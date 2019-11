Alcaldía de Manizales trabaja desde hoy en jornada continua

YAJANDRA GALVÁN

Nueve horas, en jornada continúa, trabajarán desde hoy en la Alcaldía de Manizales y otras dependencias del Municipio, en cumplimiento de la jornada laboral y de atención al público.

El nuevo horario será de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. para atención a ciudadanos y de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada laboral para administrativos. Los dos horarios van de lunes a viernes.

Hasta ayer laboraron en dos jornadas diarias. De lunes a jueves, de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. Los viernes se modificaba un poco, entre 7:00 a.m. y 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. La atención al público se iniciaba en los mismos horarios y terminaba todos los días 15 minutos antes del cierre de actividades administrativas.

El cambio de horario aplicará también para inspecciones de policía, comisarías, ciscos, Casa de la Justicia, Unidad de Protección a la Vida, Albergue Animal y Centro de Atención a Víctimas; pero no para el Cuerpo Oficial de Bomberos en su área operativa y la Inspección de Policía Permanente, informó la Alcaldía en un comunicado de prensa.

Razones

Los nuevos horarios los aprobó por decreto el alcalde, José Octavio Cardona León, a dos meses de finalizar su periodo de gobierno, y por solicitud de sindicatos de trabajadores de la Alcaldía desde hace varios meses.

Le argumentaron que con los horarios anteriores estaban contribuyendo a la alta congestión vehicular en las calles y avenidas principales de la ciudad en horas pico, y que debido a eso les quedaba poco tiempo para almorzar y regresar a cumplir el horario estipulado. Propusieron la jornada continua para todos los días.

"La Administración estudió la propuesta y cambió el horario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores", respondió Guillermo Hernández, secretario de Servicios Administrativos en el Municipio.

Poco planeado

Por otra parte, Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, expresó que fue una decisión poco planeada y no tuvo en cuenta la opinión de empresas, universidades, colegios y comerciantes.

"Desde la Corporación Cívica creemos que una política para descongestionar el tráfico se debe estar dirigida a disminuir el uso del carro particular, y formar a los ciudadanos para que utilicen más el transporte público. Una política de movilidad no se debe establecer solamente por decisión de funcionarios", agregó Vallejo.

Opinan

Alexánder Roncancio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Desquite

Una jornada así de extensa podría impedir en el desempeño laboral de los trabajadores. No se está teniendo en cuenta la calidad de vida los administrativos y las necesidades de los ciudadanos. Yo trabajo toda la mañana, las veces que podía ir a la Alcaldía eran en la tarde. A las 5:30 p.m. ya no me atendían, y ahora con el nuevo horario no tenemos forma hacer diligencias allí.

Moisés Gallego, vicepresidente del Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos

El nuevo horario es inadecuado porque de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. los ciudadanos están ocupados con sus hijos llevándolos a la escuela o preparándose para ir trabajar, y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. son las dos horas más utilizadas para realizar tramites. Muchas veces me he visto perjudicado al tener que entregar documentos y no alcanzar a llegar, porque el horario de atención es muy reducido. La Alcaldía no debería imponer ese tipo de horarios.

Decreto

El nuevo horario fue aprobó el 24 de octubre mediante el Decreto 556, firmado por José Octavio Cardona, alcalde de Manizales; Guillermo Hernández, secretario de Servicios Administrativos, y Paula Andrea López, secretaria Jurídica.