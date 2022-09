11 concejales a favor de que Camino de la Palma se vuelva reserva forestal

LAURA HENAO

14 votos a favor y 5 en contra recibió la Alcaldía de Manizales para un proyecto de acuerdo que se debatió el 30 de abril de este año. Fue la autorización que le dio el Concejo para vender un lote de Camino de la Palma, en el barrio Laureles.

Sin embargo, no es un lote cualquiera, es parte de un bosque que la comunidad busca proteger. El secretario de Hacienda Municipal, Jhon Alexánder Alzate, explica que tienen la autorización del Concejo, pero que no se ha iniciado el proceso de venta a través de subasta. "Tener la autorización no significa necesariamente que salga a la venta. Estamos construyendo el presupuesto del 2023, y evaluaremos si se requiere la venta".

LA PATRIA consultó con los 19 concejales para saber las razones de su votación y cuál sería su posición en caso de que la Alcaldía decida volver el predio una reserva ambiental.

Partido Alianza Verde

Julián Andrés García

Voté negativo, fui de los concejales que defendió ese pulmón verde y de los que convocó a la ciudadanía para organizar la veeduría, que quizás se está moviendo muy bien y que ha hecho todos los procesos de la mejor manera en ese territorio. Estoy a favor de que sea una reserva ambiental.

Jhon Alexánder Rodríguez

Voté positivo el proyecto, pero condicionado a que allí se construya un ecoparque.

Adriana Arango

Voté negativo, es una zona importante para la ciudad, que genera cierto respiro, útil para el medio ambiente. Me parece muy interesante que sea reserva ambiental, se revisaría y analizaría en qué condiciones.

Partido Conservador

Simón Ramírez

No era concejal cuando se debatió el proyecto, asumí después. Para que la Alcaldía presente un proyecto para volverlo reserva se tendría que modificar el POT. No creo conveniente que el predio se convierta en zona de protección ambiental, muchos proyectos del sector de la construcción están en zonas boscosas, que no se encuentran afectadas por este desarrollo. Ni lo votaría en contra ni a favor.

Jorge Eliécer Galeano

Voté positivo para enajenar un predio que es del Municipio. Diferente a lo que ha dicho la gente, no es una zona de reserva porque el POT no lo tiene consagrado así. Es un predio que hoy a Manizales no le representa sino problemas y gastos en cerramientos. Si vuelven a presentar el proyecto, si lo quieren convertir en un reserva del Municipio también la votaré positivo, no tengo problema.

Luis Gonzalo Valencia

Voté sí porque en el POT no existe ese sector como reserva. Hay que acatar el POT y la argumentación que se dio es clara: ese predio se necesita para generar recursos y está en la mitad de un predio privado. Hay que mirar el estudio y como presentan otro proyecto.

* Partido Liberal

César Augusto Díaz

Voté positivo porque conozco que ese predio y muchos más de la Comuna Palogrande no son corredores ambientales y áreas de protección ambiental. Volver el predio una reserva ambiental no lo hace un proyecto de acuerdo ni lo hacemos nosotros, lo hace el POT bajo estudios técnicos y ambientales.

Héctor Fabio Delgado

Voté negativo, considero que la Alcaldía está cogiendo lo que son reservas, lo que teníamos en materia ambiental y las está volviendo lotes productivos para venderlos, no hay justificación. Lo que ellos manifestaban era por las constructoras de unos proyectos que tenían. Tendríamos que revisar cómo está el lote en el POT y cuáles son los motivos para presentarlo como reserva.

Danilo Fernández

Voté positivo, ya que en la revisión que hicimos notamos que esa zona era importante para la expansión urbanística. En el POT está estipulado que no es una zona de protección ambiental, sino una zona de proyección urbanística. Sería importante otro proyecto, la Alcaldía justificó que era debía vender el predio para tener unos recursos e invertir, pero si lo podemos avisorar para que sea una reserva, podemos votarlo positivo.

Hernando Marín

Voté positivo porque considero que la zona que se va a impactar no es toda la reserva y además porque no hay ninguna limitante jurídica o ambiental que no permita que la Alcaldía pueda adelantar allí algo. Después de socializar con la comunidad, que siento es donde está el vacío y la preocupación. Tomaría la decisión dependiendo de lo que quiera la ciudadanía.

Víctor Hugo Cortés

Voté que sí porque entre ese terreno, que es público, y el que era del cable a Los Yarumos se tienen propiedades privadas, entonces ese terreno que está encerrado, en el que se va a tener solo como una especie de camino, no le servía al Municipio; por eso es mejor vender y que esos recursos se puedan invertir en otra cosa. Con un tema de medio ambiente yo lo acompañaría, porque estamos buscando espacios de reforestación que nos permitan tener más oportunidades en el medio ambiente.

* Partido de la U

Juan Manuel Marín

Voté positivo. Estoy de acuerdo con que los bienes del Municipio que no se estén utilizando se puedan vender, si en el momento dado vuelven a presentar un proyecto, estaría de acuerdo para seguirlo poniendo en venta.

Jose Edilberto Vargas

No era concejal cuando se presentó el proyecto, asumí después la curul. Un nuevo proyecto lo votaría a favor, el medio ambiente es fundamental. La Alcaldía tiene un sello, el sello verde, y creo que hoy con todo lo que se ha vivido del tema ambiental es fundamental, conservar los espacios ambientales.

Henry Gutiérrez

Voté a favor porque es un lote que no se utiliza para nada y son unos recursos que puede emplear el Municipio en otras obras. Podría votar favorable si la Alcaldía lo quiere presentar como reserva, pero lo que se puede hacer es una acción intermedia es que se venda ese lote y que la persona que lo compre haga una compensación sembrando un número determinado de árboles.

* Alianza Social Independiente (ASI)

Christian Pérez

Voté negativo, no solo por las razones ambientales o ambientalistas que algunos plantean, sino porque no tenía sentido vender un lote para financiar el Plan de Desarrollo cuando por otro lado nos están diciendo que el recaudo del predial es histórico debido al catastro multipropósito y a la actualización catastral. No tiene sentido que vendamos en épocas de vacas gordas, tal como ellos dicen que tienen mucha plata. Un nuevo proyecto lo votaría positivo siempre y cuando haya un estudio que soporte que se requiere conservar por razones de tipo ambiental.

* Centro Democrático

María Constanza Montoya

No era concejal cuando se presentó el proyecto de acuerdo. Por las características del sector y la importancia que reviste para la ciudad, pienso que sería muy pertinente crear una reserva, siempre y cuando no afecte ni la movilidad ni otros aspectos importantes de la zona.

* Colombia Renaciente

Martín Sierra

Voté positivo porque ese lote se necesita para el desarrollo de la ciudad. Tendría que estudiar otra vez el por qué del proyecto.

* MIRA

Andrés Sierra

Voté positivo, el lote no es una reserva forestal y no tendría ni el más mínimo sentido determinar este lugar como una reserva forestal, máxime cuando la ciudad ya cuenta con las reservas necesarias. Sin embargo, como es un sector con vegetación y seguramente con animales se debe hacer el plan de manejo ambiental en el momento de intervenir el lote con alguna construcción.

* Cambio Radical

Orlando Quiceno

Voté a favor por la sencilla razón de que el Municipio tiene muchos bienes improductivos, y si recupera una plata con su venta le va a generar algo de impuestos para hacer más inversión en la ciudad. Habría que mirar muy bien cómo se presentaría el proyecto, si fue que este no se vendió bien para saber qué decisión podemos tomar.