lo tuvieron que suprimir.

También indica que para la década de los 30 Manizales era otro pueblo y que solo había un asomo de universidad donde funcionó el Instituto Universitario, que luego se convirtió en la Juan XXIII, "edificación que ahora van a restaurar", aclara y con eso da cuenta de lo informado que mantiene.

Menciona que para entonces ya estaba parte de la Avenida Santander y que el primer acontecimiento futbolístico en Manizales, en 1936, le tocó presenciarlo. Igualmente se acuerda de que se fueron formando barrios como Cristo Rey.

"Ya existían San José, El Carmen que era la barriada y la zona de tolerancia, Chipre; y se fue llenando de casas por el estadio, El Cable, Fátima y todos los sectores que hoy día son los barrios nororientales, que son lo más nuevo y denso en población".

Nostalgia

Sostiene que le han tocado muchos arzobispos y los enumera. Su ordenación la recibió de monseñor Luis Concha Córdoba, que dice era muy rígido, severo y estricto, pero un gran obispo.

"Luego vino monseñor Arturo Duque Villegas; después monseñor José de Jesús Pimiento Rodríguez, que era rígido, pero ejemplar, inteligente, dinámico e hiperactivo. Llegó luego monseñor Fabio Betancur Tirado, que renunció por cuestiones de salud, y vino después monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, que quiso fundar una universidad y comenzó a gestionarla. Se retiró y ahora tenemos a monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, con quien nos ha ido muy bien, es un gran pastor".

Con nostalgia dice que lleva 12 años recluido en Villa Kempis, alejado de todo contacto con la gente y del ministerio. "Aquí nos dedicamos a supervivir. Hay otros dos sacerdotes conmigo".

Padre Evelio, ¿cuál es pues su secreto para mantenerse vital? Se le preguntó de nuevo. "No sé, le digo sinceramente; no sé si será algo hereditario, pero me considero bendecido por Dios. Ya no tengo hermanos, ni compañeros de ordenación, ya no hay nadie, o sea que mi vivir es muy ensimismado, porque no tengo casi con quien compartir lo antiguo".

Le gusta mucho la música, clásica y colombiana, tiene discos y los escucha a diario porque asegura que todavía tiene buen oído y eso le da vida. "Antes trotaba, era para mí una cosa religiosa, todos los días salía, pero desde que empezó a caer ceniza del Volcán Nevado del Ruiz hasta ahí llegó esa afición. He tenido una salud muy plena; soy hipertenso controlado y me implantaron un marcapasos, que es formidable porque me permite vivir bien, dormir bien".

¿Se siente listo para sus 100 años en menos 12 meses? "No sé si voy a llegar hasta allá".

Dócil

El padre Evelio Valencia no da consejos a los sacerdotes nuevos ni opina del papa Francisco. "Qué va a decir uno alguna cosa, ni del papa ni del obispo, porque el obispo es el papa en la arquidiócesis y uno está siempre con esa docilidad y sencillez con que debe obrar para halagar a Dios".

Eso sí, señala que antes había mucha religiosidad en el pueblo, que hace 72 años las iglesias eran abarrotadas y los sacerdotes no daban abasto confesando gente. "Hoy en día no, desde que se dijo que Colombia era un estado laical muchas cosas han cambiado, hasta las fiestas religiosas dan más importancia a lo mundano que a la devoción, pero así y todo no se ha perdido la fe en Dios".