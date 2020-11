Corporación Cívica de Caldas le pide a la Alcaldía de Manizales y Corpocaldas continuar con el programa de Guardianas de la Ladera

LA PATRIA | Manizales*

La Corporación Cívica de Caldas (CCC) emitió este lunes un comunicado en el que le solicita a la Alcaldía de Manizales y a Corpocaldas para que se continúen con el programa de Guardianes de la Ladera, que se encarga del mantenimiento de las obras de mitigación de deslizamientos.

Su petición se suma a la carta abierta que Camacol Caldas le dirigió a la Administración municipal y en la que expresa la preocupación por la continuidad de estas labores.

Este es el comunicado

La CCC le solicita al gobierno actual de Manizales que reconozca la responsabilidad que la Alcaldía ha tenido con este programa desde su surgimiento, a través de esfuerzos fiscales y normativos en años anteriores. A partir de ahí, que facilite un diálogo interinstitucional que encuentre soluciones para la continuidad de este programa.

En una disposición geográfica como la de Manizales, y con épocas de lluvias cada vez más intensas, este programa es una medida inaplazable en la prevención del riesgo por deslizamientos.

Los debates que puedan existir entre la Alcaldía y Corpocaldas, respecto de quién es el responsable fiscal o cuál es la mejor forma de financiamiento, no pueden llevar a suspender un programa tan urgente para Manizales. En esta medida, se insta a ambas entidades a que logren acuerdos y soluciones con el fin de continuar pronto con esta labor. Incluso a que establezcan medidas transitorias e inmediatas de atención.

Sobre el asunto, la CCC hace las siguientes declaraciones:

1. La CCC no comparte el comunicado de la Alcaldía de Manizales, publicado el pasado 20 de noviembre. En este se da a entender que la responsabilidad del programa Guardianas de la Ladera es responsabilidad exclusiva de Corpocaldas. Sobre la materia se ha podido documentar que a lo largo del tiempo el municipio sí ha mantenido una obligación de financiar parte del programa. Lo ha hecho a través de la aprobación, recaudo, crédito y transferencia de recursos por un 0.5% adicional a la sobretasa ambiental desde el año 2010. Lo ha hecho también a través de convenios interadministrativos con Corpocaldas, de los cuales se han podido constatar al menos 7 en el Secop, entre los años 2011 y 2015.

2. Tampoco comparte que quiera mostrar que su responsabilidad está cumplida solo con la transferencia ordinaria de 24 mil millones de pesos. Primero, estos recursos se tratan de una obligación legal que tiene con Corpocaldas, como cualquier otro municipio. Segundo, se constató que el gobierno de Manizales sí ha hecho esfuerzos fiscales y normativos adicionales para encontrar la financiación de las Guardianas de la Ladera. Incluso en años que también hizo transferencias ordinarias de ley a la autoridad ambiental.

3. Para la CCC esta comunicación es incompleta y resulta engañosa con la ciudadanía. No respeta los principios de veracidad, imparcialidad y calidad que debe guiar la divulgación de información pública. Primero, oculta lo que ha sido la responsabilidad del municipio frente al programa. Segundo, no informa las razones por las que la Alcaldía no quiere celebrar un convenio o prorrogar la adición a la sobretasa ambiental, como lo ha hecho en otros años. Tercero, no hace público ningún motivo por el cual espera no financiar este programa como se venía haciendo. De esta forma se profundiza la desinformación de los manizaleños y manizaleñas, lo cual fomenta un debate público en el que imperan las tergiversaciones e impide una toma de decisiones adecuada por parte de la ciudadanía.

4. Si existen reparos a la forma como Corpocaldas ha gastado estos recursos, o si existe una pretensión de que la autoridad ambiental cubra los gastos de este programa con las transferencias ordinarias, la Alcaldía debe realizar las declaraciones y decisiones que vayan en ese sentido. Pero estas posturas deberían evitar cualquier situación que por el momento impida la continuidad de un programa urgente para el medio ambiente en la ciudad. Mucho menos deberían afectar la veracidad, imparcialidad y la calidad que se espera de la información que le entrega a la ciudadanía con sus comunicados.

5. Para la CCC existe responsabilidad de Corpocaldas en la gestión del riesgo en las laderas de la ciudad. Sin embargo, también existe la obligación del municipio de Manizales en el cuidado de las obras de mitigación, no solo de aquellas que han sido construidas y entregadas por la autoridad ambiental, sino también de aquellas que han sido fruto de los recursos propios de la ciudad. La integración de ambas funciones deben llevar a encontrar soluciones comunes y no esfuerzos duplicados. Sin embargo, en cualquier caso, la falta de acuerdos no puede dejar a la ciudad desprotegida con una suspensión sin límite de sus obligaciones. De acuerdo con el alcance de los mandatos legales de cada entidad, es deber de ambas encontrar soluciones, así como medidas transitorias de atención.

En el comunicado la CCC aclara que la Fundación Fesco es uno de sus donantes habituales. "Como contratista, esta fundación ha tenido la responsabilidad de ejecutar el programa de Guardianas de la Ladera en algunos años. Sin embargo, su condición de donante de la CCC no ha tenido ninguna influencia con las posturas acá presentadas".

* Con información de la Corporación Cívica de Caldas.