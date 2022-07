Buscan otro aire para las zonas azules en Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

A pesar de las críticas que hicieron ayer en el Concejo al manejo de las zonas azules, a cargo de la firma Sutec S.A. para la Alcaldía de Manizales, 14 concejales autorizaron al alcalde, Carlos Mario Marín, para que concesione este servicio. Cuatro le dijeron que no.

Se aprobó que la concesión no podrá ser superior a seis años y que el contrato que celebre la Alcaldía no podrá iniciarse antes de terminar el actual con Sutec.

Las críticas

Luis Gonzalo Valencia y Jorge Eliécer Galeano, concejales del Partido Conservador, coincidieron en que las zonas azules, creadas en 1992, necesitan una reingeniería, y para llegar a eso requiere estudios socioeconómicos que determinen qué ha sucedido y para dónde se debe ir.

Primero las zonas azules fueron manejadas por la Alcaldía; luego por la Asociación de Personas en Discapacidad (APD), que tuvo que entregar el contrato porque no fue capaz de asumir las obligaciones, y desde junio del 2017 está Sutec, que no ha tenido buenos resultados y le reclaman por irregularidades en la ejecución del contrato. Se dijo incluso que era una firma señalada por presuntos escándalos de corrupción a nivel internacional.

"Ningún contrato ha sido capaz de cumplir. No hay un control verdadero", sostuvo Valencia. "Las zonas azules se habían planteado como alternativa de empleo para personas en condición de discapacidad, infortunadamente se fracasó. No se puede seguir mostrando que el operador deja abandonadas las zonas, que no les paga a los operarios", puntualizó Galeano.

A pesar de esto votaron a favor del proyecto, igual que otros concejales que también formularon quejas.

Más en contra

Héctor Delgado, del Partido Liberal, afirmó que hay que acabar pronto el contrato con Sutec. "Nos entregaron un estudio socioeconómico de siete páginas, muy pequeño para la importancia de este proyecto, y la fuente es Sutec, que es la empresa que falló. Falta un estudio que haga un análisis de mercado y un comparativo con otras ciudades".

Simón Ramírez, del Partido Conservador, detalló que las zonas azules se encuentran en informalidad, porque muchas las maneja gente del común que llegó a trabajar allí porque Sutec no las asume. "El fin de esta autorización es reglamentar de nuevo el parqueo en espacio público, pero generar una renta".

Juan Manuel Marín, del Partido de la U, dijo que la población con discapacidad brilla por su ausencia en las zonas azules y que incluso hay personas allí que ni siquiera tienen una vestimenta digna. "Hay gente trabajando con tiquetes diferentes".

Galeano agregó hay si el proyecto busca también dar empleo en condiciones más dignas se debe implementar tecnología y abrir más zonas para que no haya un desequilibrio financiero, y que debe existir una interventoría exigente, "porque la actual, a cargo de la Alcaldía, ha sido permisible".

Vía a la caducidad

El secretario de Movilidad de Manizales, Mateo Loaiza, anunció ayer en el Concejo que la Administración inició un proceso de caducidad del contrato con Sutec frente a los incumplimientos, entre ellos el no pago de estampillas ni de pólizas.

El secretario Jurídico del Municipio, Juan David Duque, explicó que ya se expidió una resolución para la caducidad del contrato, sobre lo que Sutec presentó recurso de reposición. La audiencia para dar respuesta a este recurso y adelantar los trámites del incumplimiento estaba prevista para el 28 de junio, pero Sutec solicitó un certificado de garantías y se suspendió. Continuará hoy a las 2:30 de la tarde.

Loaiza aseguró que con la autorización del Concejo al alcalde se quiere llevar la participación en esta concesión a porcentajes que garanticen una buena operatividad y a mantener el componente social. "Esperamos que esto continúe de la mejor manera".

Los del sí

Víctor Hugo Cortés, Héctor Fabio Delgado, César Díaz, Danilo Eduardo Fernández (liberales), Jorge Eliécer Galeano (conservador), Henry Gutiérrez (la U), Hernando Marín (liberal), Juan Manuel Marín (la U), Orlando Quiceno (Cambio Radical), Simón Ramírez (conservador), John Alexánder Rodríguez (Partido Verde), Martín Sierra (Colombia Renaciente), Luis Gonzalo Valencia (conservador) y Jose Edilberto Vargas (la U).

Los del no

Julián García, Partido Verde

"Qué garantías les estamos dando a las personas en condición de discapacidad, a los adultos mayores, a madres cabeza de hogar que han tenido que asumir las consecuencias de los malos manejos de Sutec, que sigue funcionando. El proyecto no dice nada en torno a eso. El manejo de las zonas azules lo debería asumir el Municipio".

Adriana Arango, Partido Verde

"Las condiciones para las personas no han sido las mejores, ahí uno piensa si este negocio es bueno entregarlo en concesión. Amerita un análisis financiero; si es rentable, si sirve o no, por qué Sutec no ha podido cumplir, si es que se hacen mal los cálculos".

Christian Pérez, ASI

"Hemos visto que la concesión busca el ánimo de lucro y esto muestra que ese negocio no puede estar en manos de un privado, porque volverá a tener que tomar decisiones en contra de las condiciones laborales. No se ha visto la dignificación del trabajo, sino su precarización. Además, en el momento en que Sutec no paga $100 millones por concepto de estampillas defrauda al Municipio".

María Constanza Montoya, Centro Democrático

"No es el empleo que se necesita para estas poblaciones. Para el proyecto no se presentaron estudios económicos que satisfagan la necesidad que tenemos, no hay un mapa que permita visibilizar el número de zonas azules que tiene la ciudad. Faltó profundizar más".