Colectivos de mujeres exigen la renuncia de la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales

El concejal Christian Pérez, del Partido Alianza Social Independiente, no es el único que pide la renuncia de la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales, Jeniffer Cotacio Monsalve, por supuesto acoso laboral y maltrato a organizaciones.

A esta hora, los colectivos de mujeres de la ciudad se reúnen en la plazoleta de la Alcaldía para exigir la renuncia de la jefa de la cartera.

Alba Inés Cano Ballesteros, integrante del movimiento político de mujeres Estamos Listas, calificó de muy mala la gestión de la funcionaria. "Nosotras necesitamos una Secretaría de las Mujeres comprometida con unos derechos humanos para las mujeres, con unos planes y con unos programas que beneficien a todas", expresó.

Shaira Maritza Franco, representante de la comunidad LGBTI de la ciudad, indicó que Cotacio no las representa y piden que abandone el cargo. "No sé por qué siempre ponen personas que no son idóneas para trabajar con población vulnerable. Llevamos mucho tiempo esperando la política pública de la comunidad LGBTI y hasta ahora no han mostrado ningún resultado. Dicen que está cumplida y en un 88%, cuando eso es falso".

Cuestionan su gestión

El pasado 26 de julio se llevó a cabo un debate de control político en el Concejo de Manizales, donde la secretaria recibió críticas por su gestión y por problemas laborales internos con los funcionarios. En esa ocasión el concejal Pérez le solicitó su renuncia.

Cotacio reconoció que en repetidas ocasiones fue citada a comités de convivencia para afianzar las relaciones y se defendió: "No son ciertos los temas de maltrato. Me he destacado por ser respetuosa del ser humano. He invitado al grupo de la Secretaría, que cuenta con 22 funcionarias, y hemos tratado de hacer un trabajo conjunto. Como ordenadora del gasto es muy complejo cuando funcionarios me indican cómo debe ejecutarse el presupuesto y con quién. Ese ha sido el mayor problema", expresó en el Concejo.

En un comunicado emitido la semana pasada, la funcionaria señaló nuevamente: "No he sido generadora de acoso en el ambiente laboral, por el contrario, me he caracterizado en mi desempeño actual y a lo largo de mi vida profesional por ser exigente en el cumplimiento de las funciones que se me asignan y/o sobre las cuales se deriva control y vigilancia en calidad de líder de procesos".