Conozca las medidas para evitar aglomeraciones por el partido Alianza Petrolera - Once Caldas

Diana Mejía Grand, secretaria de Gobierno de Manizales, estuvo este martes en el Informativo de la Mañana de LA PATRIA Radio en el que habló sobre las medidas que tomarán para este viernes en la ciudad por el partido entre Alianza Petrolera y Once Caldas.

Esto debido a las aglomeraciones del pasado viernes a las afueras de establecimientos comerciales en El Cable, Chipre y Milán por el encuentro entre el Once Caldas y Atlético Nacional en el estadio Palogrande. La funcionaria indicó que ese día funcionarios de la Secretaría fueron agredidos, recordó que hicieron una campaña en la Galería donde la gente fue respetuosa y usaba el tapabocas.

"De pronto fuimos muy laxos o muy confiados, pensamos que la cultura ciudadana la iban a tener los hinchas en el lugar e iban a atender el llamado. La estrategia era que antes de sancionar era hacerles caer en la cuenta de que se arriesgan a contagios y no multar... después llegó la Policía para que se dispersaran por la seguridad de todos", apuntó.

Para el partido de este viernes, a las 4:00 p.m. donde el Once Caldas es visitante en Barrancabermeja, la secretaria indicó que hoy harán una reunión virtual con propietarios de establecimientos de bares y restaurantes en la que les recalcarán que no pueden tener pantallas que den hacia la calle. Sostuvo que estarán con los inspectores urbanos de Policía haciendo revisión en Milán, Chipre y El Cable. Si encuentran irregularidades les harán cierre del lugar. "Deben tener los protocolos internos, pero no pueden permitir que las personas se aglomeren".

Afirmó que no quieren volver a cerrar los establecimientos, pues lo que se pretende es reactivar la economía, pero deben adquirir esos compromisos, por eso la Alcaldía presentó el plan piloto de apertura de bares y restaurantes.

Mejía Grand también sostuvo que en esas zonas tendrán carabineros para evitar aglomeraciones y personal de la Secretaría de Gobierno y Policía estarán emitiendo comparendos a las personas o negocios que no acaten las normas de bioseguridad. Invitó a los hinchas a ver el partido en sus casas y a los padres de familia a que llamen la atención de sus hijos para que no salgan ni se aglomeren. Insistió en el autocuidado y en que no debe haber un Policía o un funcionario haciendo llamados de atención para que los ciudadanos cumplan con las normas. "La protección la debe tener cada uno".

La Secretaría estará haciendo este jueves en la tarde una campaña de prevención de contagios en la carrera 23 entre calles 18 y el Parque Caldas, para concienciar a las personas del uso del tapabocas y el distanciamiento social.

Mañana realizarán una caravana con perifoneo, en compañía de la Policía y organismos de socorro, en distintas comunas de la ciudad.

Autocirco

Mejía Grand manifestó que en la Alcaldía recibieron la solicitud de un autocirco por el sector de San Rafael. Dijo que la Secretaría de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo ya los visitaron para revisar si cumplen los requisitos como medidas de bioseguridad, aforo, entre otros. Están a la espera de ese concepto para darles el aval.

Sobre unas plataformas para concierto también por la zona de San Rafael, afirmó que a la Administración no les ha llegado solicitud, pero que el martes fueron a revisar documentos y la zona. Mejía Grand explicó que los organizadores, al parecer, de un picnic, deben formalizar el uso del suelo del lugar con la Secretaría de Planeación, si no lo hacen no pueden realizar actividades. La funcionaria expresó que si es para un concierto presencial, no pueden permitir que se realice porque podría generar aglomeraciones.

En Manizales se han confirmado 3.144 contagios, de los cuales 1.524 siguen activos, 1.555 se han recuperado y 49 han muerto.